Открытие депутата: власть критикуют, потому что у людей нет проблем

Депутат законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский ("Единая Россия") высказал весьма интересную мысль. По его мнению, люди критикуют власти, потому у них решены все насущные проблемы.

Ругают власть, потому что хорошо живут

"Люди начинают ругать власть, когда они хорошо живут. Когда у человека есть где жить, когда у человека есть средства на пропитание своей семьи, тогда он начинает оглядываться по сторонам и искать какие-то изъяны. И, видя эти изъяны, люди начинают задавать власти вопросы. Если бы у человека были насущные проблемы выживания, он бы никогда не заметил, что он недополучает какие-то блага", — сказал Вельгодский в интервью изданию PrimaMedia, опубликованном 25 марта.

Депутат обратил внимание, что люди стали больше внимания обращать на то, какую партию он представляет: "Буквально последний год я стал замечать, что молодежь 25-30 лет, вместо того чтобы задавать какие-то вопросы вроде "Как лучше, как быстрее сделать документы, чтобы попасть в список по установке детской площадки?", спрашивают: "А из какой ты партии?" Я полагаю так, что, если человек задает такой вопрос, значит, он уже решил все свои насущные вопросы (в семье все в порядке, в управлении домом разобрался, дети умыты, родители сыты-накормлены и помидоры на даче посажены) и теперь интересуется вопросами политики".

При этом, считает депутат, за последние два-три года отношение к "Единой России" стало гораздо позитивнее и партия набирает популярность среди людей.

Стоит заметить, что в этом году пройдут выборы депутатов заксобрания Приморского края. А Олег Вельгодский ранее состоял в КПРФ, но в 2016 году вышел из этой партии. Впрочем, он сей факт своей биографии не скрывает. Да и чего его, собственно говоря, скрывать…

Вопросы все равно будут

Но речь все же не столько о самом депутате заксобрания Приморского края, сколько о высказанной им точке зрения о том, что люди начинают "ругать власть", когда хорошо живут. Очевидно, что так считает не он один. И очевидно, что это весьма спорное утверждение.

Достаточно вспомнить не такую уж и давнюю российскую историю. А именно, события конца 1980-х — начала 1990-х годов. Тогда люди тоже весьма интересовались политикой, а митинги и демонстрации были куда как многолюднее нынешних. Однако едва ли к той ситуации применим тезис о том, что люди "ругали власть" из-за того, что хорошо живут. Ругали как раз из-за того, что живут плохо.

Да и вообще, что получается — человек должен все силы тратить на "пропитание своей семьи" и ни на что другое времени оставаться не должно, чтобы лишних вопросов не возникало? Но это вовсе не означает, что вопросов не будет, чему, повторимся, примером является наша недавняя история.

В общем, тезис "хорошо живете, потому и вопросы задаете" в грядущей избирательной кампании эксплуатировать явно не стоит. Слишком уж это неоднозначное утверждение. А оправдание про "вырванное из контекста” работает далеко не всегда.