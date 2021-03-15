Рядом с нечестными людьми: почему отправили в отставку правительство Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 15 марта отправил в отставку региональное правительство. Стоит заметить, что новых министров назначат только после антикоррупционной проверки каждого кандидата.

Экстраординарная ситуация

"Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планёрке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.", — написал Владимиров в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что "со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнёрства".

При этом, по словам Владимира Владимирова, "ситуация экстраординарная и требует решительных действий".

"Экстраординарность" ситуации заключается не в том, что правительство Ставропольского края, например, плохо справляется с социально-экономическими проблемами в регионе. Практически во всех сообщениях об отставке краевого правительства упоминается о недавнем аресте заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарёва. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться и подозревают в получении взяток на более чем 60 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарёв по сговору с исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получил 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. За это он обещал покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы на Ставрополье.

"Сотрудничество" между министром и зампредом продолжалось и в дальнейшем. В ноябре 2019 года Когарлыцкий был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Стоит заметить, что Владимир Владимиров также возглавляет и правительство Ставропольского края. Он руководит регионом с 2014 года, а в сентябре 2019 года был переизбран на этот пост.

При этом в Ставропольском крае стали достаточно обыденными задержания высокопоставленных чиновников и мэров городов по подозрению в коррупции:

например, в 2017 году был арестован министр строительства и дорожного хозяйства Ставропольского края Игорь Васильев ;

; в апреле 2020 года — заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Мераб Фахириди и бывший заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко ;

и бывший заместитель главы администрации Пятигорска ; в том же месяце 2020 года был арестован исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев ;

; в мае 2020 года в Испании задержали бывшего зампреда краевого правительства Андрея Мургу. И так далее.

Так что заявление губернатора об "экстраординарной" ситуации вполне понятно. Хотя, конечно, возникает вопрос, насколько велик кадровый резерв и насколько радикальными будут перестановки. Но понять это можно будет только после "антикоррупционного аудита", который анонсировал Владимир Владимиров.