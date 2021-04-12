Коммунисты не пожалели детей

КПРФ обвиняют в двуличии и коррупции с деньгами детей.

На днях в возглавляемой коммунистом Орловщине чиновница облздрава была задержана за срыв аукционов по обеспечению детей льготными лекарствами в первом квартале 2021 года. Случаи коррупции со средствами, выделенными на детей, произошли недавно также и в нескольких других регионах так называемого "красного пояса". Хотя в преддверии думской кампании-2021 в предвыборной риторике КПРФ все чаще звучат лозунги про "лучшее будущее для детей", "защиту детства" и "лучшее — детям", на практике чиновники в подконтрольных "зюгановцам" регионах проворачивают коррупционные схемы с деньгами, питанием и медикаментами, предназначенными для подрастающего поколения. Эти инциденты, по мнению экспертов, свидетельствуют о моральном разложении компартии и потере КПРФ социальных ориентиров.

"Коммунисты много и красиво говорят о социальной справедливости, заботе о ветеранах, инвалидах, детях войны и малообеспеченных детях. И люди им верят. Но когда "красные" приходят в исполнительную власть и берут регион под свою ответственность, то потакают коррупции и мошенничеству. Причем даже в таком святом для каждого порядочного человека вопросе, как защита детей! Если это не лицемерие и не беспринципность, то не знаю как тогда это назвать. И самое страшное, что коммунистам даже детей не жаль!", — заявила председатель правления благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, "Ты не один" Елена Ульрих-Гращенкова.

Так в Орловской области, возглавляемой "красным" губернатором Андреем Клычковым, начальница управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Альбина Королева была арестована за то, что с января по март 2021 года маленькие орловчане не получали льготные лекарства и питание. Хотя деньги на это федеральный бюджет выделил областному департаменту здравоохранения своевременно и в полном объеме. Дело в том, что чиновники орловского облздрава поздно объявили аукционы на закупку лекарств и организацию питания детей Орловщины. Иногда позднее проведение тендеров на закупки за государственный счет, либо несвоевременное информирование о них используются коррумпированными госслужащими для исключения добросовестной конкуренции и передачи за "откаты" господрядов "своим" людям в обход конкурсных процедур. Правоохранители уже приступили к расследованию, а прокуратура внесла представление в адрес "красного" губернатора и члена президиума ЦК КПРФ Клычкова.

В Иркутской области, также руководимой до декабря 2019 года губернатором-коммунистом Сергеем Левченко, задержали сотрудницу службы опеки и еще 13 опекунов по делу о мошенничестве. По версии следствия, они обналичили пособия как минимум 35 несовершеннолетних на общую сумму примерно 25 млн рублей. Эти выплаты дети должны были получить по достижении 18 лет. Сами мошеннические действия совершались в период, когда регионом руководил Левченко, сын которого — депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко также был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По оценке правоохранителей, сын главы области от КПРФ нанес ущерб областному бюджету на 185 млн рублей.

"Коррупция началась в 90-е годы и была порождена сращиванием олигархов с государственным аппаратом. Все это время Компартия Коммунисты России неустанно разоблачала факты коррупции среди отдельных чиновников в регионах и депутатов от партии власти, но эти наши усилия торпедируются зюгановской верхушкой из старой компартии; уверен, что рядовые члены КПРФ не имеют к этому отношения, но Зюганов и его окружение то и дело ставят на важные должности людей, подозреваемых в склонности к коррупции. Естественно, это усложняет нам, настоящим коммунистам, борьбу со Спрутом коррупции. Накануне стало известно о громких и позорных коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Клычкова (а его назначение в Кремле лоббировал лично папа Зю) и неприглядные дела экс-губернатора Иркутской области Левченко, а также его сына, уличенного в преступлениях. Ущерб в сотни миллионов рублей — это не только подлый удар по населению, по национальной экономике. Это еще и торпедирование усилий нашей партии и других левых сил по борьбе с коррупцией в госорганах, поскольку Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров", — председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

Череда громких коррупционных скандалов в КПРФ уже привела к тому, что ВЦИОМ скорректировал свой прогноз относительно перспектив компартии на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре этого года. Из-за потери доверия избирателей "зюгановцы" рискуют набрать не более 12,5% голосов вместо почти 15%, которые социологи предсказывали им раньше.