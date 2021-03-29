Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Выборы главы Якутска: какие выводы можно сделать

Политика

В Якутске выбрали нового главу города. Им стал единоросс Евгений Григорьев, который ранее был заместителем предыдущего мэра Якутска, Сарданы Авксентьевой. А после ее отставки в начале января этого года 2,5 был исполняющим обязанности главы города.

Выборы главы Якутска: какие выводы можно сделать

По мнению некоторых экспертов, произошедшее свидетельствует об усилении позиций "Единой России" в регионе с серьезными протестными настроениями. А это важно в год выборов в Госдуму.

Факторы победы 

Напомним, в начале этого года в отставку подала "народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева. В 2018 году она, будучи кандидатом от Партии возрождения России, победила на выборах главы Якутии кандидата от "Единой России" Александра Саввинова.

Впрочем, уже через пару месяцев после победы Авксентьева стала сторонником партии "Единая Россия". А после своей отставки заявила о поддержке Григорьева. И поддерживала кандидата от "Единой России" на протяжении всей избирательной кампании. Потому рассуждения о "реванше" единороссов все же представляются некоторым преувеличением.

Очевидно, впрочем, что для руководства республики и для "Единой России" было важно, чтобы на выборах главы Якутска не победил оппозиционный кандидат. А такой риск был, даже если судить по результатам выборов: за Евгения Григорьева проголосовали 44,27 процентов избирателей из числа тех, кто пришел на участки. За представителя "Справедливой России" Виталия Обедина проголосовали 39,67 процентов избирателей. Еще одного оппозиционного кандидата — Савву Михайлова от КПРФ — 11,38 процента.

Почему проиграла оппозиция

Существенную помощь журналисту Обедину оказал местный политик Владимир Федоров. Он тоже собирался поучаствовать в выборах, но был снят по решению Якутского городского суда. Решение Федоров оспаривать не стал, поддержав Обедина.

И это чуть было не сработало, как и в 2018 году. Ведь тогда Федоров, тоже был снят с выборов (только партией, от которой выдвигался, "Родиной") и заявил о поддержке Авксентьевой. Что по общему мнению стало одной из причин ее победы на выборах.

На выборах в 2018 году кандидат от "Справедливой России" Иван Степанов набрал 7,31 процента голосов. Интересно было бы понять, сколько нынешний кандидат от этой партии набрал сам, а сколько ему "добавил" Федоров…

К слову, нельзя исключать, что Обедин лишился части голосов из-за кандидата-коммуниста. Ну или кандидат-коммунист не добрал голосов из-за Обедина. В 2018 году КПРФ в выборах главы города не участвовала, заявив о поддержке Авксентьевой.

В этот раз компартия выдвинула своего кандидата. Обедин и Михайлов за несколько дней до начала голосования призывали друг друга снять свои кандидатуры. Этого не произошло. И вполне вероятно, что соперничество между двумя основными оппозиционными кандидатами стало одним из факторов победы Евгения Григорьева.

В общем, победа представителя "Единой России" на выборах главы столицы региона, где сильны протестные настроения, очевидно, является успехов единороссов. Правда, пока все же трудно сказать, является ли в год выборов в Госдуму этот успех тактическим или стратегическим для "Единой России". Очевидно, избирательная кампания в Якутии будет для этой партии очень непростой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы якутск выборы в госдуму сардана авксентьева
Новости
"Процесс продолжается": Минздрав ФРГ о ходе сертификации "Спутника V"
Лимиты на количество кредитов не затронут граждан
Туктамышева рассказала, из-за чего расплакалась после выступления на ЧМ
Названы автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП
В Тюмени по обвинению во взятке арестован начальник отдела ГИБДД
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Последние материалы
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников