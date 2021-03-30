Эксперты объяснили, почему Жириновский остается в ЛДПР до выборов

В этом году обсуждение вероятной смены лидера ЛДПР стало особенно активным. В качестве одного из претендентов на пост нового вождя называли бизнесмена Олега Дерипаску, который стал активно погружаться в политическую повестку.

Как отмечал сам Владимир Жириновский, есть претенденты на пост председателя партии из числа депутатов ГД от ЛДПР, но пока они не готовы в профессиональном плане. А значит, заменить его пока некем. В декабре прошлого года Жириновский вновь был переизбран председателем на 32-м Съезде ЛДПР.

Как отмечают некоторые депутаты, состояние здоровья бессменного вождя старейшей российской партии оставляет желать лучшего. У Жириновского проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также он стал серьезно страдать от частой перемены настроения, что может свидетельствовать о биполярном расстройстве.

Жириновскому по объективным причинам становится все сложнее оставаться в политической обойме в том амплуа, к которому все привыкли. Политические аналитики убеждены, что лидер ЛДПР совершенно серьезно заявил в ходе одного из своих эфиров в Instagram о поиске преемника и на самом деле готов уже сейчас выйти из большой политики. Но пока не найден компромисс между финансовыми интересами семьи Жириновского при передаче "партийной франшизы" и позицией кремлевских кураторов.

"Жириновский, безусловно, лукавит, когда называет конкретные имена своих возможных преемников из числа его "соколов" в Госдуме", — говорит старший эксперт Института экономической политики им. Е. Гайдара, член совета фонда "Либеральная миссия Сергей Жаворонков. — Например, Владимир Вольфович видит такую перспективу для молодого депутата Василия Власова. И тут же уточняет — лет через двадцать. Конечно, ЛДПР — это не кузница кадров и не партия функционеров. Это вождистская партия одного человека, партия громких ораторов и популистов и самое главное для семьи Жириновского — это безусловно, бизнес-проект, причем организованный "понятийно". Владимир Вольфович прекрасно понимает, какую политическую черту нельзя переходить и где надо вовремя поддакнуть".

Жириновского, действительно, не раз упрекали в продаже мандатов, причем нередко криминальному бизнесу. Например, депутат ГД от ЛДПР второго созыва Михаил Монастырский до перестройки работал в Эрмитаже и контрабандой сбывал украденные оттуда вещи. Затем выяснил, что ленинградские ювелиры могут мастерски имитировать Фаберже, и начал заменять экспонаты музея на подделки. В 1983 году был осуждён на десять лет лишения свободы. В 1991 году был досрочно освобождён и легализовал антикварный и другой бизнес. Впоследствии подался в политику. Как пишет испанская газета Pais, незадолго до смерти в автокатастрофе Монастырский рассказал испанской полиции, что купил свой мандат депутата Госдумы за 300 тысяч долларов.

О том, что мандаты Жириновского стоят весьма недешево сообщают и другие источники. По информации журналистов, желающие занять депутатское кресло в качестве представителей ЛДПР платят за это от 100 до 200 миллионов рублей при условии избрания на второй срок. Входной билет для новичков в 2 раза дороже.

В числе "побочных" доходов Жириновского от ЛДПР называют также бюджетные ассигнования на частный вуз ЛДПР — Институт мировых цивилизаций. Ежегодно из государственной казны учебное учреждение Жириновского получает 353,8 миллиона рублей. Дополнительно вуз зарабатывает за счет заказов Госдумы на некие научные исследования. При этом образование в ИМЦ платное. А здания для вузов Жириновский получил от государства на безвозмездной основе в долговременное пользование. Причем одно из них — по адресу Первый Басманный переулок, дом 3, строение 1 — летом 2016 было переоформлено на фирму "Раритет-М", принадлежащую полной тезке гражданской супруги Жириновского — Галине Лебедевой. Стоимость недвижимости оценивается в 1 млрд рублей.

Несмотря на то что совокупная стоимость недвижимости, которая сегодня принадлежит семье Жириновского оценивается в 9,8 млрд рублей, выпускать из-под контроля такую империю, как ЛДПР, было бы, по меньшей мере, странно. Напрашивается династический сценарий — передача поста председателя партии сыну — вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву. Но по мнению экспертов, это провальный маневр, что совершенно очевидно и для Жириновского.

"Что показательно, в числе возможных преемников никогда не звучит фамилия Лебедева. Зная непрошибаемость Жириновского в любом вопросе, он бы мог как угодно аргументировать такой сценарий и не прикрывался бы словами о том, что партия — это не трон. Но с Лебедевым есть проблема — он, говоря языком маркетинга, не продается. Он не харизматичный, не убедительный. Он не раскидывается тысячными купюрами на красной площади. Природе, что называется, тоже надо отдыхать. А значит, бизнес с Лебедевым во главе партии не пойдет. Просто потому что и партии уже никакой не будет. К тому же Лебедев уже не раз попадал в скандалы в связи с финансовыми махинациями", — напоминает директор Института глобализации и социальных движений, публицист Борис Кагарлицкий.

В марте 2020 года зампреда Госдумы и главу фракции ЛДПР в парламенте Игоря Лебедева заподозрили в хищении денег у молодежных организаций собственной партии. Однако обвинение предъявили в итоге не ему, а двум рядовым сотрудникам аппарата ЛДПР. Обвиняемые в свою очередь открыто заявили, что деньги либерально-демократических "молодежек" действительно присваивали и тратили, но по прямому указанию и в интересах Лебедева, поэтому потребовали очной ставки с ним. Однако, как заявили в МВД, сын Жириновского категорически отказался. Кроме того, имя Лебедева связывают с выводом денег через аффилированные организации из партийной кассы ЛДПР, которая только за последние 3 года получила из казны около 4 млрд рублей.

"Жириновский, как грамотный делец, сегодня может принять единственно верное решение. Сориентироваться на местности и продать бренд ЛДПР, пока он еще продается и главное, сам он в силах торговаться. Так что вариант с Дерипаской был не таким уж нереалистичным", — считает Сергей Жаворонков. "Но как и в любом политическом вопросе, Владимир Вольфович не самостоятелен и должен действовать в системе внутриполитических координат. Пусть даже и имея собственные рычаги давления. Смена лидера одной из парламентских партий накануне большого выборного цикла — это слишком большой риск. Скорее всего, его попросили задержаться хотя бы до выборов. Ну а временной лаг будет использован для соответствующих консультаций по управленческому реформированию ЛДПР. И здесь многое зависит от дара убеждения и умения торговаться господина Жириновского. Удастся ли ему протолкнуть своего кандидата. Или же, например, для ЛДПР будет определен сценарий слияния с другими партпроектами по аналогии со "Справедливой Россией". Впрочем, и в том и в другом случае, это будет уже другая партия. Перефразирую классика: нет Жириновского — нет ЛДПР. Другой вопрос — уйдет ли Владимиром Вольфович с профитом или без него", — спрашивает эксперт.