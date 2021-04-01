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Автор Любовь Степушова

Россия не победит коррупцию никогда. Ибо она - не Швейцария

Политика

Недавнее задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в коррупции в очередной раз заставило многих задуматься: вот чего человеку в жизни не хватало? Зачем ему эти взятки понадобились?

Россия не победит коррупцию никогда. Ибо она - не Швейцария

И главное — как же победить коррупцию, если люди ради лишней пачки денег готовы головой рисковать?

Своим мнением на этот счет в программе "Точка зрения" поделился научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Читайте начало интервью:

Прогоревший на взятке пензенский губернатор — не единственный плохиш в системе

— Коррупция в принципе непобедима.

  • Есть рента на нефть, которая добывается из земли.
  • Есть рента на капитал.
  • Есть рента на власть. Она может быть уменьшена, но она не может быть уничтожена.

— Я так понимаю, что в мире тоже не найдено средство против коррупции. В Китае, правда, расстреливают, а в США сажают на огромные сроки…

— В Китае расстреливают не коррупционеров. В Китае расстреливают тех, кто украденные деньги пытается вывезти из Китая.

У них логика такая: деньги должны работать в национальной экономике, и нам неважно, кому они при этом принадлежат. И в этом есть своя сермяжная правда. В этом нет справедливости, но экономическая целесообразность в этом есть.

Коррупции нет там, где она экономически невыгодна

Что касается Запада, то единственная страна, где побеждена коррупция, — это Швейцария.

  • Потому что там очень дорогой государственный аппарат. Очень немногочисленный.

Швейцария — страна богатая, это она может себе позволить. Там государственный аппарат обеспечивается так, что коррупция для него экономически нерентабельна. Воровать невыгодно, как ни парадоксально.

  • Но для этого нужно очень много денег и очень мало чиновников.

Я в более молодые годы наивно надеялся, что у нас можно ввести швейцарскую систему. Мне объяснили, что российского бюджета не хватит никогда на то, чтобы платить чиновникам столько.

В Швейцарии если вы совершаете коррупционное преступление, то вас не только сажают. Вам, когда вы приходите на службу, дается очень большой беспроцентный кредит. И если вы совершили коррупционное преступление, вы должны вернуть кредит с процентами. А если вы его не совершали, вам кредит списывают. Вот скажите, сколько надо украсть, чтобы рисковать этими огромными деньгами?

Как говорил полицейский в Швейцарии:

"Сколько мне надо, вы мне не дадите. А сколько вы дадите, мне не надо".

Хорошо. Вот вы говорите — системы нет. Полмиллиарда рублей наличными — вот что они делают с ним?

— Пересчитывают. Приходят домой и смотрят на дело рук своих.

— И всё?

— Это еще, кстати, было в советское время. Когда советские коррупционеры собирали крупные пачки денег и получали от этого удовольствие. Потому что действительно легализовать такое количество наличных рублей (слово "рубль" здесь ключевое) фактически невозможно.

Банки не связываются со взяточниками — себе дороже выйдет

— Если только нет каких-то каналов. Нелегальных каналов общения с банками, допустим…

— Но банку тоже это зачем-то должно быть нужно. Вот зачем это банку? 500 миллионов для банка, поверьте, деньги небольшие. А вот геморрой можно от ЦБ получить очень большой. Если бы это было не так, эти деньги уже были бы отмыты. И никто их дома бы у Белозерцева не нашел. Они потому и лежат дома вместе с сокровищами — с золотой посудой, дорогими часами. Потому что они не очень понимают, куда их девать.

— Но у него же есть сыновья, которые владеют бизнесом. И как-то отмываются эти деньги потихонечку.

— Ключевое слово "потихонечку".

Они немного отмывают. И вокруг этого уже был скандал, помните? Некоторое время назад был скандал с сыновьями Белозерцева. Поэтому тех, кто научился отмывать деньги, поверьте, мы с вами не поймаем. Мы поймаем как раз вот таких Белозерцевых, которые делать не очень умеют, но очень хотят.

Гайзер помните как жил? У него не нашли мешка с деньгами. Его еле-еле нашли. Притом что была целая организация у Гайзера. Это не был человек, берущий взятки, это была огромная организация, практически параллельная система власти. Ее еле удалось вычленить, потому что работали разумные люди.

Это не был человек, который брал наличными и "Мерседесами", как губернатор Пензенской области.

Слава богу, что среди наших воров очень много людей неглубокомыслящих.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы коррупция швейцария иван белозерцев дмитрий журавлев пензенская область
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