Почему губернатор Приморья резко раскритиковал местное отделение "ЕР"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подверг резкой критике местное отделение партии "Единая Россия". Поводом стала история с одним из партийных функционеров Игорем Хрущёвым.

Канистра как причина краха карьеры

Началась она в прошлом месяце. Тогда в интернете был размещён видеоролик, на котором человек, похожий на Игоря Хрущёва, выбросил на обочину одного из шоссе во Владивостоке пустую канистру из-под масла. Этот поступок спровоцировал целую волну критики в адрес Хрущёва. Но не только, досталось и "Единой России".

В понедельник, 12 апреля, стало известно, что Игорь Хрущёв не только лишился постов в приморском отделении "Единой России", но и исключён из партии. Об этом сообщил сам приморский губернатор, который является секретарем регионального отделения "ЕР".

"Более месяца прошло, как я попросил снять с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" Игоря Хрущёва. Все помнят его проступок с канистрой. За не принятые вовремя меры в отношении Хрущёва теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители", — подчеркнул Олег Кожемяко.

По его словам, провинившийся партийный функционер своим поступком дискредитировал проект "Чистая страна", который реализует партия в Приморском крае. За прошедший месяц Игорь Хрущёв не принял участия ни в одном субботнике, который был организован властями. А ещё в марте губернатор предлагал Хрущёву построить за свои деньги сквер для города. Однако тот не прислушался к рекомендациям губернатора и никак не прокомментировал свой поступок.

Международный партийный центр "Единой России", руководителем которого был Хрущёв, открылся на базе Приморского отделения партии весной 2019 года для активизации международной деятельности на азиатско-тихоокеанском направлении.

Одна из причин — выборы

Поступок партийного функционера выглядит неприглядным. И заслуживающим взыскания. Но исключение из партии? Однако столь резкая реакция губернатора вполне объяснима.

В этом году в Приморье пройдут выборы не только в Госдуму, но и в законодательное собрание края. Этот регион один из самых сложных для "Единой России", здесь весьма сильны протестные настроения. В нынешнем созыве в региональном парламенте у "Единой России" большинство, но далеко не факт, что это большинство партии удастся сохранить. А тем более, увеличить представительство в региональном парламенте.

Так что на малейшие "проколы" со стороны партийных функционеров будет следовать жёсткая реакция со стороны руководства. Как в данном случае — исключение Хрущёва было демонстративным. Очевидный сигнал и для "единороссов", и для избирателей.