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Автор Антон Куликов

Не нужен вам берег турецкий: советы сенатора Косачева

Политика

Сенатор Константин Косачев наделал много шума своим вопросом насчет того, следует ли российским гражданам отдыхать в Турции. Почему же последовала столь резкая и негативная реакция на его слова?

Не нужен вам берег турецкий: советы сенатора Косачева

Сенатор обратился к отпускникам

Накануне Косачев на своей странице в "Фейсбуке" прокомментировал переговоры президентов Турции и Украины, в ходе которых Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает "аннексию" Крыма. В общем, ничего нового Эрдоган не сказал, позиция Анкары хорошо известна и сюрприза для России здесь не было. Много внимания этому заявлению президента Турции было уделено в связи с нынешним обострением в ситуации в Донбассе. 

Так вот, сенатор заметил, что "хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов". 

Реакция на это высказывание со стороны подписчиков была в основном негативной. Комментаторы призвали не связывать туризм с политикой. Ну и кроме того, напомнили, что и "Турецкий поток" функционирует, и атомную станцию Россия в Турции строит - а гражданскую сознательность почему-то предлагают проявить только обычным людям.

В России, напомним, введен запрет до 1 июня на полеты в Турцию. При этом до этого времени около полумиллиона наших соотечественников приобрели туры в эту страну. И теперь этим людям предстоит решать проблему с отдыхом.

Причина запрета известна - резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции. Там на протяжении последней недели фиксируют резкий рост числа заболевших коронавирусом. Власти страны вынуждены были пойти на ужесточение ограничений в связи с пандемией.

Неправильно поняли

И в Москве, и в Анкаре подчеркивают, что политической подоплеки в прекращении авиарейсов нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать заявление Косачева, отметил, что не хочет ее комментировать, а сенатор имеет право на личную точку зрения. "Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?" - задал он встречный вопрос.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении России ограничить полеты. "Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем над вопросом возобновления авиасообщения", - сказал он.

Сам Константин Косачев написал еще один пост, в котором объяснил, что многие комментаторы его неправильно поняли. Он подчеркнул, что политической подоплеки в ограничении авиасообщения с Турцией нет. 

"...мой вопрос, безотносительно к нынешнему запрету на авиасообщение, заключался в том, а есть ли место в нашей реакции на подобного рода недружественные высказывания не только для российских властей, но и для гражданского общества?", - уточнил сенатор.

В общем, многие комментаторы предыдущий пост Константина Косачева неправильно поняли. Здесь, правда, возникает вопрос, почему тогда потребовалось разъяснять, что имел в виду сенатор...

Но причина столь негативной реакции очевидна. Одно дело, когда к отказу от поездок куда-либо призывает обычный человек. И совсем другое, когда речь идет о людях вроде Константина Косачева. Чьи возможности в том числе в организации собственного отдыха куда больше, чем у большинства наших соотечественников. Даже с учетом того, что сам сенатор заявил о принципиальном отказе от отдыха в странах, недружественных настроенных к России.

Ну и еще процитируем спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Которая отметила, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых в Египте на курортах "все включено".

"Идут жалобы граждан, что, поскольку закрываются страны или не открываются по причине коронавируса, люди сориентировались на внутренний туризм. Тут же наши туркомпании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы, наоборот, создать привлекательные условия для граждан. Вместе с ФАС обратите, пожалуйста, на это внимание, чтобы не было необоснованного роста цен в наших санаториях, домах, отдыха, гостиницах", - сказала она на заседании Совфеда в среду.

"Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц", - отметила Валентина Матвиенко.

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Темы курорт отпуск валетина матвиенко константин косачев
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