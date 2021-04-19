"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"

Руководство ФБК* в панике: интерес общества к Навальному гаснет, как свечка на ветру, а московская прокуратура подала иск о признании фонда и "штабов Навального" экстремистскими организациями.

Пока из Алексея Навального лепят сакральную жертву "кровавого режима" и он, согласно установленному плану, умирает в колонии от голода и болезней, его соратники разворачивают информационную кампанию, направленную на дискредитацию власти и правоохранительных органов. Не забывая параллельно примерять упавшую корону заехавшего на нары предводителя. Взять, к примеру, юриста ФБК Любовь Соболь. На суде по делу о незаконном проникновении в квартиру якобы одного из "отравителей" своего патрона она устроила примерно такой же цирк, как ранее и сам Навальный на судах по замене условного срока реальным и по делу об оскорблении ветерана. Получила при этом условный приговор.

Сам "отравленный" чуть ли не ежедневно строчит из колонии в свой "Инстаграм" посты о "зверствах режима". То ему спать не дают, то читать не разрешают, то врача к нему не пускают, то кормить обещают принудительно — вот просто всё не слава богу. Публика читает, ставит сочувственные лайки, но дальше слов "свободу Навальному" в комментариях дело не идёт. А тут ещё и прокуроры решили "наехать"…

"По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*, "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", — сообщила в пятницу, 16 апреля, пресс-служба ведомства.

Если это произойдёт — случится страшное: директор ФБК Иван Жданов, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков и некоторые другие бенефициары, "особо приближённые к императору", лишатся донатов. А работать они давно отвыкли, если и умели когда-то.

Поэтому на среду, 21 апреля (день, когда состоится послание президента Федеральному собранию. Кстати, совпадение? Нет, это попытка вклиниться в информационную повестку, привлечь к себе внимание и сформировать приятную для зарубежных спонсоров медиакартинку), назначен "последний и решительный бой". Жданов и Волков записали совместное обращение к сторонникам, с исполненными драматизма лицами анонсировав "финальную битву между добром и абсолютным злом" и призвав граждан выйти на улицы в этот день.

"Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо — ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем о митинге сейчас", — заявил Жданов.

Волков добавил патетики, рассказав, как власти (и лично Путин, конечно же, куда же без него) убивают Алексея в колонии. И уже дуэтом Жданов и Волков исполнили песню о том, как Путин ненавидит и боится всех, кто хочет жить в "счастливой России". А ФБК* и "штабы Навального" — не экстремисты, нет. Они просто "борются за то, чтобы в России соблюдались законы".

Естественно, ни о каком согласовании анонсированных митингов нет и речи. Об акциях намеренно было объявлено за три дня. А это значит, что полиция и Росгвардия снова отработают как полагается: будут задержания, административные, а возможно, и уголовные дела. Так что там насчёт соблюдения российских законов, господа Волков и Жданов?

Те, у кого память подлинней в силу возраста, прекрасно помнят, сколько раз "берлинский пациент" переобувался в прыжке, не удосужившись даже дезавуировать свои предыдущие высказывания. Совсем не случайно глава Чечни Рамзан Кадыров так яростно воспринял пост Навального, решившего вдруг стать "чемпионом по Корану". Уж Рамзан Ахматович прекрасно помнит реплики Алексея Анатольевича в адрес мусульман вообще и чеченцев в частности. Так что доверия к очередным экзерсисам блогера-уголовника давно уже нет. Потому и меркнет ореол "пламенного революционера", несмотря на все истерики вокруг "невинно убиваемого".

Кстати, насчёт "критического" состояния здоровья осуждённого А. Навального тоже терзают смутные сомнения. По его сообщениям в "Инстаграме", у него руки-ноги отнимаются, но в Сети вдруг всплывают видео, где он не только нормально ходит, но и бодро отжимается от пола. Свет на эти несостыковки пролил бывший сотрудник фонда Виталий Серуканов.

"Я знаю, что это была такая домашняя заготовка. Ещё когда Навального сажали, они сговорились, в том числе со своей ближайшей командой, что когда Навальный сядет, начнётся цирк. То нога болит, то спина болит, скоро попа заболит, туберкулёз и прочее. Этот цирк мы будем наблюдать несколько месяцев. Скоро память пропадёт, узнавать перестанет, разум пропадёт, синдром ещё какой-нибудь начнётся. Это всё домашние заготовки, все технологии — они прекрасно знают, что делают. Навальный достаточно опытный симулянт, и труда для него это не составит", — рассказал он Федеральному агентству новостей.

Многие из тех, кто "болеет" за Навального, в силу какой-то необъяснимой детской наивности не верят, что можно быть таким циничным. Поверьте. Можно. Свой запредельный цинизм вся эта ФБК*-шная движуха показала, когда в январе призывала несовершеннолетних на незаконные митинги в поддержку своего босса, в то время как верхушка продолжает отсиживаться в безопасности за пределами России и повторить судьбу Навального стремится разве что в части безбедной жизни за счёт донатов доверчивых граждан. А на нарах пусть Алексей посидит.

* ФБК, ФЗПГ — некоммерческие организации (НКО), выполняющие функции иноагента на территории РФ.

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