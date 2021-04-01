Послание президента: раздача денег и "крепость Россия"

Грядущее послание российского президента Владимира Путина запланировано на 22 апреля. Эту дату пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг.

В любом случае ждать послания президента имеет смысл аккурат в конце апреля. Хотя оно постепенно начинает терять ореол прорывного события.

В телеграм-канале "Друид" отметили, что значимые месседжи в послании будут, но революционными и направленными на формирование иной модели управления, их вряд ли можно назвать.

Президент в зените своего управленческого курса и модель уже сформирована.

В принципе, многие эксперты сходятся во мнении, что за несколько месяцев до выборов в Госдуму президенту и говорить особо не о чём. А значит, будут "старые мантры про победы в Великой Отечественной да новые мантры про преодоление коронавируса".

Аналитик Павел Салин, например, считает, что "это послание будет сочетать в себе и кнут для консолидации населения вокруг флага и президента, и пряник — вакцинацию и, наверное, как ожидается, некоторые социальные авансы".

А Дмитрий Дризе напомнил, что нынешний год - выборный. Людей желательно поддержать как морально, так и материально.

Правда, есть маленький повод для беспокойства: за счёт чего или кого все это будет сделано? По сути, государство всё больше будет играть роль «Робин Гуда», забирая всё, что можно, у богатых и среднего класса.

Не исключено, что в апрельском послании президента будет целый блок таких инициатив, пояснили в проекта "Закономика".

Вероятно, в послании будет предложено повысить социальную ответственность зажиточных слоёв и их финансового участия в решении социальных проблем общества.

Собственно, Владимир Путин уже прямо предложил крупным собственникам инвестировать в перспективные российские проекты, сдавая деньги в созданный для этого дмитриевский Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных технологий.

Предполагают, что в послании также будет немало слов о возрастающей роли государства, сплочении народа вокруг «целей развития», о социальной ответственности бизнеса, об адресной помощи нуждающимся и борьбе с коррупцией и т.д.

"Мейстер" делает предварительный вывод, что в послании будет мощный социальный блок, причём увидеть первые плоды реализации поручений президента граждане должны уже к сентябрю, когда пройдут выборы в ГД РФ.

"Из-за пандемии многие запрограммированные Посланием 2020 года вещи встали на паузу. Корабль успешно прошел через шторм, но был несколько отброшен с пути. Требуется корректировка курса с обозначением новых сроков реализации тех или иных мер".

Эта логика говорит, что послание надо максимально сдвинуть, чтобы лучшим образом его обсчитать и обозначить реалистичные сроки исполнения...но чрезмерно затягивать с Посланием нельзя. Иначе попросту не успеют реализовать".

Отдельно забавно, что слушать послание будет один состав депутатов ГД РФ, а реализовывать его в значительной мере будет уже следующий созыв.

Но это, можно сказать, нормально.

Послание 2020 тоже слушал один состав правительства, а к реализации приступил уже обновленный кабинет, подытожили сетевые аналитики.

Со своей стороны, политолог Аббас Галлямов заметил, что тему борьбы с коррупцией могут сделать ключевой. Но после, скорее всего, последуют какие-то действия — должны произойти десятки арестов и должны быть заведены уголовные дела.

Таким образом, послание добавит динамики в политическую повестку и может позитивно сказаться на ходе думской кампании.

Партии смогут зарабатывать очки, участвуя в реализации озвученных тезисов.

Оно должно дать старт сезону важных политических событий, или, как минимум, стать началом театрального представления с видимостью активной деятельности.

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