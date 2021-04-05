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Автор Олег Артюков

"Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты

Политика

В минувшие выходные в российской столице прошел XXI съезд партии "Яблоко". На съезде много говорили о грядущих выборах в Госдуму и что от них хочет получить "Яблоко". Но главное заключалось все же не в этом.

"Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты

Планы на выборы 

Говоря о выборах, председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в "Яблоке" отдают приоритет федеральному списку кандидатов. По его словам, "все мы должны работать на одну большую команду, на то, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму, а не тянуть одеяло на себя каждый в своем одномандатном округе".

Стало быть, особой уверенности в "Яблоке" насчет успеха в одномандатных округах не испытывают. Впрочем, это можно назвать трезвой оценкой ситуации, поскольку и в самом деле имеет смысл сосредоточиться на нескольких округах в крупных городах, где у "Яблока" есть какие-то шансы на успех, нежели пытаться охватить всю Россию.

При этом в "Яблоке" не исключают возможности выдвижения в округах отдельных демократических политиков, правозащитников и гражданских активистов. Но это достаточно размытое заявление, да и "отдельные демократические политики" погоды не сделают.

По словам председателя партии Николая Рыбакова, главной целью "Яблока" на выборах станет создание единственной оппозиционной фракции в российском парламенте. В нынешней Госдуме, по его мнению, оппозиции нет, поскольку и КПРФ, и ЛДПР Рыбаков назвал "партиями Владимира Путина".

Очевидно, что позиционирование партии как единственной оппозиционной тоже рассматривается как часть предвыборной стратегии "Яблока". Хотя есть сомнения, что это и в самом деле привлечет партии дополнительные голоса избирателей. Потому как заявление о своей оппозиционности это вовсе не гарантия успеха на выборах.

"Партия как печень"

Впрочем, предвыборная тематика хоть и была одной из основных, но все же не главной. Основное — это значительное усложнение приема в партию новых членов. Таким образом руководство "Яблока" хочет уберечь ее от попыток "рейдерских захватов".

Отныне причастных к деятельности партии будут делить на четыре группы: сторонники, зарегистрированные сторонники, члены партии и зарегистрированные члены партии. Это значит, что полноправным членом партии теперь можно стать только после испытательного срока в полтора года. Но и этого недостаточно, надо еще, чтобы за нового члена должны проголосовать партийцы со стажем.

"Не время наращивания членства и суетливого поиска союзников и расширения электората любой ценой. Потеряем партию. Наша задача не позволить разрушить партию изнутри и извне", — заявил председатель политсовета "Яблока" Григорий Явлинский.

"Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше — тем хуже", — считает основатель "Яблока".

"Дифференциалы приводят к революциям"

Отметим еще выступление на съезде "Яблока" бывшего главы Федеральной антимонопольной службы, а ныне помощника председателя правительства РФ Игоря Артемьева.

"Если говорить о том, что мы сейчас наблюдаем, то национальное богатство распределено очень угрожающим образом, потому что именно такого рода дифференциалы приводят к революциям", — заявил он. По его мнению, в последнее время в России усилились тенденции, связанные с монополизацией.

По его словам, многие олигархи без проблем оказываются на всевозможных рынках. "Ну, а сейчас ФАСа нет, потому что там нет "Яблока". Его уже не существует. И не будет существовать уже в ближайшее время", — сказал Артемьев.

Вполне вероятно, что экс-глава ФАС войдет в первую тройку федерального списка "Яблока" на выборах. Все же он куда более известен, чем, например, нынешний председатель партии. Впрочем, летом партия планирует провести еще один съезд, на котором и определит кандидатов на выборах.

Пока трудно говорить о перспективах "Яблока" на грядущих выборах. Пока не совсем понятно, за счет чего партия планирует стать единственной оппозиционной фракцией в Госдуме. Ведь не заявлено ничего такого, что помогло бы изменить традицию нескольких последних думских кампаний, во время которых "Яблоко" стабильно теряло голоса избирателей.

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Темы "яблоко" выборы в госдуму григорий явлинский
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