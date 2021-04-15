Москва, по мнению властей, должна являться ориентиром для остальных регионов. Новые методики расчёта KPI (ключевых показателей эффективности) губернаторов содержат в себе столичные показатели.
13 апреля правительство России опубликовало новые требования к региональным лидерам.
Эксперты считают, что нищим регионам никогда не догнать богатую столицу, но ключевой показатель там остаётся неизменным.
Методику расчёта KPI российские губернаторы ждали с февраля, когда президент Владимир Путин утвердил 20 новых показателей эффективности губернаторов.
Из списка требований выведены количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе и производительность труда в несырьевых секторах.
Критерий "естественный прирост населения" заменён на "численность населения", "уровень доступности жилья" сменился на "объём жилищного строительства".
Некоторые параметры появились с подачи мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам политолога Дмитрия Еловского, в основном, новые показатели — московские идеи, поскольку методика расчёта KPI готовилась при участии главы минэка Максима Решетникова.
Идея о том, что Москва ведёт за собой страну, хороша, но не в реализации практических требований. Еловский отмечает, что в ряде субъектов "в лучшем случае есть электронный бюджет, электронная система документооборота и какой-то эрзац электронной системы записи в поликлиниках".
Как всё это решать при запредельной бедности ряда регионов, неизвестно.
Например, в 2019–2020 годах почти половина построенного жилья в России пришлась лишь на 11 регионов, и уж точно это была не Чукотка.
Половина KPI напрямую связана с социальной сферой. И как считать "число посещений культурных мероприятий", если с Москвой может сравниться только Санкт-Петербург.
По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, показатели "недостижимы для глубоко дотационных регионов".
И вообще, игнорировать тот факт, что российские города-миллионники по уровню подушевого валового городского продукта отстают от Москвы на сто лет, крайне нелогично.
Как ранее сообщили специалисты Центра городской экономики КБ "Стрелка", ВГП Москвы в расчёте на душу населения примерно в два раза превосходит параметры нестоличных городов-миллионников.
Те города, в которых прирост ВГП составляет 1,4% (а это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар), догонят Москву за десять лет.
Там, где показатель равняется 0,2% роста (Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород), догнать столицу получится за 20 лет при годовом росте 5,4%.
Ну а некоторым регионам, по подсчётам, потребуется около ста лет, чтобы догнать "счастливую, модную и богатую" столицу…
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