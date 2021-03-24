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Автор Александр Шторм

Как спасти Россию от превращения в корпорацию

Политика

России необходим новый общественный договор. Его новую версию обнародовал Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

Как спасти Россию от превращения в корпорацию

Ранее общественные проблемы не влияли так категорично на качество жизни сограждан. Но постепенно неэффективное перераспределение доходов в экономике окончательно сказалось перекосом структуры потребления. Из-за низкого спроса произошло сужение рынков.

Таким образом, новый общественный договор содержит в себе такие предложения, как "разумный рост зарплат в бюджетном секторе" и увеличение для наиболее обеспеченной части граждан ставки подоходного налога до 31%.

Как напоминают авторы телеграм-канала "Толкователь", написанный в 2012 году текст сборника американских и российских политологов "Россия-2020. Сценарии развития" (Московский центр Карнеги) сегодня актуален как никогда.

В нём говорится, что существующая государственная машина неадекватна сложности как самого объекта управления, так и стоящих перед ней и перед страной задач.

По сути, единой государственной машины нет, есть совокупность отдельных узлов, которые привычно работают сами на себя. Ничего в такой структуре менять не нужно, поскольку это чревато сбоями системы в целом.

Части госмашины принадлежат напрямую корпорациям, которые продавливают свои интересы. Они бывают силовыми и производственными, во главе которых поставлены близкие к "национальному лидеру" люди.

Потому и Россия, с точки зрения теорий управления, федерация не регионов, а корпораций.

По большому счёту, это работает как сетевая структура — по договоренностям, с внутренними нормами ("понятиями") и лояльностями. Потому прозрачными не могут быть по определению и нормальные взаимоотношения с обществом и выстроить их возможности нет.

Такая структура обуславливает недостаточный уровень или даже полное отсутствие специализации, дублирование функций разными частями системы и, как следствие, низкую эффективность системы в целом. "Толкователь" отмечает, что конкуренция между корпорациями отчётливо вредит системе в целом.

В самой структуре "защита от дурака" выпиливалась 20 лет.

Исчезли или почти исчезли как класс такие механизмы, как:

  • относительно независимые от госаппарата СМИ;
  • относительно самостоятельный и плюралистичный парламент;
  • самостоятельные губернаторы;
  • прямые выборы на всех уровнях;
  • нормальные, не западные НКО;
  • представители федеральных структур на местах, имевшие двойную (федеральную и региональную) лояльность.

Соответственно, модель государства Россия — это модель корпорации. Поэтому акционеры иногда (но не обязательно) одновременно выполняют функции менеджеров.

Люди в этой схеме, получается, никто, поскольку чиновники заняты извлечением и перераспределением природной ренты, люди — бремя, за исключением той небольшой их части, которая обслуживает эту машину.

При таком подходе налицо так называемый короткий горизонт планирования. В силу неустойчивости ситуации инвестировать в длинные проекты и реализовывать стратегические планы в экономике или политике оказывается нерационально.

"А ключевые игроки (кроме высшей власти) в любой момент способны уехать на Запад, где у них есть собственность, дети, семьи. С системой никто не связывается на всю жизнь", — резюмировал эксперт.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы инп ран госаппарат общественный договор местное самоуправление московский центр карнеги
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