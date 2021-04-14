Почему оппозиция в Мосгордуме критикует идею сбора подписей онлайн

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть законопроект, согласно которому до 50 процентов необходимых для регистрации кандидатов в депутаты можно будет собирать онлайн.

Для удобства избирателей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ранее сообщил ТАСС, что в столичном парламенте сейчас идёт работа над внесением изменений в Избирательный кодекс Москвы.

"Поскольку Москва всегда была флагманом по внедрению цифровых технологий, законопроектом планируется установить, что через портал госуслуг подписи могут быть собраны в количестве не более 50 процентов от общего количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата. В случае принятия законопроекта этой весной нововведение будет действовать на предстоящих довыборах в Мосгордуму по двум столичным округам №37 и №19, которые состоятся одновременно с выборами в Государственную Думу", — сказал Шапошников.

В оппозиции к идее отнеслись настороженно

Депутаты оппозиционных фракций в Мосгордуме рассказали "Правде.Ру", как они относятся к этой инициативе.

"Сбор подписей в поддержку кандидата через интернет будет происходить на тех же платформах, что и голосование в Сети — то голосование, которое у нас было на поправках в Конституцию. Это всё одно программное обеспечение. Это хорошо", — сказал лидер фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Магомет Яндиев.

"Но, с другой стороны, здесь есть большой минус. Он заключается в том, что до сих пор не проведена независимая проверка, независимый аудит программного обеспечения, с тем чтобы можно было твёрдо и уверенно сказать, что в этом программном обеспечении нет "задней дверцы", нет никаких протоколов и прочего, которые бы позволили кому-то войти с особыми правами и поменять результаты выборов, результаты сбора голосов — неважно чего. Пока этого нет, к этой системе будет существовать фундаментальное недоверие. Организовать это совсем несложно: сделать международный конкурс и выбрать три компании, которые проведут такой анализ", — считает депутат.

Лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин назвал идею со сбором части подписей онлайн неоднозначной.

"Идея неоднозначная, конечно. С учётом того, что представителям оппозиции намного сложнее собирать подписи по сравнению с провластными кандидатами. Если мы уже говорим сегодня о достоверности любых действий на выборах, подписи — это тоже документ, и они должны быть достоверны. Лично у меня вызывает сомнение достоверность электронного сбора подписей", — сказал депутат.

Он предложил вообще половину подписей.

"Если власть предпринимает действия, чтобы 50 процентов отправить в "электронку", тогда давайте эти 50 процентов вообще "ликвидируем", чтобы не мучить людей. Например, есть у нас квота пять тысяч подписей, а 50 процентов собирать онлайн предлагается — тогда давайте ликвидируем 2,5 тысячи подписей, уменьшим в два раза. Но это будут настоящие подписи от живых людей", — считает политик.

Он считает неправильным, чтобы люди могли подписываться за кандидатов онлайн.

"Мы так можем дойти до того, что и голосовать нас заставят по "электронке" постоянно, не в виде эксперимента. Это опасно для общественности, для общественного спокойствия и для населения в целом", — считает Николай Зубрилин.