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Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: "Родителей надо успокоить, дистант - это не навсегда"

Политика

На этой неделе комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала столичному парламенту рассмотреть проект федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах.

Депутат Мосгордумы: "Родителей надо успокоить, дистант - это не навсегда"

Регламентация дистанта

По словам главы комиссии Евгения Бунимовича, в документе предлагается установить, что реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий без согласия обучающихся, их родителей или законных представителей допускается в исключительных случаях.

А именно:

  • при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части,
  • при введении в образовательной организации или в отдельных классах, группах ограничительного мероприятия — карантина.

"Вопрос будет возникать вновь и вновь, если его не урегулировать"

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) рассказала "Правде.Ру", почему она и её коллеги обратили внимание на эту проблему.

По её словам, впервые была ситуация, связанная со столь массовыми ограничениями из-за пандемии. Она напомнила, что введённые в школах ограничения были поводом для возмущения родителей.

"Мы отдаём себе отчёт в том, что этот вопрос, не будучи законодательно урегулирован, будет возникать вновь и вновь, потому что перспективы неопределённые и никто не может спрогнозировать развитие ситуации. Мы не знаем, когда закончится пандемия, какие в будущем появятся схожие ситуации. Поэтому хотелось бы, чтобы участники образовательного процесса, а также всё общество понимали законодательную базу тех или иных решений исполнительной власти", — объяснила депутат.

При этом, по словам Никитиной, комиссия МГД по образованию рассматривала скорее концепцию законодательного регулирования дистанционного обучения. И в ходе обсуждения было обнаружено "много разного рода расстыковок и сомнительных позиций, которые нужно ещё увязывать с действующим законодательством".

"В любом случае комиссия приняла следующее решение: продолжить работу в этом направлении, проводить широкие консультации с общественностью, с педагогическим сообществом, с родителями, с разного рода общественными объединениями, которые заинтересованы в рассмотрении этого вопроса и придании ему законодательных основ. Именно так мы можем, с одной стороны, поставить заслон волюнтаризму исполнительной власти, которая может, как нам кажется, и преступить свои полномочия. С другой стороны, успокоить общество, что дистант — это не навсегда", — сказала депутат.

По её словам, в дистанционном обучении есть плюсы, которые хотелось бы сохранить. Но есть и минусы. Например, не у всех есть надлежащие домашние условия для обучения.

"Опять же с детьми кто-то должен оставаться. И фактически родители становятся ассистентами школьного учителя. Но они себя к такой роли не готовили и не готовы бесплатно выполнять эту роль, теряя заработки, потому что они не выходят на работу, а обеспечивают учебный процесс своих детей. Поэтому здесь много разных аспектов, которые не так просто уложить в законодательную матрицу", — сказала Любовь Никитина.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мосгордума любовь никитина дистанционное обучение
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