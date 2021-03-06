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Автор Александр Шторм

Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение

Политика

В Крыму не прекращается скандал, связанный с возможной вырубкой охраняемого Форосского парка в Ялте. Парк был заложен в 1834 году, а в 1960 получил статус особо охраняемого.

Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение

Это действительно уникальное место, как по конструкции, поскольку парк многоярусный, так и по наличию в нём редких растений со всего мира (часть из которых, по некоторым сообщениям, уже, к сожалению, вырублена).

Вырубка, при этом, внезапно, идет за бюджетные деньги, в рамках федерального целевого проекта по восстановлению 19 парковых зон на полуострове.

При этом, ранее, жители Крыма уже выражали недовольство тем, как восстанавливаются местные рекреационные территории. Например, в парке имени Годлевского исчез диабаз, кристаллическая порода, которая еще в советские годы была использована для отделки этой территории.

Работы в парке Годлевского проводила белгородская компания "Завод АрБет". Которая в рамках все той же ФЦП по реставрации парков, сейчас "восстанавливает" Симеизский парк.

С Форосским парком и его восстановлением с самого начала стали происходить какие-то странности. Например, была вырублена и вывезена часть уникальных растений. Якобы потому, что они "представляли опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы".

Больше того, ряд источников указывает на такие документы, как приказ №1933 от 25 декабря прошлого года, подписанный министром экологии Крыма Геннадием Нараевым.

В приказе этом говорится, например, о том, чтобы построить на территории охраняемого государством экологического объекта... дом на 18 этажей с подземной парковкой. То есть, речь идет про элитное жилье. Хотя власти говорят - это будет лишь корпус давно запланированного санатория, а не VIP-дворец.

И далее, именно на жильцов этого корпуса-дома, согласно логике приказа и должна была быть возложена ответственность, в том числе и финансовая, за содержание "прилегающей территории".

В переводе с бюрократического на русский это означает, что ряд крымских чиновников решил сделать парк "частным", зарытым для посещения всеми, кроме жильцов элитного восемнадцатиэтажного жилья? Давайте разберемся.

Возникает логичный вопрос, как вообще возможно строить что-то частное на территории, охраняемой государством?

И ответ здесь достаточно прост и предсказуем: Украина.

Дело в том, что в украинские годы Форосский парк приходил в запустение. Более того, там действительно планировалась частная стройка. Что не взывало восторга у ялтинцев. Однако, случился 2014 год и стройку по понятным причинам заморозили. Однако, как оказалось, не навсегда.

При украинской власти форосским санаторием и прилегающей территорией владел Игорь Коломойцев. При этом, судя по всему, в какой-то момент эта территория изменила свой статус.

По некоторым подозрениям такое, не совсем законное изменение статуса с охраняемого государством природного объекта, на частные владения, пригодные для элитной застройки, произошло благодаря "помощи" учебно-научного центра рекреации и туризма, который в те годы возглавлял Геннадий Нараев.

Ныне, тот самый министр экологии Крыма, который и подписал приказ №1933, о постройке на территории "то ли дома, то ли пансионата".

В 2015 Коломойский решил реализовать "проблемный актив" на проблемной для него территории уже российского Крыма. И продал его Федерации профсоюзов Республики Татарстан за 1,4 миллиарда рублей.

Представители профсоюзов Татарстана, видимо, не очень понимали, что они покупают. А потом было уже поздно. Тем не менее, на помощь им, как и было сказано выше, пришел министр экологии полуострова Геннадий Нараев, который и подписал соответствующий приказ. Вероятно, нарушающий нормы законодательства не только Крыма, но и в принципе Российской Федерации.

А дальше было объявлено о начале работ, и в Форосском парке стали корчевать и увозить непонятно куда уникальные деревья.

В принципе, все могло на этом и закончиться. Только в Крыму внезапно обнаружилось гражданское общество с четко обозначенной позицией по парку. Которая, если коротко, сводится к тому, что трогать его, а уж тем более что-то там корчевать и строить нечто частное категорически нельзя.

Жители Крыма написали обращение к Владимиру Путину. Сейчас только на change. org под петицией подписалось более 10 000 человек.

Текст обращения публично зачитала крымская учительница и ветеран труда Марина Ринкман.

Она, кстати, сейчас утверждает, что на неё производится давление: "Почему к нам приходят и проводят профилактические беседы? Недавно звонок — я так поняла МВД, министерство образования — в школу звонок: "Дайте, пожалуйста, характеристику, Марине Милентьевне Рикмен".

"Да я не скрываюсь, я учитель высшей категории, стаж 42 года! Я ветеран труда! Я поняла, что шьется дело, я попала в особый список надзора в полиции, составляется, видимо, какое-то мнение обо мне. Но меня вы никто не испугаете!" - убеждает она.

С другой стороны, уже в Москве обратили внимание на эту, мягко говоря, странную ситуацию.

При этом, по словам пресс-секретаря президента, Дмитрия Пескова, "безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма".

Вопросы, судя по всему, задали.

Поскольку буквально недавно Форосский парк посетил ялтинский прокурор. А потом и глава полуострова, Сергей Аксенов, который также сделал официальное заявление.

По его словам, в парке планируется строить детский оздоровительный комплекс "Ак Барс", стройка ведется на законных основаниях. Также, по словам Аксенова, "все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет. Проход в парк останется открытым, никто не будет ограничивать его посещение".

При этом, Аксенов возглавил рабочую группу, которая проверит законность стройки и вырубки деревьев в Форосе. И есть мнение, что эта рабочая группа с Аксёновым во главе найдет массу всего интересного по поводу парка, его статуса, купли-продажи этой территории с точки зрения законности.

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