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Автор Инна Новикова

Отставки губернаторов предваряют выборы

Политика

По России пошла очередная, хотя и небольшая волна отставок губернаторов. В отставку отправлены главы Республики Тува Шолбан Кара-оол и Ульяновской области Сергей Морозов. С чем это связано? Каким должен быть губернатор? Почему российский избиратель намного рациональнее, чем принято считать? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

Отставки губернаторов предваряют выборы

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— Борис Игоревич, в этом году у нас будут выборы в Государственную Думу. Как они пройдут, во многом зависит именно от того, как регионы себя поведут. Перед губернаторами ставятся большие задачи, в том числе по выборам. Губернаторы переживают, насколько эффективно они смогут их исполнить.

Недавно отправили в отставку очередных глав регионов. Отставку главы Республики Тува некоторые связывают с высоким визитом в этот регион, и по Ульяновской области называются похожие причины. Как вы считаете, эти отставки прошли в рамках подготовки к выборам или это — какие-то обычные рабочие моменты?

— Во-первых, при всей внешней сложности кейсы Тувы и Ульяновской области очень похожи и просты. В обоих регионах главы находились у власти не просто давно, а очень-очень давно.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов — это последний губернатор, который избирался до того, как отменили губернаторские выборы в 2006 году. С того времени он и губернаторствовал — когда-то по назначению, когда-то через выборы, но уже 15 лет. И Шолбан Кара-оол возглавлял Туву с 2007 года.

Гибридные назначения

В этом году у них истекал очередной срок, для продления полномочий они должны были бы идти на выборы. У нас в последние годы процедура наделения полномочиями главы региона стала такая гибридная.

В ней есть выбор, хотя где-то всенародного голосования за кандидатов в губернаторы нет, но в большинстве есть. Если же действующий губернатор не собирается идти на новый срок, то этот губернатор слагает с себя полномочия за полгода или за десять месяцев до выборов.

Тогда назначается временно исполняющий обязанности, который идет на следующие выборы уже хотя бы с приставкой и. о. губернатора субъекта федерации. Вот и произошло сейчас в обоих случаях ровно это.

Так что если упомянутый вами визит и имел отношение, то это просто согласовывались какие-то детали. Но несомненно, что решение по двум очень давно пребывающим в должностях главы регионов наверняка принималось раньше, обсуждалось с ними.

— Как вы оцениваете то, что в последние годы целая плеяда новых губернаторов просто очень уж молодого возраста, без серьезного опыта работы, тем более с людьми. И на другие подобные должности назначают людей, которым едва за 30. Сейчас таких достаточно много во главе регионов, серьезных ведомств и крупных госкомпаний. Насколько это правильное решение, как вы считаете?

— Я видел их еще до назначения. Меня приглашали пару раз читать лекции таким кадровым резервам, из которых потом такие, скорее, 35-летние губернаторы и другие высокие руководители выходили…

— 32-летние тоже были.

— Они мне, как люди, в принципе, понравились. Потому что видно, что эти люди не случайно попали в кадровый резерв, они уже с более современным образованием и управленческим опытом. С этой точки зрения у меня как раз сомнений меньше.

Но я бы обратил внимание, что управленческий опыт у этих людей может быть и очень неплохой, но глава региона — это еще и публичный политик, который должен уметь выстраивать коммуникацию с обществом.

Губернатор — продукт штучный

А коммуникация с обществом — это не только разъяснение правильного курса (чуть не сказал, партии), но еще и умение выслушать, умение сопереживать, умение посочувствовать.

Вот для этого нужен уже опыт именно такого плана, особенно, если новый губернатор только небольшое время был связан с регионом, недостаточно знает его особенности и проблемы.

Здесь, конечно, надо уже просто смотреть каждого отдельно, как они это выстраивают. Были люди, которые приезжали в регион, но уже за полгода создавали себе очень неплохую репутацию.

В конце концов, не будем забывать, что, за исключением нескольких субъектов федерации, выборы губернаторские проходят, поэтому у жителей регионов всегда есть право отвергнуть эту кандидатуру, проголосовав за другого кандидата. И такие прецеденты в России, кстати, бывают.

— Да, такие случаи бывают, но люди все-таки достаточно консервативные и часто голосуют по каким-то совершенно непонятным принципам.

— На самом деле, как человек, который на выборах в России работает уже больше четверти века, я могу сказать, на уровне "да / нет" российский избиратель гораздо более рационален, чем мы себе порою представляем.

Рационален — это не значит, что он всегда принимает единственно верное решение. Рациональное — это значит, что, прежде чем поставить галочку в какой-то графе, человек реально думает, как будет лучше.

Хотя есть одна классическая работа о политических партиях конца 50-х годов, где автор утверждает: если муж собирается на выборы и хочет голосовать за республиканскую партию, а жена ему говорит, что если он не проголосует за демократов — вечером обеда не будет, то муж голосует за демократов. — В этом тоже рациональная мотивация, потому что человеку кушать хочется.

— Вообще все выборы — как раз про то, что человеку хочется кушать. И мы всегда голосуем, считая, что это улучшит нашу жизнь. — "Голосуй или проиграешь…"

— Я соглашусь, с одним примечанием, что это — не всегда единственный мотив, и иногда даже не главный мотив, по которому человек принимает решение.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы выборы губернаторы борис макаренко
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