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Автор Александр Шторм

Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального

Политика

Число соратников Навального существенно преувеличено самой верхушкой ФБК (организация признана иноагентом). Статистика даже в первом приближении не в пользу оппозиции.

Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального

Об этом в своём телеграм-канале заявил "Толкователь", отметивший, что "500 тысяч человек за Навального", которые якобы собирает сайт, вообще к реальности никакого отношения не имеют. По словам аналитика, на сайте обозначены города и цифры отдавших подпись.

Если рассматривать очень и очень протестный Хабаровск, то на большой карте число подписей — 4064. Если карту увеличить, то у Хабаровска будет уже 1093, если немного уменьшить — 1370. Фактически в подсчёт идут окрестные городки.

Например, Николаевку (пять человек), которая относится уже к Еврейской автономной области, полным составом записали в общую сумму по Хабаровску. Очень удобно.

"Но вообще расхождение 4:1 — это слишком, сбивает всю картину. Не всякий поймёт, что цифра в четыре тысячи относится к нескольким регионам Дальнего Востока", — отметил эксперт.

Заслуживает внимания и вопрос количества ботов. На сайте, пояснил "Толкователь", очень просто зарегистрироваться под вымышленным именем и под чужим городом. Точно так же могут сделать и десятки тысяч людей.

"Леонид Волков сегодня сообщил, что "мы почистили всех ботов и нас теперь 175 тысяч"? А как он определяет этих ботов? Это же нереально сделать при существующем типе регистрации", — пояснил эксперт

А если посмотреть, на какой объект недвижимости регистрируются в том же Дмитрове, то картина получается вообще роскошной: детский сад "Солнышко" №16, детский сад "Алёнушка" №20, детский сад "Улыбка" №5 (ага, детские сады за Навального!), а отметка о 77 людях стоит на памятнике Ленину.

Так что слепо доверять этим цифрам не стоит. Данные ФБК надо делить на пять (и 175 тысяч превратятся в 40 тысяч). И последние цифры, то есть люди, готовые якобы выйти на улицу, — это же декларация о намерениях.

В Фейсбуке же тоже отмечаются на мероприятиях, сколько придут, а в итоге выходит в два-четыре раза меньше и в итоге 40 тысяч превратятся в 10-20 тысяч тех, кто действительно твёрдо намерен идти с протестами.

"Это как из 120 миллионов человек, формально смотревших фильм Навального "про дворец", реально его досмотрели до конца пять-семь миллионов", — резюмирует аналитик.

По сути, цифры не меняются уже много лет — в прошлые митинги их было около 100-150 тысяч на всю страну.

Социология также показывает апатию в умонастроениях и тем более действиях. Хороший маркер тут в том, что даже на суды над соратниками Навального перестали ходить люди. Обычно стоит чья-то съёмочная группа из двух-четырёх человек, и это их максимум.

Очередной очень странный эксперимент Леонида Волкова выглядит как свет фонариков в небо.

Акция малоубедительная и крайне инфантильная, как и цифры на сайте ФБК.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы фбк протесты леонид волков акции протеста алексей навальный
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