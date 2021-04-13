Путин решился вложить все кубышки в суперпроекты

Российские власти уже практически обозначали линейку проектов для Стратегии-2030. На эти цели будут выделены десятки триллионов рублей.

Фактически разрабатываемая государством новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям с довольно бодрыми названиями.

Кураторами направлений уже назначены вице-премьеры

Андрей Белоусов,

Марат Хуснуллин,

Татьяна Голикова,

Дмитрий Григоренко

и Дмитрий Чернышенко.

В выделенные под это средства входят как непосредственно расходы бюджета, выпадающие доходы (по сути, льготы), так и инвестиции частного бизнеса и госкомпаний.

Что характерно, в пул проектов включены не только новые, но и обсуждавшиеся ранее, но замороженные по тем или иным причинам.

Отметим, что "Агрессивное развитие" — это в том числе про стройкомплекс, давно назначенный локомотивом антикризиса и освобождённый в этой связи от любых ограничений, не исключая санитарных норм и здравого смысла.

"Клиентоцентричное государство" — это про "Госуслуги".

"Новый общественный договор" — про "социалку".

Как пишут авторы телеграм-канала "Политрук 2.0", власти пытаются оказать поддержку малоимущих слоёв населения, в том числе через выпуск специальных карт. То есть многолетние стоны сетевых аналитиков про гарантированный доход и фудстампы не прошли совсем уж мимо ушей руководящей общественности.

"Пора вводить продуктовые карточки, хотя бы на больных и малоимущих. Мы бы так и сделали, — причём мы давно бы так сделали, даже без вируса. В США "фудстампы" получают 37 миллионов человек. И целая индустрия обслуживает их социальное потребление, подкачивая их ВВП. Дело святое", — отметили на канале.

Стоит добавить, что в инфраструктурном списке находятся

"возведение нового моста через реку Обь,

создание высокоскоростных магистралей Москва-Казань и Москва — Санкт-Петербург,

новые ветки в рамках "Северного широтного хода"

и строительство глубоководного порта Индига".

А вот попытка властей выдать "цифровой профиль гражданина" за нечто прорывное и даже приятное постоянно омрачается утечками данных.

Хотя идея "30-минутного города", исключающего маятниковую миграцию больших людских масс из одного района в другой, вполне разумна.

Проект стратегии предсказуемо упрекают в формализме — биче проектного подхода с его KPI. Но формализм в исполнении Мишустина пока всё же показывал себя лучше, чем что-либо другое.

"Рекомендуем каждому шире участвовать в дискуссии, отстаивая свои ценности и идеи — отзывы в правительстве мониторят", — резюмировали аналитики. Хотя до окончательного документа ещё довольно далеко, да и сама Стратегия будет меняться в зависимости от конъюнктуры и эффекта от реализации проектов.

Источники, близкие к правительству, заявляют, что Стратегия есть вариант реализации национальных целей. Чиновники осознали, что нынешних мероприятий, в частности входящих в состав единого плана, для прорыва откровенно недостаточно.

Данный документ по сути ориентирован на решение реальных проблем, таких как снижение бедности, повышение качества образования и т. д. Насколько реалистичны сроки и выбранная форма, будет понятно уже в ближайшее время…

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