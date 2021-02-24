Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Почти Мандела: почему Amnesty International не считает Навального узником совести

Политика

Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о том, что международная правозащитная организация Amnesty International более не признает Алексея Навального узником совести. В этом уже узрели чуть ли не заговор.

Почти Мандела: почему Amnesty International не считает Навального узником совести

Почему AI не считает Навального узником совести

Американский журналист Аарон Мате сообщил 23 февраля об электронном письме британского отделения "Эмнести", в котором указывается, что организация больше не может считать Навального узником совести, поскольку ранее он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений.

Узником совести организация признала Навального 17 января, в тот же день, когда он вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту "Шереметьево".

Несмотря на то, что узником совести Amnesty International Навального более не считает, требование о его освобождении остается в силе.

В связи с произошедшим, Алексея Навального сравнивают с Нельсоном Манделой, которой в 1962 году тоже был признан узником совести, а спустя два года борца с апартеидом "Международная амнистия" таковым считать перестала.

Медиаменеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил изданию "Медиазона", что организация более не будет использовать в отношении Навального определение "узник совести".

При этом он счел нужным подчеркнуть — у AI "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом".

Сторонники Алексея Навального, разумеется, возмущены. Причем как в России, так и за рубежом. Amnesty International тоже довелось узнать, что бывает, если вдруг к деятельности — или, в данном случае, высказываниям — Алексея Анатольевича вдруг появятся вопросы.

Национал-демократ и движение "Народ"

При этом высказывания Алексея Навального о проблемах межнациональных отношений в России найти можно без особого труда. Причем и его сторонникам, и его противникам. Про участие Навального в "Русских маршах" сказано много. Но отчего-то почти не говорят о том с какой формулировкой был исключен Навальный из партии "Яблоко" в 2007 году. А звучит она так: "За нанесение политического ущерба партии, в частности за националистическую деятельность".

Как раз в то время Алексей Навальный был увлечен идеей создания политической организации, идеологией которой стал бы некий "цивилизованный национализм". Он был одним из основателей национал-демократического движения "Народ". И не видел ничего дурного в ассоциациях, которые возникают в связи с приставкой "национал-"…

Проект, правда, "не взлетел". И спустя некоторое время Алексей Навальный дистанцировался от "цивилизованных националистов", поняв, что на этом поприще особых лавров ему не снискать.

Но он и не отрицает, что был такой период в его жизни. Да и глупо было бы отрицать, его высказывания середины-конца 2000-х очень легко найти. Причем всем без исключения, а не только тем, кто во что бы то ни стало жаждет его "дискредитировать".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы правозащитники алексей навальный
Новости
Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России
Путин на коллегии ФСБ России: ключевые заявления
Стоматолог опровергла информацию о вреде для зубов защитных масок
В конце января прошел ежегодный конгресс пайщиков ЖК "Бест Вей"
В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка
Доброта полезнее для здоровья, чем физические упражнения
Эксперт объяснил, что ждёт экономику России
Устюгов выступит в спринте на чемпионата мира по лыжным гонкам
Сборная России перед мартовскими матчами проведёт сбор в Сочи
Завтрак в постель: Ревва показал, как шикует, окружённый подарками
Последние материалы
Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России
Почему дуэль Пушкина была неизбежной
Путин на коллегии ФСБ России: ключевые заявления
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Стоматолог опровергла информацию о вреде для зубов защитных масок
Почти Мандела: почему Amnesty International не считает Навального узником совести
В конце января прошел ежегодный конгресс пайщиков ЖК "Бест Вей"
В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка
Доброта полезнее для здоровья, чем физические упражнения
Эксперт объяснил, что ждёт экономику России
Популярное
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.

Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Смешение смыслов дезориентирует молодёжь Василий Амирджанов Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Политика. Новости и аналитика
Захарова объяснила, почему Госдеп США не любит "СП-2"
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Здоровье и профилактика
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников