План есть: как Украина собирается "выжать" Россию из Крыма

В седьмую годовщину воссоединения России и Крыма недостатка в комментариях относительно будущего полуострова не было. В том числе в Киеве, где уже несколько месяцев ведут активную пиар-кампанию так называемой Крымской платформы, с помощью которой собираются "вернуть" Крым.

Две задачи, чтобы "выжать"

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдал очередную порцию размышлений относительно того, как Украина собирается "возвращать" Крым.

По словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая — "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня", сообщил Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий — от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву. "Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", — добавил он.

Проведение саммита "Крымской платформы" запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Киев предложил присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Турции, Канаде, Японии и США. Дело, впрочем, не только в присоединении — для Владимира Зеленского крайне важно, чтобы делегации 23 августа были представлены на самом высоком уровне. Это даст козырь для пропагандистской кампании в духе "Америка с нами!". И в данном случае не только Америка.

Понятно, что на практике никакие "платформы" Киеву не помогут. Но здесь возникает вопрос, как на все это реагировать России. Понятно, что для российских властей вопрос закрыт и обсуждать нечего. Но с другой стороны, не слишком ли много комментариев в нашей стране относительно украинских инициатив?

"Мы должны давать отпор"

"Все-таки я остаюсь сторонником того, что мы должны отпор давать. По крайней мере, на уровне экспертных оценок мы это делать должны. Почему? Потому что мы все-таки имеем дело уже с таким целенаправленными провокационными заявлениями", — сказал "Правде.Ру" политолог Александр Форманчук.

"Будем откровенно говорить, что, в принципе, они близки к тому, чтобы проблематику Крыма вернуть в международную повестку дня на уровне усилий коллективного Запада. Зеленский, Кулеба и прочие, вся украинская правящая верхушка — из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами, перед Байденом", — отметил эксперт.

При этом, полагает он, "делать по поводу этого какую-то мощную кампанию тоже не следует": "Сегодняшняя украинская политика в отношении Крыма все равно бесперспективна. Россия никогда не откажется от Крыма ни при каких обстоятельствах".

Александр Форманчук отметил, что его раздражает, что на международном уровне игнорируют мнение жителей Крыма.

"Мы выразили свое желание вернуться в Россию в 2014 году. И президент свое решение принимал на основании крымского референдума. Поэтому нас просто раздражает и оскорбляет, когда мнение крымчан никто не международных площадках старается не слышать, хотя иногда это бывает", — сказал он.

"Эту информационную блокаду нам надо все равно пробивать. И в этом смысле на такие глупости, как в заявлении Кулебы, мы должны реагировать и на уровне экспертных оценок, и особенно голос общественности должен звучать", — считает Александр Форманчук.