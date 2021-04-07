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Автор Антон Куликов

Россия без Zoom: шумиха на пустом месте?

Политика

Большой резонанс вызвало сообщение о том, что предоставляющая услуги для видеоконференций компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госучреждениям и компаниям с государственным участием в России. Впрочем, не только России, но и стран СНГ. Это действительно такая проблема?

Россия без Zoom: шумиха на пустом месте?

Бурная реакция

"Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами", — сообщил в минувший вторник "Коммерсант".

Генеральный директор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил подлинность письма, отметив, что "сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы".

Реакция на ограничение была весьма бурной. Zoom на данный момент одно из самых популярных приложений для видеоконференций. И в ограничениях увидели еще одно проявления санкционного давления на Россию. Но это не точно, ибо тогда не понятно, причем здесь страны СНГ.

Вариантов решения создавшейся ситуации предлагается несколько. Первое, конечно же, ограничение работы Zoom на территории России. Мол, раз они так с нами, то и мы с ними тоже.

Во-вторых, существует масса альтернатив, на которые можно перейти. Хотя почему-то до сих пор не переходили. Хотя понятно почему, Zoom просто удобнее пользоваться. Притом, что в госучреждениях и так есть ограничения на использование Zoom. Формальные, во всяком случае.

При этом надо заметить, что речь идет об ограничении платной версии. И было бы интересно узнать, насколько массово российские государственные учреждения пользовались именно платной версией.

Шумиха на пустом месте

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что шумиха вообще поднялась на пустом месте.

"Нет никакого смысла так возбуждаться и тем более что-то блокировать, если даже вдруг будет принято решение о запрете продажи сервиса на территории Российской Федерации для компаний с государственным участием. Нужно просто не обращать на это внимание со стороны государства и, наоборот, стимулировать развитие отечественных сервисов", — сказал эксперт "Правда.Ру".

"Тем более что сам по себе сервис Zoom не является уникальным или чем-то из ряда вон выходящим. Он стал популярен в период пандемии и не более того. Просто оказался в нужном месте в нужное время", — считает Дмитрий Мариничев.

По его мнению, российские компании быстро доведут до ума альтернативные решения. Он полагает, что чиновникам и депутатам вообще не имеет смысла комментировать действия коммерческой структуры.

"Это их сугубо частное дело. Не хотят продавать — не надо. Наоборот, государство должно предъявлять требования к продуктам, которые представлены в России, если потребителем является само государство. А не стрелять себе в ногу путем каких-то запретов, это является вообще недопустимым", — полагает Дмитрий Мариничев.

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Темы zoom дмитрий мариничев
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