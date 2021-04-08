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Автор Антон Куликов

Минус один: последствия отставки ульяновского губернатора

Политика

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 8 апреля объявил, что подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Регионом он руководил с 2005 года. И на сегодняшний день дольше всех из глав регионов руководит одним из субъектов Федерации.

Минус один: последствия отставки ульяновского губернатора

Успехов было много, но пришла пора уйти

По словам Морозова, за время его пребывания на посту губернатора успехов было немало. Среди таковых он назвал строительство моста через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, новые больницы, дороги, школы и детские сады.

А чего же тогда ушел? А потому что надо давать дорогу новому поколению управленцев: "Сегодня мир очень быстро меняется, ускоряются процессы в экономике, политической и социальной жизни. Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития".

Сам же Сергей Морозов собирается попробовать свои силы на выборах в Госдуму. По его мнению, там он может принести больше пользы Ульяновской области и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона.

Напомним, 7 апреля стало известно об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола. Правда, он об участии в выборах ничего не говорил.

В отличие от своего тувинского коллеги Сергей Морозов несколько, скажем так, забежал вперед. То есть обычно об отставке губернатора сообщается, когда обнародован соответствующий указ главы государства. Как это и было в случае с Кара-оолом. Ну а губернатор Ульяновской области сам рассказал об отставке в видеообращении.

Стоит заметить, что Шолбан Кара-оол ранее намекал на возможность отставки. И в общем, сюрпризом она не стала. Тувой он руководил с 2007 года.

А планы были другие

А вот Сергей Морозов еще месяц назад подчеркивал, что собирается принять участие в губернаторских выборах (в пятый раз, к слову). Он подчеркивал, что команда у него хорошая и для региона планирует сделать еще очень много именно на посту губернатора.

Надо заметить, что с выборами в Госдуму для губернатора тоже будет не очень просто. По крайней мере, в "Единой России" заявили, что сначала Сергей Морозов должен будет пройти через процедуру отбора кандидатов. Внутрипартийные праймериз пройдут в конце мая.

Для "Единой России" Ульяновская область вообще очень непростой регион. Здесь весьма сильны позиции КПРФ. У этой партии большинство в гордуме Димитровграда, второго города области. А в заксобрании Ульяновской области у КПРФ вторая по численности фракция.

Так что избирательная кампания для единороссов здесь будет очень непростой. В любом случае — будет ли во главе списка здесь Сергей Морозов либо же кто-то другой.

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Темы сергей морозов выборы в госдуму ульяновская область
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