Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме

Политика

Из фракции КПРФ 9 марта исключили двоих депутатов — Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Основанием стали систематические действия, которые дискредитировали фракцию коммунистов в глазах избирателей. Ранее этих депутатов исключили из КПРФ.

"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме

"Удар не против нас, удар по партии"

Дмитрия Локтева исключили в конце февраля, Елену Шувалову летом прошлого года. Неофициально причиной исключения называли сближение обоих депутатов со сторонниками Алексея Навального. Хотя исключение из партии не предусматривает автоматического исключения из состава фракции. Но теперь и такое решение формально принято.

После выборов в Мосгордуму у коммунистов была самая большая фракция из оппозиционных партий. Сейчас в ней остались девять человек. Ранее был лишён мандата член фракции Олег Шереметьев. В конце января этого года суд приговорил его к четырём годам колонии условно за мошенничество в крупном размере — помощница обвинила его в том, что он распоряжался премией, которую ей выплачивала МГД.

Комментируя произошедшее, Елена Шувалова заявила "Правде.Ру", что бывшие коллеги по фракции нанесли удар по КПРФ.

"Удар не против нас. Мы как работали, так и будем работать. Морально мне уже нанесли травму, когда из партии исключили. А с юридической точки зрения, нам никакой травмы (не нанесли), как работали, так и работаем. У нас ничего не изменилось. Конечно, перед выборами в Госдуму Коммунистической партии Российской Федерации нанесён серьёзный удар", — сказала "Правде.Ру" Елена Шувалова.

"Коммуниста исключают за нарушение устава"

В свою очередь, депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) сказала, что когда "коммуниста исключают из рядов Коммунистической партии, это значит, что он систематически нарушал устав этой партии".

"У нас фракция не консолидирована. Мы не можем продуктивно работать по той простой причине, что у нас были члены фракции, которые считали возможным участвовать в обсуждении каких-то вопросов часто перед заседаниями Думы, принимать участие в обсуждении, голосовать за то или иное решение в отношении того или иного пункта повестки дня, а потом поступать так, как нравится. И это было неоднократно", — объяснила она.

"Или, например, у нас есть позиции, где решение принимает не фракция, а высший партийный орган. Если, например, при голосовании по бюджету нам не дают свободного голосования (а решения принимаются, например, бюро горкома партии, это слишком важный для партийной организации вопрос), то одна часть фракции (нравится нам или не нравится) поступает так, как обязана, а, например, Дмитрий Александрович (Локтев) или Елена Анатольевна (Шувалова) поступают так, как считают нужным. И никто им теперь не будет мешать это делать в дальнейшем", — сказала депутат "Правде.Ру".

По словам Никитиной, исключение депутатов из фракции не помешает их работе.

"Никто не покушается на права депутатов, избиратели не лишаются своих депутатов. Когда говорят, что мы ограничили их возможности, исключение так или иначе отразится на их депутатской деятельности, — это ложь", — подчеркнула депутат.

"Просто теперь они свободны в своих решениях, в своих действиях. А фракция становится консолидированной — так же, как остальные фракции, имеющиеся сейчас в Мосгордуме", — сказала Любовь Никитина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы кпрф мосгордума дмитрий локтев елена шувалова любовь никитина
Новости
Россиян спасут от незаконного алкоголя с помощью спутников
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет
Девушка из Омска убила пенсионерку за отказ одолжить денег
25-летняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 млн
Кристина Асмус прокомментировала развод с Хараламовым
Власти Швеции не откажутся от вакцины AstraZeneca
Раскрыто влияние навоза на состояние почв в засушливых регионах
Евросовет "выслушает" Грузию и поможет ей преодолеть кризис
Елизавета II прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Последние материалы
Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите
Борис Корчевников не смог скрыть своих чувств
"Воюем не числом": Рогозин рассказал о конкуренции в космосе
Люди с афантазией не боятся читать страшные рассказы
Ольга Бузова призналась, что хочет переехать к Киркорову
"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме
"Модель обманов": эксперт о рейтинге "Единой России" и благе страны
Эксперт: санкции США по "Северному потоку-2" пока не страшны
Житель Иркутска сбил и протащил на капоте автомобиля полицейского
Таксист рассказал о привычках и конфузах звёзд шоу-бизнеса
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер Усам Оздемиров Как нам не отстать в космической гонке Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников