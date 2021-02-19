"Поправим быстро": соратники вывели Геннадия Зюганов из себя

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов резко высказался относительно соратников по партии, которые высказываются в поддержку Алексея Навального. Точнее сказать, одного соратника — главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. Следует ли ожидать очередной "чистки" в компартии накануне старта избирательной кампании?

Зюганов обещает последствия

Надо сказать, Валерий Рашкин не скрывает своего мнения относительно ситуации с Навальным. По мнению главы московского горкома, дела в отношении Алексея Навального являются политически мотивированными. Кроме того, он назвал их "террором против оппозиции".

Геннадий Зюганов тоже не скрывает своего мнения. К Навальному он относится весьма критически, он называет его "агентом трех разведок". "Это зажигательный снаряд, <…> который раскачивает обстановку внутри", — подчеркивает он.

"Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! <…> Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро", — цитирует Зюганова телеграм-канал "Радиоточка НСН".

Кроме того, Геннадий Андреевич подчеркнул, что у партии есть определенная позиция в отношении Навального. И все, включая Валерия Рашкина, обязаны этой линии следовать.

О разногласиях в КПРФ относительно сотрудничества со сторонниками Навального было известно уже давно. Глава московского горкома КПРФ против такого сотрудничества не против, это тоже было известно. Однако ранее в руководстве КПРФ старались все же не акцентировать противоречия. Что же побудило Геннадия Андреевича публично выступить сейчас, причем с заявлением, которое не оставляет никаких вариантов толкования

Транзит в КПРФ

Политолог Дмитрий Фетисов также подчеркивает, что конфликт давний и он проявляется уже не в первый раз.

"Многие эксперты связывали это с амбициями Рашкина, с попыткой занять место Зюганова. И сейчас этот конфликт накладывается еще на ситуацию с отношением партии парламентской оппозиции к Навальному. Потому что ни "Справедливая Россия", ни КПРФ, ни ЛДПР не поддерживают Навального и идут ему в противовес", — сказал политолог "Правде.Ру".

"Рашкин, который уже давно высказывался в поддержку Навального, высказывается и сейчас, конечно, дискредитирует партию", — полагает он.

При этом, отметил Дмитрий Фетисов, "в то же время это и удобный момент для Зюганова, чтобы избавиться от одного из претендентов на его место и обеспечить наиболее спокойный ход внутрипартийного транзита, передачи своего поста тому преемнику, которого он выберет — но не Рашкину".

Заметим, что в ближайшее время "транзита" в компартии не будет. На днях зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил "Интерфаксу", что подавляющее большинство региональных отделений поддержали кандидатуру Геннадия Зюганова на пост председателя ЦК КПРФ. Съезд партии пройдет в конце апреля.