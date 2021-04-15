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Автор Александр Шторм

Бедные регионы заставят догонять "модную Москву"

Политика » Власть

Москва, по мнению властей, должна являться ориентиром для остальных регионов. Новые методики расчёта KPI (ключевых показателей эффективности) губернаторов содержат в себе столичные показатели.

Бедные регионы заставят догонять "модную Москву"

13 апреля правительство России опубликовало новые требования к региональным лидерам.

Эксперты считают, что нищим регионам никогда не догнать богатую столицу, но ключевой показатель там остаётся неизменным.

Методику расчёта KPI российские губернаторы ждали с февраля, когда президент Владимир Путин утвердил 20 новых показателей эффективности губернаторов.

Из списка требований выведены количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе и производительность труда в несырьевых секторах.

Критерий "естественный прирост населения" заменён на "численность населения", "уровень доступности жилья" сменился на "объём жилищного строительства".

Некоторые параметры появились с подачи мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам политолога Дмитрия Еловского, в основном, новые показатели — московские идеи, поскольку методика расчёта KPI готовилась при участии главы минэка Максима Решетникова.

Идея о том, что Москва ведёт за собой страну, хороша, но не в реализации практических требований. Еловский отмечает, что в ряде субъектов "в лучшем случае есть электронный бюджет, электронная система документооборота и какой-то эрзац электронной системы записи в поликлиниках".

Как всё это решать при запредельной бедности ряда регионов, неизвестно.

Например, в 2019–2020 годах почти половина построенного жилья в России пришлась лишь на 11 регионов, и уж точно это была не Чукотка.

Половина KPI напрямую связана с социальной сферой. И как считать "число посещений культурных мероприятий", если с Москвой может сравниться только Санкт-Петербург.

По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, показатели "недостижимы для глубоко дотационных регионов".

И вообще, игнорировать тот факт, что российские города-миллионники по уровню подушевого валового городского продукта отстают от Москвы на сто лет, крайне нелогично.

Как ранее сообщили специалисты Центра городской экономики КБ "Стрелка", ВГП Москвы в расчёте на душу населения примерно в два раза превосходит параметры нестоличных городов-миллионников.

Те города, в которых прирост ВГП составляет 1,4% (а это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар), догонят Москву за десять лет.

Там, где показатель равняется 0,2% роста (Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород), догнать столицу получится за 20 лет при годовом росте 5,4%.

Ну а некоторым регионам, по подсчётам, потребуется около ста лет, чтобы догнать "счастливую, модную и богатую" столицу…

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Регионы смогут справиться с бедностью?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы губернаторы минэкономики сергей собянин дмитрий еловский максим решетников константин калачев рейтинг губернаторов
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