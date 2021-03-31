Прогоревший на взятке пензенский губернатор - не единственный плохиш в системе

Самым громким и резонансным внутриполитическим событием последних дней в России стало обвинение в коррупции и последовавшее за ним задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Следователи утверждают, что он "зарабатывал на своей должности": за взятки "продавал" госзаказы. Причем не кому-то со стороны, а экс-сенатору Борису Шпигелю, который возглавляет фармацевтическую компанию "Биотэк".
Коррупция в высших эшелонах власти — это система в России или этот губернатор у нас единственный плохиш?
Своим мнением на этот счет в программе "Точка зрения" поделился научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
— Мы точно с вами знаем, что он не единственный, потому что до него за коррупцию "пострадал" целый ряд губернаторов. Не он первый, не он последний.
Другой вопрос — можно ли это считать системой?
Сейчас это не так, потому что есть гораздо более эффективный способ контролировать регионы. Есть, например, бюджет федеральный, который гораздо эффективнее, чем любая коррупция, контролирует регионы.
Но в том-то и дело, что контроль есть над властью. Мы можем усложнить жизнь губернатора, можем ее облегчить.
— Это точно.
— В результате региональные руководители в региональной экономике фактически маленькие царьки. И поэтому победить их коррупцию очень трудно.
Хотя у нас есть прекрасный способ — тендеры. Вроде бы приняли закон, он реализуется
Но что такое тендер? Должен быть объективный критерий, по которому выбирается победитель. Либо тендер всего лишь форма коррупции.
Пока объективный критерий нашелся только один — дешевизна. Лучшим признается то, что дешевле. А это же не так!
В результате система тендеров себя не оправдала. А никакой другой системы, извините за каламбур, системной борьбы с коррупцией тоже не нашлось.
Можно отследить отдельного губернатора, можно его контролировать, можно найти его деньги, если он тратит больше, чем зарабатывает.
У Белозерцева, по-моему, 200 тысяч в месяц зарплата. И 500 миллионов у него нашли дома. Явно он коррупционер. Не от зарплаты он эти 500 миллионов откладывал.
Но это нужно усилия приложить и заняться человеком, и заниматься не один день и не один месяц. Если так работать — это в логике товарища Сталина — то коррупцию победить можно, но боюсь, только вместе с губернаторами.
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".