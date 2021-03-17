Юбилей одного референдума: как был упущен шанс сохранить Союз

Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум. У советских (тогда еще) граждан поинтересовались, согласны ли они, чтобы Советский Союз продолжил существование как обновленная федерация равноправных суверенных государств. Подавляющее большинство ответило что да, согласны. Но в конце того же года Советский Союз прекратил свое существование.

Однозначные результаты

К началу 1990-х годов было очевидно, что Советский Союз в тяжелейшем политическом и экономическом кризисе. Центральное руководство страны стремительно теряло власть. Президент СССР Михаил Горбачёв ратовал за сохранение единого государства.

Собственно, во многом с его подачи референдум и был организован. Горбачёв имел основания полагать, что большинство советских граждан готовы поддержать сохранение единого государства. И сам он рассчитывал использовать результаты референдума как козырь в переговорах с руководителями союзных республик.

Ко времени проведения референдума несколько республик уже объявили о суверенитете. Формально референдум отказались проводить власти Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Армении и Грузии. Там были проведены свои референдумы или опросы о независимости.

Но не всё так однозначно — на территории этих республик были организованы свыше 1300 участков для проведения всесоюзного референдума. Так что де-факто он проходил и там.

Результаты референдума 17 марта 1991 года были однозначны: из 148,5 млн человек, пришедших на участки для голосования, более 113,5 млн высказались за сохранение Советского Союза. Ну или "обновленной федерации равноправных суверенных государств" как был сформулирован вопрос. Право голоса в то время имели более 185,6 млн человек.

Однако и года не прошло, как Советский Союз прекратил существование. Почему так произошло?

Почему не учли результаты референдума

По мнению доктора исторических наук Алексея Подберёзкина, это результат "заговора преступников".

"Развалили государство люди, которые прямо нарушили законодательство и волю народа, которая была высказана на референдуме. Это преступление, которое требует не только политической, но и уголовной ответственности. В этом смысле, я думаю, что еще будущее покажет и будущее нам даст примеры того, как это будет сделано", — сказал он "Правде.Ру".

По его мнению, это "крайне актуальная тема", поскольку "многие из тех, кто помогал Горбачёву в то время, живы и при власти сегодня, и пользуются этим результатом — получить власть, огромную прибыль от приватизированного государственного имущества".

"И пользуются небескорыстно этими преимуществами, которые они получили от развала Советского Союза", — подчеркнул Алексей Подберёзкин.

По мнению члена-корреспондента РАН Руслана Хасбулатова, последовавшие после референдума события — это результат отношения руководства страны.

"Вот так руководство относилось. Ведь когда Горбачев поднял эту тему — брошенную, кстати, эстонцами — по поводу нового союзного договора? Что означает: давайте будем работать над новым союзным договором? Конституции СССР не существует, так ведь? Давайте будем писать новый союзный договор. То есть он сам делегитимизировал Советский Союз вот уже своей попыткой…", — сказал он "Правде.Ру".

"Я был единственным, кто выступал против вообще идеи нового союзного договора. Я говорил: "Вы что, с ума сошли? Союзный договор в 1922 году Ленин заключил. Потом на этой основе был создан СССР, принята Конституция одна, вторая, третья. Он остался в истории. За что вы теперь взялись? Работайте над Конституцией СССР, оставьте это мертворожденное дитя для историков, пусть в архивах пылится этот новый союзный договор или старый союзный договор". Нет, ухватились за этот союзный договор…", — отметил Руслан Хасбулатов.

"А потом — референдум. Поставьте референдум семье: мы сохраним с вами семью или нет. Ведь что это означает? Этим самым вы ставите под сомнение свою семью. Там вопрос о референдуме "нужен ли нам Советский Союз" — уже ставит вопрос, какое-то сомнение порождает. И получилось, что шесть республик не стали участвовать. Они тем самым фактически узаконили свое право выйти из СССР — вот к чему это привело", — подчеркнул он.

"Я не знаю, там же были умные люди — и на Съезде, и в Верховном Совете — ученые, академики, писатели, поэты. Какое-то безумие их охватило во главе с самим Горбачёвым. И вот они делали каждый день, принимали какие-то нормативные акты, направленные на ослабление Советского Союза", — сказал Хасбулатов.

По мнению Андрея Дунаева (министр внутренних дел РСФСР в 1991–1992 годах), "развал Союза определялся не мнением народа".

"Как раз продолжение деятельности Советского Союза определялось не желанием народа, который действительно хотел жить в великой стране, а тем, что что мы мешали Западу. Мы уже действительно по всем показателям догоняли, как мы говорили тогда, Америку и перегоняли. Это действительно так. Мы кормили полмира", — сказал он "Правде.Ру".

По его мнению, виновато в произошедшем было и руководство страны. "Они тоже не находили общий язык, в разные стороны тянули. Помните, ГКЧП и горбачёвская команда", — сказал Андрей Дунаев.

В общем, можно констатировать, что результаты референдума это пример того, когда "низы хотят, верхи не могут". Шанс сохранить Советский Союз был. Но, пожалуй, упущен он был еще до референдума. И не нашлось силы, которая попыталась бы отстоять его результаты.