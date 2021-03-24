Как спасти Россию от превращения в корпорацию

России необходим новый общественный договор. Его новую версию обнародовал Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

Ранее общественные проблемы не влияли так категорично на качество жизни сограждан. Но постепенно неэффективное перераспределение доходов в экономике окончательно сказалось перекосом структуры потребления. Из-за низкого спроса произошло сужение рынков.

Таким образом, новый общественный договор содержит в себе такие предложения, как "разумный рост зарплат в бюджетном секторе" и увеличение для наиболее обеспеченной части граждан ставки подоходного налога до 31%.

Как напоминают авторы телеграм-канала "Толкователь", написанный в 2012 году текст сборника американских и российских политологов "Россия-2020. Сценарии развития" (Московский центр Карнеги) сегодня актуален как никогда.

В нём говорится, что существующая государственная машина неадекватна сложности как самого объекта управления, так и стоящих перед ней и перед страной задач.

По сути, единой государственной машины нет, есть совокупность отдельных узлов, которые привычно работают сами на себя. Ничего в такой структуре менять не нужно, поскольку это чревато сбоями системы в целом.

Части госмашины принадлежат напрямую корпорациям, которые продавливают свои интересы. Они бывают силовыми и производственными, во главе которых поставлены близкие к "национальному лидеру" люди.

Потому и Россия, с точки зрения теорий управления, федерация не регионов, а корпораций.

По большому счёту, это работает как сетевая структура — по договоренностям, с внутренними нормами ("понятиями") и лояльностями. Потому прозрачными не могут быть по определению и нормальные взаимоотношения с обществом и выстроить их возможности нет.

Такая структура обуславливает недостаточный уровень или даже полное отсутствие специализации, дублирование функций разными частями системы и, как следствие, низкую эффективность системы в целом. "Толкователь" отмечает, что конкуренция между корпорациями отчётливо вредит системе в целом.

В самой структуре "защита от дурака" выпиливалась 20 лет.

Исчезли или почти исчезли как класс такие механизмы, как:

относительно независимые от госаппарата СМИ;

относительно самостоятельный и плюралистичный парламент;

самостоятельные губернаторы;

прямые выборы на всех уровнях;

нормальные, не западные НКО;

представители федеральных структур на местах, имевшие двойную (федеральную и региональную) лояльность.

Соответственно, модель государства Россия — это модель корпорации. Поэтому акционеры иногда (но не обязательно) одновременно выполняют функции менеджеров.

Люди в этой схеме, получается, никто, поскольку чиновники заняты извлечением и перераспределением природной ренты, люди — бремя, за исключением той небольшой их части, которая обслуживает эту машину.

При таком подходе налицо так называемый короткий горизонт планирования. В силу неустойчивости ситуации инвестировать в длинные проекты и реализовывать стратегические планы в экономике или политике оказывается нерационально.

"А ключевые игроки (кроме высшей власти) в любой момент способны уехать на Запад, где у них есть собственность, дети, семьи. С системой никто не связывается на всю жизнь", — резюмировал эксперт.