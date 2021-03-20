Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами

17 марта 1991 года состоялся референдум о будущем СССР. За его сохранение проголосовали 76,4% граждан (т.е. более 60% всего взрослого населения). 70% жителей УССР также высказались за сохранение Союза (против были только в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях).

Почему же через 9 месяцев Союза не стало (хотя некоторые его фанаты продолжают утверждать, что юридически он всё ещё существует)? И в чём Украина выиграла от развала СССР, а в чём проиграла?

Полностью и объективно прокомментировать такую глобальную тему весьма сложно — можно научную диссертацию писать, полагает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Никита Трачук.

"Начнём с того, что советские люди были очень доверчивы — как дети. Поэтому обмануть такого "большого ребёнка" было очень легко даже примитивными политтехнологическими методами. Ведь говорилось народу вовсе не о полной ликвидации государства — гражданам рассказывали о его реорганизации в некую конфедерацию почти независимых республик. Т. е. люди поняли, что Советский Союз всё же будет сохранён в некоем ином виде. Тогдашнее население не было сильно в политических хитросплетениях, и его легко можно было ввести в заблуждение, поэтому и всего спустя 9 месяцев произошла кардинальная перемена во взглядах граждан. СССР распался в силу естественных причин — политических и экономических проблем, хотя ему в этом весьма "помогли" и внутренние, и внешние силы. Кроме того, нарастала напряжённость во взаимоотношениях Москвы с республиками, её руководителями, которые хотели полной власти", — констатирует политолог.

Также непросто подсчитать плюсы и минусы выхода Украины из СССР, полагает он.

"Начну с позитива — страна однозначно стала демократичнее: стало проще передвигаться, возникли новые партии и СМИ, появились возможности для частного бизнеса (хотя в позднем Союзе уже были кооперативы). Дефицит советского периода сменило изобилие разнообразных товаров — покупай всё, что хочешь (если, конечно, есть за что). Но мне представляется, что потерь у Украины всё-таки было больше. Прежде всего, резко сократилось население: в 1991 году нас было 52 миллиона, сейчас по самым оптимистичным подсчётам — 37 миллионов (по мнению некоторых экспертов и того меньше: менее 30 млн — автор). Куда они исчезли — вопрос риторический. Произошли огромные потери научного, технического, социального потенциала, остановилось индустриальное развитие, деградировали наука, медицина, образование. Так что глобально Украина (как и другие бывшие советские республики) всё же больше потеряла после выхода из Советского Союза, и полные последствия этого нам всё ещё предстоит понять", — заключает Трачук.

Аналитик KyivStratPro Алексей Бебель предлагает, прежде всего, вспомнить, как звучал вопрос референдума 17 марта.

"Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

То есть он был изначально сформирован лукаво и манипулятивно. Он же не был поставлен так, например:

"Хотите ли Вы сохранения СССР или хотите провозглашения независимости республики на территории, на которой вы проживаете?"

Вот тогда бы результат, уверен эксперт, был бы совсем другим.

"Поэтому отсылки к результатам референдума 17 марта более чем натянуты — он не отображал реальных настроений, а они были совсем не в пользу сохранения СССР. Просто после путча 19 августа 1991 года боязнь перед центральной властью в республиках испарилась полностью, и они одна за другой начали провозглашать независимость. Тем более так называемый новоогарёвский процесс разработки нового союзного договора так и остался келейной деятельностью узкой группы лиц и повлиять ни на что не мог. Кроме того, экономический и политический кризис в СССР достиг максимума. Таким образом, прекращение существования СССР было на тот момент исторически неизбежно и необратимо. Что же касается того, что получила или утратила Украина, то я хочу отметить, что с августа 1991 года у неё были уже свои независимая история и путь развития, со своими проблемами и достижениями. А СССР остался историей", — резюмирует Бебель.

Советский Союз фактически прекратил существование ещё раньше — когда начался новоогарёвский процесс по переучреждению СССР. Уже тогда стало понятно, что в прежнем виде государства уже нет, напоминает политтехнолог Василий Стоякин.

"Собственно, на момент проведения референдума судьба Союза "читалась по губам" — не зря же вопрос был сформулирован так сложно, а его сохранение ставилось в зависимость от множества факторов ("обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности"). От развала СССР Украина не выиграла ничего. Степень её суверенитета в последние десятилетия существования Советского Союза была значительно выше, чем когда-либо за время её независимости. А вот политическая и бизнес-политическая элита (олигархи) выиграла знатно. Её мнение в конечном итоге оказалось весомее мнения избирателей", — заключает Стоякин.

Ситуация, когда гражданам СССР, привыкшим отвечать всеобщим одобрением на любые инициативы партии, на протяжении одного года предложили дважды проголосовать на референдумах на противоположные по смыслу вопросы — это циничная подлость. Это всё равно, что предлагать выбор с разными формулировками несмышлёному ребёнку, констатирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. Там всё было просто. Спросили: "Вы за сохранение Союза?", и граждане ответили "за". Потом спросили: "Вы за независимость?", и они опять послушно ответили "за". Логики искать в этом не надо: обычный позднесоветский всеобщий "одобрямс". Ну, и августовский путч в Москве сыграл свою роль, конечно. Получилась банальная игра на чувстве страха и поиске спокойствия.

Ни одной бывшей советской республике выход из Союза на пользу в конечном итоге не пошёл. После распада единого государства у всех его 15 осколков начались большие и разнообразные проблемы, и многие с ними до сих пор полностью не могут справиться. Что же касается Украины, тот тут ситуация продолжает ухудшаться во всех сферах, и перспективы её улучшения совершенно не проглядываются. Но зато "патриоты" продолжают гордиться своей "независимостью", которая неуклонно уменьшается, как шагреневая кожа.