Губернатор Самарской области пропиарился цветами

Самарский парламентарий пожурил губернатора за массовое одаривание женщин 8 марта цветами, купленными на бюджетные деньги.

Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё!

Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от КПРФ Виктор Гужов рассказал на своей странице в Facebook, что накануне 8 марта аккаунты местных органов власти "бомбили информацией" о массовом вручении цветов женщинам от имени губернатора Дмитрия Азарова.

Виктор Гужов не увидел ничего предосудительного во внимании к прекрасной половине человечества, но оговорился, что всё-таки способнее "гулять" на свои, а не на деньги областного бюджета:

"По контракту на эти цветочки ушли 3,5 млн бюджетных рублей… В области огромная очередь на жильё из детей-сирот, почти 10 тысяч человек, а на "цветочные" деньги можно было купить две-три квартиры. Или приобрести медицинское оборудование. Или оказать помощь малоимущим. Или… Да много дыр у нас в области, которые нужно затыкать, но власти всегда жалуются, что средств нет".

Самарский коммунист обратил внимание на зафиксированный в соцсетях процесс одаривания женщин, подчеркнув, что в нём были заняты исключительно местные чиновники, представители партии "Единая Россия":

"Ни одного представителя ЛДПР, КПРФ, "Яблока" или другой партии. Так за счёт областного бюджета единороссы решили пропиарить свою партию, которая стремительно теряет доверие у людей благодаря принимаемым ей антинародным законам. Единороссы самым наглым образом спутали областной бюджет с партийной кассой и тратят бюджетные деньги на свой партийный пиар".

Вряд ли губернатор мог игнорировать традиции, переданные нам предками — "Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё!". Раз есть возможность, и вполне может статься, что абсолютно законная, то отчего же ею не воспользоваться?

Бдительный депутат заметил, что вручавшие цветы от имени главы региона единороссы были без масок, за отсутствие которых граждан в области нещадно штрафуют, и констатировал, что для представителей правящей партии "закон не писан, и масочный режим для них не действует".

За чей счёт "банкет"

"Гулять" не на свои, когда находишься на определённом уровне государственной иерархии, в России не считается чем-то зазорным. Примеров решения проблем за чужой счёт и, как правило, за счёт налогоплательщиков немало. Одним из недавних свидетельств такого подхода стало решение в 2020 году из-за пандемии COVID-19 отправить граждан по домам "с сохранением заработной платы".

Правда, тогда не объяснили малому и среднему бизнесу, на какие шиши "гуляем" и из каких денег работодателю выплачивать зарплату. Это был трюк, наподобие угощения многочисленных посетителей бара за счёт заведения, которое принадлежит другому человеку.

Возмущённый депутат сообщил, что он обратился к прокурору Самарской области и начальнику областного ГУ МВД с просьбой дать правовую оценку "аттракциона невиданной щедрости" губернатора Дмитрия Азарова, признавшись:

"Хотя надежды особой нет, что должным образом разберутся, но все же не смог в этой вопиющей ситуации промолчать".

Политическое реалити-шоу

Пока страна праздновала Международный женский день, а самарские чиновники-единороссы раздавали женщинам цветы, в массмедиа всплыла инсайдерская информация о возрождении реалити-шоу "Дом-2".

Судя по устоявшейся общественно-политической повестке, "Дом-2" никуда и не исчезал. Шоу незаметно интегрировалось в новости федеральных телеканалов. На экране постоянные участники:

кочуют из кадра в кадр;

проводят совещания;

погружаются в избранные ими художественные образы.

Возможно, для экономии бюджетных средств стоило бы ограничить некоторых чиновников и представителей политического бомонда рамками тематического телепроекта. Обеспечить серьёзный бюджет политического реалити-шоу, чтобы привыкшие к определённому уровню номенклатурного комфорта граждане не почувствовали себя ущемлёнными.

Решилась бы архиважная проблема — эксперименты над соотечественниками перешли бы в виртуальную плоскость. Телевидение в синергии с соцсетями обеспечило бы номенклатуре необходимую цитируемость в массмедиа. Заметно сократились бы бюджетные траты на личный пиар некоторых "больших начальников", да и локализованная официальная политическая жизнь заиграла бы новыми красками.

Источники одного из российских изданий раскрыли детали условий участия в кастинге, который вроде как объявили продюсеры "Дома-2". И тут тоже всё вписывается в концепцию политического реалити-шоу:

"Важно, чтобы помимо желания найти отношения — были ещё и амбиции, и умения что-то делать".

Амбиций у правящей политической элиты хоть отбавляй. "Что-то" уж точно умеют делать. Не делать ничего путного или с азартом тратить деньги на агитпроповские перформансы — это тоже из разряда "что-то делать". Телевизионная картинка и лозунг "полюби своих соотечественников, не причиняя им вреда", вероятно, обеспечат новому реалити-шоу достойные рейтинги.

Надежда на конкуренцию

Муниципальный депутат Виктор Гужов далеко не первый, кто обратил внимание на агитпроповские затраты. Если даже не брать во внимание финансирование федеральных телеканалов, то всё равно они остаются колоссальными.

Как только в Кремле озвучат тему какого-либо празднования, чаще всего исторического, так тут же все государственные структуры принимаются за дело, стараясь вписаться в обозначенные идеологические тренды:

придумывают всевозможные акции, иногда весьма странные;

спешно создают тематические разделы на своих официальных сайтах;

спичрайтеры включают в тексты ключевые слова, подтверждающие лояльность и причастность к действу.

Пока политическая элита дарит цветы и на уровне поселкового массовика-затейника забавляет граждан дорогостоящими перформансами, другие люди СМС-сообщениями спасают жизни детей со сложными заболеваниями.

Вероятно, будь в стране реальная политическая конкуренция, узкопартийной креативной нелепости в России было бы меньше или она и вовсе бы исчезла. Перспектива сменяемости власти заставила бы любого политика оставить в стороне желание одолеть здравомыслие и элементарные правила приличий.