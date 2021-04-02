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Автор Любовь Степушова

Люди у власти становятся коррупционерами не просто так: они себе соломки подстилают

Политика

Почему в России люди во власти уверены в собственной безнаказанности? Почему считают, что могут жить по своим правилам? Что могут брать взятки и хранить деньги не в банках, как все цивилизованные люди, а в мешках?

Люди у власти становятся коррупционерами не просто так: они себе соломки подстилают

Так, например, как это делал недавно задержанный пензенский губернатор Иван Белозерцев, на взятках — как всем известно — погоревший.

Своим мнением на этот счет в программе "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

Прогоревший на взятке пензенский губернатор — не единственный плохиш в системе

Россия не победит коррупцию никогда. Ибо она — не Швейцария

— Я так думаю, что все губернаторы под колпаком, что называется. За ними следят — что они, как они. И они этого не боятся — вот это меня удивляет. Они что, не понимают системы? Или у нас всё же просто народ стыд потерял, что называется? Вот эти люди потеряли, хотя называют себя патриотами. Объясните мне, что он имеет в виду под словом "патриот" — этот Белозерцев?

— Не боятся они по классической психологической схеме:

"Да, сажают, но я-то умный, меня не посадят".

Или:

"У меня есть друзья в высшей власти".

И они действительно приезжают в Москву, общаются с крупными фигурами. Но это ни к чему не обязывает высшую власть. С губернаторами положено общаться, с ними надо решать региональные проблемы.

Но это совсем не значит, что их надо прикрывать от правосудия. Вот этого они не понимают, к сожалению. Если с ними вежливо разговаривают высшие государственные чины, это не значит, что эти чины согласились их прикрывать.

— А у нас же есть феномен Улюкаева — бывшего министра финансов. Ему же взятку занесли эти люди. То есть не исключается сейчас, что у нас среди министров есть такие "Улюкаевы". И эти "Белозерцевы" носят деньги чемоданами.

— Мы с вами знаем об Улюкаеве, потому что его арестовали. Вообще, мы знаем только о провалившихся разведчиках. Поэтому носят, конечно, но поверьте, министры не могут решать судьбы губернаторов. Их судьбы решаются выше. А туда особо не занесешь.

— Хочется надеяться.

— Что же касается "патриотов", то они воспринимают патриотизм так:

"Это моя страна, я патриот своей страны, потому что она мне принадлежит".

Они искренне верят, что они — патриоты. И если бы им сказали, что не это так, обиделись бы.

Но есть минус — небольшой доход от патриотизма. Помните, как в ленте "Берегись автомобиля":

"А это что?" — "А это вот немного от Бога осталось".

А тут немного от патриотизма осталось. 500 миллионов? Что там, мелочи какие.

— Я понимаю, если бы там в Пензенской области было всё отлично. Дороги ужасные. Хоть бы дороги сделал…

— Пензенская область сельскохозяйственная. И поэтому она небогата, но и не развалена. Кто-то говорит — сельское хозяйство как минимум может кормить само себя. Жить-то они не могут без дотаций на сельскохозяйственные работы, потому что бензин дорогой, солярка дорогая. Всё, что нужно покупать, — дорого.

Но на уровне такого патриархального хозяйства Пензенская область жить может. И даже господин Белозерцев ее развалить не смог.

Но я не стал бы от этого радоваться, потому что и развиваться она не развивается, поскольку надо же им где-то деньги находить для губернатора. А вот это и были те деньги, которые могли пойти на развитие.

Понимаете, в чем проблема?

Губернатор — он практически диктатор своего региона. Он хозяин: всё вокруг не колхозное, всё вокруг его. А если он завтра не по утере доверия, а по возрасту уйдет? Или просто потому, что нужна ротация? Он будет никто.

Потому и припасено, они прекрасно знают, что если они уйдут, у них не будет каких-то обременений, богатств легальных. Значит, надо создать их нелегально. Уйти-то надо с мешком.

— 200 тысяч зарплата — что он, не создаст себе счет в банке, чтобы пенсия ему хорошая шла? Создаст.

— 200 тысяч, с точки зрения губернатора, небольшие деньги.

Я объясняю вам логику их действий. Они себе запас создают на будущее, чтобы жить так же хорошо, как они живут сейчас.

Потому что никакая зарплата и никакая пенсия их уровень потребления обеспечить не сможет.

Те же золотые часы. Он эти часы на пенсию будет покупать? Какую надо пенсию?

— И не стыдно им перед народом своим?

— Если кому стыдно, тот вообще коррупционером не станет.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы взятка коррупция иван белозерцев дмитрий журавлев пензенская область
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