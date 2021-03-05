Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна

Ровно 75 лет назад, 5 марта 1946 года, Уинстон Черчилль произнес в Вестминстерском колледже в городе Фултон (штат Миссури) свою знаменитую речь про "железный занавес". Считается, что эта речь стала началом нового этапа в мировой истории — холодной войны. Хотя про "железный занавес" в ней был всего один абзац…

Речь Черчилля

В то время Черчилль не занимал официальных постов в правительстве Великобритании, будучи лидером оппозиции после поражения на парламентских выборах в 1945 году. В США он находился как частное лицо. Но его авторитет как политика был чрезвычайно высок. А потому, когда Черчилль попросил президента США Гарри Трумэна сопроводить его при поездке в Фултон, тот без колебаний согласился.

Речь Черчилля, к слову, Трумэн прочитал заранее и всецело ее одобрил. Однако публично свою точку зрения высказывать не стал, оставив пространство для маневра, чтобы в случае чего от нее дистанцироваться.

Пассаж про "железный занавес" был одним из самых ярких моментов речи Черчилля. Правда, в варианте речи, предварительно розданном журналистам, его не было. А потому этот момент в сообщениях и цитатах прессы едва не был упущен.

По мнению британского политика, СССР уважительно относится только к силе, а потому предлагал "под эгидой Объединенных Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией". Это заявление дало основание И. В.Сталину заявить спустя полтора недели после речи Черчилля в интервью "Правде", что тот "начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира".

Отсчет начала холодной войны в Советском Союзе стали вести именно от Фултонской речи Черчилля. В самом деле, формирование военно-политических блоков произошло уже после его выступления в Фултоне. Но, конечно, сложно указать дату, с которой началась холодная война. Это был чрезвычайно сложный процесс. Хотя, может быть, и необратимый. То есть, начался он и без речи Уинстона Черчилля.

Связь речи Черчилля и современных событий очевидна

По мнению политолога Владимира Шаповалова, "значимость Фултонской речи несколько преувеличена по той причине, что враждебные действия в отношении Советского Союза были и до марта 1946-го".

"Фактически сразу после завершения войны и даже еще в ходе Второй мировой войны западные союзники начали перестраивать свою политику на конфронтацию с Советским Союзом. И Фултонская речь — это, скорее, не начало холодной войны с точки зрения формальной, потому что никто холодную войну не объявлял", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, в данном случае была важна эмоциональная символическая точка.

"Первый раз представитель Запада, а в данном случае один из самых крупных западных политиков, Уинстон Черчилль, публично обозначил конфликт между Западом и Советским Союзом. Почему это было важно? Потому что до этого момента все-таки с формальной точки зрения США, Великобритания и Советский Союз были союзниками в рамках антигитлеровской коалиции. Еще только закончилась Вторая мировая война и страны-победители совместно создавали Организацию объединенных наций, совместно устанавливался оккупационный режим в Германии и проводили множество совместных действий. Но, тем не менее, уже возник этот конфликт, и Черчилль обозначил, провел водораздел, обозначив, что всё, антигитлеровская коалиция на этом завершена и дальше Советский Союз — не союзник, а враг", — сказал политолог.

Формальный же момент начала холодной войны наступил позже, считает он.

"А что касается формального момента, я думаю, он наступил несколько позже — в 1949 году, когда страны Запада создали военно-политический союз НАТО, направленный на борьбу с Советским Союзом. Поэтому период перехода от антигитлеровской коалиции к холодной войне растянулся с 1945 до 1949 года. И март 1946-го — это важный эмоциональный рубеж, поскольку мир был поставлен перед фактом, что союзники стали соперниками", — сказал Владимир Шаповалов.

Эксперт полагает, что связь Фултонской речи Черчилля с современными событиями очевидна.

"В настоящее время все стратегические документы, которые приняты в Соединенных Штатах и в НАТО классифицируют Россию в качестве противника. Последнее такое изменение было внесено совсем недавно в стратегическую концепцию НАТО, которая была обозначена, что основная задача — это сдерживание России и Китая", — сказал он.

"В этом смысле та ситуация, которая складывается в отношении Запада и России в последние годы, начиная как минимум с 2014-го, эта ситуация постепенного приближения к формату холодной войны. То, что происходит сейчас, мы уже вполне можем обозначать термином "новая холодная война"", — полагает политолог.

"И основная причина — это стремление Запада к доминированию. Это экспансия Запада к российским границам, это расширение НАТО, это увеличение военных бюджетов Соединенных Штатов и в других странах, постоянное проведение военных учений у границ России. То есть угрозы безопасности нашей страны со стороны Запада постоянно увеличиваются. Плюс информационная война, которая имеет все характеристики так называемой гибридной войны — войны, которая направлена на подрыв суверенитета и безопасности страны. По сути то, что мы имеем в настоящее время", — сказал Владимир Шаповалов.