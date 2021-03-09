Политики-очевидцы рассказали об уничтожении СССР

СССР можно было сохранить в формате конфедерации, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, такое предложение было выдвинуто Ельциным на обсуждении с Горбачёвым. В качестве примера Ельцин привёл Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента.

Со своей стороны, Горбачёв придерживался мнения. что в стране должен быть один президент, и пытался сохранить систему. Ему это не удалось, и СССР прекратил своё существование.

Ранее экс-советник Ельцина Сергей Станкевич и историк, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе заявили, что Горбачёву просто не повезло. А журналист Владимир Соловьёв считает, что в развале виноваты как Горбачёв, так и Ельцин.

Так, бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич, комментируя высказывания журналиста Алексея Венедиктова, согласился с мнением, что Горбачёв оказался единственным, кто действительно боролся за сохранение страны.

Венедиктов в эфире "Эхо Москвы" напомнил, что претензии можно предъявлять всем политикам, тем же Черчиллю или Де Голлю. Он добавил, что существуют "непредвиденные нежелательные последствия… произошёл путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы".

Это был критический удар. По словам профессора Николая Сванидзе, "в распаде СССР виновен СССР. Ленин, Сталин. С самого начала это был абсолютно нежизнеспособный социально-политический и экономический организм".

Именно при Горбачёве обрушились цены на нефть и Советскому Союзу не на чем было держаться. А деятельность противников лично Горбачёва была однозначной.

В своё время бывший вице-президент РФ Александр Руцкой подтвердил, что сразу после заключения Беловежских соглашений и развала Советского Союза, экс-президент России Борис Ельцин доложил об этом американскому лидеру Джорджу Бушу-старшему.

Руцкой не скрывал, что Ельцин регулярно общался с руководством США и докладывал об успехах односторонней сдачи в холодной войне.

Отметим, что в изданных мемуарах Джорджа Буша-старшего также говорится, что Ельцин отчитался ему прямо с порога "охотничьего домика недалеко от Бреста".

"Сегодня в нашей стране произошло очень важное событие. И я хотел проинформировать вас лично, прежде чем вы узнаете об этом из прессы. Мы пришли к заключению, что нынешняя система и договор о Союзе, к подписанию которого все нас подталкивают, нас не удовлетворяют. Поэтому мы собрались вместе и несколько минут назад подписали совместное соглашение", — рассказал экс-президент США.

"8 декабря 1991 года главы РСФСР, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, соответственно, — подписали Беловежское соглашение. Из Беловежской пущи в тот день не приходило ни весточки, и у меня не было возможности влиять на ситуацию", — рассказывал первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Что касается Ельцина, то до момента подписания Беловежского соглашения он твердил: "Союз сохранится".

Однако на самом деле у него были совсем другие намерения и впоследствии стало очевидно, что Ельцин очевидно сделал всё для развала страны.

Фактически экономика страны при Ельцине упала на самое дно, а Россия на десяток с лишним лет потеряла суверенитет и влияние в мире.