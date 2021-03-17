Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум. У советских (тогда еще) граждан поинтересовались, согласны ли они, чтобы Советский Союз продолжил существование как обновленная федерация равноправных суверенных государств. Подавляющее большинство ответило что да, согласны. Но в конце того же года Советский Союз прекратил свое существование.
К началу 1990-х годов было очевидно, что Советский Союз в тяжелейшем политическом и экономическом кризисе. Центральное руководство страны стремительно теряло власть. Президент СССР Михаил Горбачёв ратовал за сохранение единого государства.
Собственно, во многом с его подачи референдум и был организован. Горбачёв имел основания полагать, что большинство советских граждан готовы поддержать сохранение единого государства. И сам он рассчитывал использовать результаты референдума как козырь в переговорах с руководителями союзных республик.
Ко времени проведения референдума несколько республик уже объявили о суверенитете. Формально референдум отказались проводить власти Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Армении и Грузии. Там были проведены свои референдумы или опросы о независимости.
Но не всё так однозначно — на территории этих республик были организованы свыше 1300 участков для проведения всесоюзного референдума. Так что де-факто он проходил и там.
Результаты референдума 17 марта 1991 года были однозначны: из 148,5 млн человек, пришедших на участки для голосования, более 113,5 млн высказались за сохранение Советского Союза. Ну или "обновленной федерации равноправных суверенных государств" как был сформулирован вопрос. Право голоса в то время имели более 185,6 млн человек.
Однако и года не прошло, как Советский Союз прекратил существование. Почему так произошло?
По мнению доктора исторических наук Алексея Подберёзкина, это результат "заговора преступников".
"Развалили государство люди, которые прямо нарушили законодательство и волю народа, которая была высказана на референдуме. Это преступление, которое требует не только политической, но и уголовной ответственности. В этом смысле, я думаю, что еще будущее покажет и будущее нам даст примеры того, как это будет сделано", — сказал он "Правде.Ру".
По его мнению, это "крайне актуальная тема", поскольку "многие из тех, кто помогал Горбачёву в то время, живы и при власти сегодня, и пользуются этим результатом — получить власть, огромную прибыль от приватизированного государственного имущества".
"И пользуются небескорыстно этими преимуществами, которые они получили от развала Советского Союза", — подчеркнул Алексей Подберёзкин.
По мнению члена-корреспондента РАН Руслана Хасбулатова, последовавшие после референдума события — это результат отношения руководства страны.
"Вот так руководство относилось. Ведь когда Горбачев поднял эту тему — брошенную, кстати, эстонцами — по поводу нового союзного договора? Что означает: давайте будем работать над новым союзным договором? Конституции СССР не существует, так ведь? Давайте будем писать новый союзный договор. То есть он сам делегитимизировал Советский Союз вот уже своей попыткой…", — сказал он "Правде.Ру".
"Я был единственным, кто выступал против вообще идеи нового союзного договора. Я говорил: "Вы что, с ума сошли? Союзный договор в 1922 году Ленин заключил. Потом на этой основе был создан СССР, принята Конституция одна, вторая, третья. Он остался в истории. За что вы теперь взялись? Работайте над Конституцией СССР, оставьте это мертворожденное дитя для историков, пусть в архивах пылится этот новый союзный договор или старый союзный договор". Нет, ухватились за этот союзный договор…", — отметил Руслан Хасбулатов.
"А потом — референдум. Поставьте референдум семье: мы сохраним с вами семью или нет. Ведь что это означает? Этим самым вы ставите под сомнение свою семью. Там вопрос о референдуме "нужен ли нам Советский Союз" — уже ставит вопрос, какое-то сомнение порождает. И получилось, что шесть республик не стали участвовать. Они тем самым фактически узаконили свое право выйти из СССР — вот к чему это привело", — подчеркнул он.
"Я не знаю, там же были умные люди — и на Съезде, и в Верховном Совете — ученые, академики, писатели, поэты. Какое-то безумие их охватило во главе с самим Горбачёвым. И вот они делали каждый день, принимали какие-то нормативные акты, направленные на ослабление Советского Союза", — сказал Хасбулатов.
По мнению Андрея Дунаева (министр внутренних дел РСФСР в 1991–1992 годах), "развал Союза определялся не мнением народа".
"Как раз продолжение деятельности Советского Союза определялось не желанием народа, который действительно хотел жить в великой стране, а тем, что что мы мешали Западу. Мы уже действительно по всем показателям догоняли, как мы говорили тогда, Америку и перегоняли. Это действительно так. Мы кормили полмира", — сказал он "Правде.Ру".
По его мнению, виновато в произошедшем было и руководство страны. "Они тоже не находили общий язык, в разные стороны тянули. Помните, ГКЧП и горбачёвская команда", — сказал Андрей Дунаев.
В общем, можно констатировать, что результаты референдума это пример того, когда "низы хотят, верхи не могут". Шанс сохранить Советский Союз был. Но, пожалуй, упущен он был еще до референдума. И не нашлось силы, которая попыталась бы отстоять его результаты.
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