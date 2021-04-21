"Черная метка" для "красного" губернатора

Чиновник главы региона от КПРФ лишил орловцев гемодиализа.

На днях правоохранители арестовали главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. По версии следствия, чиновник устно приказал одному из подчиненных незаконно отказать компании "Диализный центр Нефрос-Калуга" в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности. Из-за чего та не смогла открыть отделение диализа на территории Орловщины, а тысячи орловчан остались без гемодиализа — процедуры очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Отказ в продлении лицензии мог быть обусловлен коммерческими интересами госслужащего.

Ранее была задержана топ-менеджер орловского депздрава Альбина Королева, которую обвиняют в срыве аукционов по закупке льготных лекарств для детей-инвалидов предположительно также по корыстным мотивам. Массовая коррупция среди чиновников администрации губернатора региона от КПРФ Андрея Клычкова, по мнению местных общественников, уже имеет "признаки общественной опасности".

"Коррупция началась в 90-е годы и была порождена сращиванием олигархов с государственным аппаратом. Все это время Компартия Коммунисты России неустанно разоблачала факты коррупции среди отдельных чиновников в регионах и депутатов от партии власти, но эти наши усилия торпедируются зюгановской верхушкой из старой компартии; уверен, что рядовые члены КПРФ не имеют к этому отношения, но Зюганов и его окружение то и дело ставит на важные должности людей, склонных к коррупции. Естественно, это усложняет нам, настоящим коммунистам, борьбу со Спрутом коррупции. Накануне стало известно о громких и позорных коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Клычкова (а его назначение в Кремле лоббировал лично папа Зю) и неприглядные дела экс-губернатора Иркутской области Левченко, а также его сына, уличенного в преступлениях. Ущерб в сотни миллионов рублей — это не только подлый удар по населению, по национальной экономике. Это еще и торпедирование усилий нашей партии и других левых сил по борьбе с коррупцией в госорганах, поскольку Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров", — заявил председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Залогин мог отказать в продлении лицензии "Диализному центру Нефрос-Калуга" из-за конфликта интересов. Известно, что благодаря чиновнику "фаворитом" регионального депздрава при заключении госконтрактов стала медицинская компания "Р-Фарм", связанная с его супругой Анной Залогиной, ранее представлявшей интересы этой фирмы в Белгородской области. При покровительстве Залогина "Р-Фарм" получила подряды от орловских медучреждений на общую сумму 938 млн рублей. Таким образом не исключено, что Залогин с помощью административного ресурса попытался помешать добросовестной конкуренции "Диализного центра Нефрос-Калуга" с "Р-Фарм".

Резонансное уголовное дело в отношении руководителя Управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской Области Альбины Королевой было возбуждено по статье 293 УК РФ ("халатность"). Экс-чиновницу обвиняют в срыве аукционов на закупку лекарств, из-за чего дети-инвалиды с января по март 2021 годе не получали необходимые медикаменты, а их родители вынуждены были приобретать препараты за свой счет. При этом объективных препятствий для проведения тендеров не было: федеральный бюджет своевременно и в полном объеме выделил Орловской области деньги на эти цели. В результате общественники и СМИ заподозрили, что Королева могла не проводить вовремя аукционы, чтобы позднее подряды в обход конкурсных процедур достались аффилированным с ней компаниям.

В связи с этими инцидентами прокуратура уже внесла представление в адрес главы региона и члена президиума ЦК КПРФ Клычкова, а координатор общественного движения "Граждане Орла" Вадим Неверов даже провел пикет с требованием его отставки. Более того, член фракции КПРФ и вице-спикер областного совета Орловской области не так давно обвинила "красного" губернатора в развале областной медицины, а орловские общественники направили обращение на имя прокурора области Владислава Малкина с просьбой дать оценку деятельности Залогина и Клычкова, так как, по их мнению, она явно имеет "признаки общественной опасности".

Тем временем на фоне массового недовольства орловчан благосостояние самого Клычкова стремительно растет: только в 2018 году он, согласно декларации, утроил свои доходы. Все это ставит под вопрос моральное право "зюгановцев" вести за собой людей, а КПРФназывать себя главной левой оппозиционной силой, защищающей интересы простых людей и социальную справедливость.