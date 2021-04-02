Громкие скандалы не помешали миллиардеру попасть во власть

После назначения Ильнара Мирсияпова на государственную должность независимые журналисты и блогеры задаются вопросами об источниках его доходов.

Напомним, миллиардер Ильнар Мирсияпов не так давно стал помощником первого вице-премьера Андрея Белоусова. Телеграм-канал "Финансовый караульный" утверждает, что Ильнар имеет за плечами довольно странный шлейф из скандальных историй.

Свое состояние Ильнар Мирсияпов заработал, находясь на службе в "Транснефти" и "Росатоме". С 2010 года он был топ-менеджером в ПАО "Интер РАО", откуда ушел после обнародования аудиозаписей его разговоров с Кариной Цуркан, осужденной позже за шпионскую деятельность. Об этом пишет издание "Момент истины" .

И вот — высокая должность. Мирсияпов теперь курирует инфраструктурные отрасли, инвестиции и тарифы. Такой карьерный рост не может не вызывать вопросы. Ведь начинал Мирсияпов с ПТУ, а через 15 лет — уже работа в правительстве. Кроме того, оказывается, силовики интересовались Мирсияповым задолго до истории с Цуркан. Как утверждает телеграм-канал "Финансовый караульный", Ильнар Мирсияпов оказался в списках рейдера Андрея Кузнецова из ЗАО "Проектная индустрия". Однако Мирсияпов, по сведениям авторов телеграм-канала, обращался за помощью не только к рейдерам, он просил помощи и у Подольской ОПГ, один из лидеров которой является бенефициаром "ФонБет". Ее интересы якобы лоббировал новоиспеченный государственный служащий.

Именно этим "Финансовый караульный" объясняет, почему у Мирсияпова, доход которого не превышал 60 млн рублей в год, имеется немереное количество элитной недвижимости и дорогих авто — в его автопарке можно найти Mercedes AMG GLE 63S, Land Rover, Range Rover и Maybach. Например, в 2015 году он купил себе квартиру в элитном ЖК Knightsbridge Private Park стоимостью более 500 млн рублей. Телеграм-канал сообщает, что незадолго до своего кульминационного назначения Ильнар Мирсияпов переписал все это имущество на гражданскую жену Ирину Самойлову.

Авторы канала указывают и на еще один любопытный штрих — после ухода Ильнара Мирсияпова из "Интер РАО" у его друга Ивана Пронина внезапно образовалось три миллиарда рублей выручки, хотя его официальные доходы ранее не доходили и до 10 миллионов.

В 2019 году Мирсияпов с Прониным заработали на ценных бумагах через брокера БКС огромную сумму. Но откуда они взяли деньги на инвестиции и как вообще могли получить такой явно не среднестатистический доход? Первое, что приходит в голову всех здравомыслящих людей, — наличие инсайдерской информации и легализация серых (и даже черных) денег.

Чуть ли не ежедневно разыгрываются громкие коррупционные скандалы с действующими персонами во власти. Поэтому очень странно видеть в рядах государственных служащих высокого ранга новые лица, в отношении которых сразу возникают вопросы. А самый главный из них — так борются ли с коррупцией во власти, или чиновников убирают за махинации только тогда, когда они становятся неугодны по другим причинам?