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Автор Антон Куликов

Депутат Мосгордумы: только штрафы — это не способ решения проблем

Политика » Власть » Парламент

В Мосгордуме предложили увеличить штрафы за сброс мусора в неположенных местах. А кроме того, ввести конфискацию транспортных средств и контроль за данными правонарушениями с помощью камер фото- и видеофиксации.

Мусор. Сжигать или закапывать?

Что нового

"Ключевая новелла — использование фото- и видеофиксации, что поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий", — сказал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф планируется в размере 60-80 тысяч и 100-120 тысяч рублей соответственно. Если же надзорные органы поймают нарушителей повторно, то сумма штрафа возрастёт до 80-100 тысяч и 150-200 тысяч рублей, а автомобиль, с помощью которого было совершено преступление, будет изъят в пользу государства.

По словам Шапошникова, если "под камеру" попадёт владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч, грузового — 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится — 20 тысяч и 150 тысяч соответственно.

Мнение депутата

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") считает, что законопроект надо дорабатывать.

По его мнению, проблема сброса мусора в неположенных местах действительно большая и её надо решать.

"Другое дело, мне кажется, что предложенный проект не вполне способствует решению проблемы, потому что он абсолютно не касается экономической части. Люди же мусорят не потому, что им очень хочется, зачастую это следствие того, что просто нет денег на нормальную организацию процесса, на вывоз бытового мусора. Это надо понимать. Решать проблему одними штрафами — это не вполне верно. У нас и так уже за каждый чих штраф", — сказал депутат "Правде.Ру".

По его мнению, "штрафовать за это надо, но надо параллельно развивать систему экономической поддержки, экономического стимулирования".

По словам Михаила Тимонова, в законопроекте его смущает идея расширения сети видеокамер. "К сожалению, московский опыт говорит о том, что видеокамеры зачастую используются для того, чтобы не какие-то реально криминальные вопросы выяснять, а бороться с активными гражданами", — сказал депутат.

"Кроме того, зачастую, особенно в рамках того проекта, будем создавать просто коррупционную почву, когда решение будет зависеть от конкретного человека, которое он будет принимать исходя из своего правосознания. Мы понимаем, к чему это приведёт", — считает Михаил Тимонов.

"В целом, я поддерживаю идею: несомненно, надо бороться за чистоту. Это экология, это будущее наших детей. С другой стороны, не все те методы, которые были предложены в проекте, кажутся мне адекватными и достаточными. Проект надо, на мой взгляд, дорабатывать и делать шире", — сказал депутат Мосгордумы.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мосгордума михаил тимонов
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