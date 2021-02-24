Почти Мандела: почему Amnesty International не считает Навального узником совести

Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о том, что международная правозащитная организация Amnesty International более не признает Алексея Навального узником совести. В этом уже узрели чуть ли не заговор.

Почему AI не считает Навального узником совести

Американский журналист Аарон Мате сообщил 23 февраля об электронном письме британского отделения "Эмнести", в котором указывается, что организация больше не может считать Навального узником совести, поскольку ранее он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений.

Узником совести организация признала Навального 17 января, в тот же день, когда он вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту "Шереметьево".

Несмотря на то, что узником совести Amnesty International Навального более не считает, требование о его освобождении остается в силе.

В связи с произошедшим, Алексея Навального сравнивают с Нельсоном Манделой, которой в 1962 году тоже был признан узником совести, а спустя два года борца с апартеидом "Международная амнистия" таковым считать перестала.

Медиаменеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил изданию "Медиазона", что организация более не будет использовать в отношении Навального определение "узник совести".

При этом он счел нужным подчеркнуть — у AI "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом".

Сторонники Алексея Навального, разумеется, возмущены. Причем как в России, так и за рубежом. Amnesty International тоже довелось узнать, что бывает, если вдруг к деятельности — или, в данном случае, высказываниям — Алексея Анатольевича вдруг появятся вопросы.

Национал-демократ и движение "Народ"

При этом высказывания Алексея Навального о проблемах межнациональных отношений в России найти можно без особого труда. Причем и его сторонникам, и его противникам. Про участие Навального в "Русских маршах" сказано много. Но отчего-то почти не говорят о том с какой формулировкой был исключен Навальный из партии "Яблоко" в 2007 году. А звучит она так: "За нанесение политического ущерба партии, в частности за националистическую деятельность".

Как раз в то время Алексей Навальный был увлечен идеей создания политической организации, идеологией которой стал бы некий "цивилизованный национализм". Он был одним из основателей национал-демократического движения "Народ". И не видел ничего дурного в ассоциациях, которые возникают в связи с приставкой "национал-"…

Проект, правда, "не взлетел". И спустя некоторое время Алексей Навальный дистанцировался от "цивилизованных националистов", поняв, что на этом поприще особых лавров ему не снискать.

Но он и не отрицает, что был такой период в его жизни. Да и глупо было бы отрицать, его высказывания середины-конца 2000-х очень легко найти. Причем всем без исключения, а не только тем, кто во что бы то ни стало жаждет его "дискредитировать".