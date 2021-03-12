"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме

Из фракции КПРФ 9 марта исключили двоих депутатов — Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Основанием стали систематические действия, которые дискредитировали фракцию коммунистов в глазах избирателей. Ранее этих депутатов исключили из КПРФ.

"Удар не против нас, удар по партии"

Дмитрия Локтева исключили в конце февраля, Елену Шувалову летом прошлого года. Неофициально причиной исключения называли сближение обоих депутатов со сторонниками Алексея Навального. Хотя исключение из партии не предусматривает автоматического исключения из состава фракции. Но теперь и такое решение формально принято.

После выборов в Мосгордуму у коммунистов была самая большая фракция из оппозиционных партий. Сейчас в ней остались девять человек. Ранее был лишён мандата член фракции Олег Шереметьев. В конце января этого года суд приговорил его к четырём годам колонии условно за мошенничество в крупном размере — помощница обвинила его в том, что он распоряжался премией, которую ей выплачивала МГД.

Комментируя произошедшее, Елена Шувалова заявила "Правде.Ру", что бывшие коллеги по фракции нанесли удар по КПРФ.

"Удар не против нас. Мы как работали, так и будем работать. Морально мне уже нанесли травму, когда из партии исключили. А с юридической точки зрения, нам никакой травмы (не нанесли), как работали, так и работаем. У нас ничего не изменилось. Конечно, перед выборами в Госдуму Коммунистической партии Российской Федерации нанесён серьёзный удар", — сказала "Правде.Ру" Елена Шувалова.

"Коммуниста исключают за нарушение устава"

В свою очередь, депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) сказала, что когда "коммуниста исключают из рядов Коммунистической партии, это значит, что он систематически нарушал устав этой партии".

"У нас фракция не консолидирована. Мы не можем продуктивно работать по той простой причине, что у нас были члены фракции, которые считали возможным участвовать в обсуждении каких-то вопросов часто перед заседаниями Думы, принимать участие в обсуждении, голосовать за то или иное решение в отношении того или иного пункта повестки дня, а потом поступать так, как нравится. И это было неоднократно", — объяснила она.

"Или, например, у нас есть позиции, где решение принимает не фракция, а высший партийный орган. Если, например, при голосовании по бюджету нам не дают свободного голосования (а решения принимаются, например, бюро горкома партии, это слишком важный для партийной организации вопрос), то одна часть фракции (нравится нам или не нравится) поступает так, как обязана, а, например, Дмитрий Александрович (Локтев) или Елена Анатольевна (Шувалова) поступают так, как считают нужным. И никто им теперь не будет мешать это делать в дальнейшем", — сказала депутат "Правде.Ру".

По словам Никитиной, исключение депутатов из фракции не помешает их работе.

"Никто не покушается на права депутатов, избиратели не лишаются своих депутатов. Когда говорят, что мы ограничили их возможности, исключение так или иначе отразится на их депутатской деятельности, — это ложь", — подчеркнула депутат.

"Просто теперь они свободны в своих решениях, в своих действиях. А фракция становится консолидированной — так же, как остальные фракции, имеющиеся сейчас в Мосгордуме", — сказала Любовь Никитина.