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Автор Александр Шторм

Нужна ли России "олимпиада унижений"

Политика

Нужно ли России унижение своих граждан, или она способна повернуться спиной к Западу и отказаться от участия в Олимпиаде?

Нужна ли России "олимпиада унижений"

Об этом рассуждает обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Проблема в том, что нашей стране не разрешают использовать на Олимпиаде вместо гимна "Катюшу". Хотя Россия вообще не должна "подбирать другую песню", поскольку на таких условиях выступать совершенно ни к чему.

Ранее спортсменам РФ запретили выступать под своим гимном и флагом. На днях выяснилось, что запрещена любая музыка, которая ассоциируется с Россией.

Председатель комиссии спортсменов Российского олимпийского комитета Софья Великая в ответ сказала, что МОК вынес "непоследовательное" решение, и в ближайшее время предстоит выбрать другую мелодию.

Напомним, Олимпийский комитет России согласился на замену песни "Катюша", если она будет запрещена на Олимпиадах в Токио и Пекине.

"Композиция "Катюша" была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждём официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант.

Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", — заявили в пресс-службе ОКР.

По мнению автора издания, ничего больше выбирать не надо. Иначе это действительно позор, который не смыть. Все эти "мы подберём вместо гимна другую песню", "мы согласны пройти под белым флагом" — на это нельзя соглашаться ни под каким видом.

"Уже на этапе запрета флага, чем бы его ни мотивировали, хоть допингом, хоть решением "мировой закулисы", хоть чёртом лысым, нужно было прощаться. Российские попытки удержаться там, где нас не уважают, именно что непоследовательны", — считает Перла.

Это действительно странно — если Россия может себе позволить воевать против мирового гегемона в Сирии, возвращать отторгнутые территории в Европе, не участвовать в работе Совета Европы, не платить ему и готовиться расторгнуть отношения с Евросоюзом, то почему нельзя хлопнуть дверью в МОК?

Зачем стране участвовать в Олимпиаде через сплошное унижение? Сторонники той мысли, что нужно думать о спортсменах, которые всю жизнь готовились, всю жизнь к этой вершине шли, не думают о том, что эти спортсмены — граждане России. Которая их, кстати, готовила.

Для чего России спортсмены, не способные пожертвовать своими достижениями и победами ради величия страны? Люди, не способные принять в расчёт интересы миллионов своих сограждан?

Унижения страны никто из 150 миллионов человек не хочет (за исключением исчезающе малого количества носителей другого мнения, так и не о них разговор). Наши представители не должны идти по чужим стадионам под белым флагом.

Кому нужны "победы", после которых не прозвучит национальный гимн?

Разумеется, если не давать спортсменам возможность реализовать свой потенциал, они уедут и станут выступать за другие страны. По сути, это нормально, но гражданин России — это тот, кто служит России. Другим интересам тут не место.

Есть общества, где интересы отдельного человека могут быть выше интересов общества. Правда там русского спортсмена легко заставят на колени вставать, извиняясь за злодейства прошлых веков, но зато это "свобода".

Спорт высоких достижений — это большая международная политика, а Олимпиада — выяснение отношений между державами.

Любые спортивные соревнования есть сублимация войны. Как в них участвовать под белым флагом — непонятно. Этим страна заранее соглашается на бесчестье и унижение.

"Бесполезно пытаться соответствовать правилам, придуманным специально для того, чтобы России и русским было неудобно. И не нужно это самой России в первую очередь. Не стоит посылать россиян на Олимпиаду и на "Евровидение" — это путь только в бесчестье", — подытожил автор.

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Редактор: Елена Тимошкина
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