Выборы главы Якутска: какие выводы можно сделать

В Якутске выбрали нового главу города. Им стал единоросс Евгений Григорьев, который ранее был заместителем предыдущего мэра Якутска, Сарданы Авксентьевой. А после ее отставки в начале января этого года 2,5 был исполняющим обязанности главы города.

По мнению некоторых экспертов, произошедшее свидетельствует об усилении позиций "Единой России" в регионе с серьезными протестными настроениями. А это важно в год выборов в Госдуму.

Факторы победы

Напомним, в начале этого года в отставку подала "народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева. В 2018 году она, будучи кандидатом от Партии возрождения России, победила на выборах главы Якутии кандидата от "Единой России" Александра Саввинова.

Впрочем, уже через пару месяцев после победы Авксентьева стала сторонником партии "Единая Россия". А после своей отставки заявила о поддержке Григорьева. И поддерживала кандидата от "Единой России" на протяжении всей избирательной кампании. Потому рассуждения о "реванше" единороссов все же представляются некоторым преувеличением.

Очевидно, впрочем, что для руководства республики и для "Единой России" было важно, чтобы на выборах главы Якутска не победил оппозиционный кандидат. А такой риск был, даже если судить по результатам выборов: за Евгения Григорьева проголосовали 44,27 процентов избирателей из числа тех, кто пришел на участки. За представителя "Справедливой России" Виталия Обедина проголосовали 39,67 процентов избирателей. Еще одного оппозиционного кандидата — Савву Михайлова от КПРФ — 11,38 процента.

Почему проиграла оппозиция

Существенную помощь журналисту Обедину оказал местный политик Владимир Федоров. Он тоже собирался поучаствовать в выборах, но был снят по решению Якутского городского суда. Решение Федоров оспаривать не стал, поддержав Обедина.

И это чуть было не сработало, как и в 2018 году. Ведь тогда Федоров, тоже был снят с выборов (только партией, от которой выдвигался, "Родиной") и заявил о поддержке Авксентьевой. Что по общему мнению стало одной из причин ее победы на выборах.

На выборах в 2018 году кандидат от "Справедливой России" Иван Степанов набрал 7,31 процента голосов. Интересно было бы понять, сколько нынешний кандидат от этой партии набрал сам, а сколько ему "добавил" Федоров…

К слову, нельзя исключать, что Обедин лишился части голосов из-за кандидата-коммуниста. Ну или кандидат-коммунист не добрал голосов из-за Обедина. В 2018 году КПРФ в выборах главы города не участвовала, заявив о поддержке Авксентьевой.

В этот раз компартия выдвинула своего кандидата. Обедин и Михайлов за несколько дней до начала голосования призывали друг друга снять свои кандидатуры. Этого не произошло. И вполне вероятно, что соперничество между двумя основными оппозиционными кандидатами стало одним из факторов победы Евгения Григорьева.

В общем, победа представителя "Единой России" на выборах главы столицы региона, где сильны протестные настроения, очевидно, является успехов единороссов. Правда, пока все же трудно сказать, является ли в год выборов в Госдуму этот успех тактическим или стратегическим для "Единой России". Очевидно, избирательная кампания в Якутии будет для этой партии очень непростой.