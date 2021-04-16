Оппозиция хочет зарплату

Депутаты из оппозиционных фракций Мосгордумы предприняли новую попытку получить финансирование своей деятельности в столичном парламенте.

Без зарплаты две трети депутатов Мосгордумы

Депутат от "Справедливой России" Михаил Тимонов разработал законопроект, который позволяет депутатам, работающим без зарплаты, переводиться на платную основу по своему желанию. По его мнению, лишних расходов это не потребует, просто в Мосгордуме "меньше будут закупать бутербродов и цветочков".

В Мосгордуме сейчас 43 депутата (еще два места вакантны), зарплату получает треть депутатов. Это председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, его заместитель Степан Орлов и руководители комиссий. Десять из 16 комиссий возглавляют единороссы (в том числе две Шапошников и одну Орлов), двумя руководят представители депутатского объединения "Моя Москва", четырьмя — депутаты от оппозиции.

Депутаты от оппозиции и ранее предпринимали попытки перевести депутатов на платную основу, но спикер Мосгордумы ранее подчеркивал, что это не предусмотрено действующим законодательством.

За счет бутербродов и цветов

Сам Михаил Тимонов считает свой законопроект "суперактуальным".

"В этот раз в Думу пришло довольно много независимых депутатов — тех, которых исполнительная власть не поддерживает или тех, которые не принимают поддержку исполнительной власти", — сказал депутат "Правде.Ру".

Он считает, что столичный парламент вполне можно сравнить с парламентами европейских государств.

"Население Москвы — это больше, чем население большинства стран мира. Если так посмотреть, то официально в Москве проживает 12 миллионов, неофициально — 16 миллионов человек. Да, есть масса стран, в которых население существенно меньше. При этом если человек вынужден работать для того, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, при этом еще в оставшееся время работать в московском парламенте, очевидно, что его эффективность как парламентария будет существенно ниже", — отметил депутат.

"Я сам оказался в такой же ситуации: был вынужден в конце прошлого года оставить работу, которой занимался десятки лет, которую любил, которую знал, ровно потому, что я все-таки хочу быть настоящим парламентарием, хочу работать именно на интересы своих избирателей. А для этого — извините, у меня не остается времени на что-либо еще. Нельзя быть всерьез парламентарием такого огромного субъекта федерации как Москва в свободное от основной работы время", — уверен Михаил Тимонов.

В перспективах принятия законопроекта он не уверен, "если все пойдет в стилистике нашего парламентского большинства, что ни один проект от оппозиции не должен пройти". Хотя он считает, что дополнительных расходов не потребуется, "просто меньше закажем бутербродов, меньше купим цветочков на поздравления".

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов инициативу коллеги поддержал, назвав ее "достаточно разумной".

"Более того, два созыва назад депутаты еще работали на штатной основе. С учетом немаленького бюджета города и специфики работы столичного парламента, это, в принципе, достаточно разумно. Например, у нас осенью 2019 года, весь конец 2019 года и в конце прошлого года фактически проходили каждую неделю пленарные заседания. И по-хорошему вся неделя была практически полностью загружена думской деятельностью. Практически каждый день приходилось находиться в Думе и заниматься именно думскими делами, это не считая объема работы с избирателями — прием, работа с обращениями, что тоже занимает существенную часть времени. В принципе, с точки зрения нагрузки это было бы правильно", — сказал депутат "Правде.Ру".

"Более того, по нашему действующему регламенту, в принципе, там как раз прописаны возможные варианты, что можно работать как на штатной основе, так и бесплатно. Даже текущие нормативные думские акты не запрещают этого. Но по факту зарплату получают только те, кто являются председателями комиссий, председатель Думы и его замы. При этом нужно понимать, что получающий зарплату председатель комиссии, есть у нас такие, которые вообще не собирали свою комиссию за все это время. При этом понять, в чем принципиальное отличие с точки зрения нагрузки между одним депутатом и другим, представляется достаточно сложным", — сказал он.

Впрочем, Павел Тарасов также сомневается в перспективах принятия законопроекта, подчеркнув, что это зависит от парламентского большинства, то есть от фракции "Единой России".