Михалков ратует за новый "философский пароход"

Кинорежиссёр Никита Михалков предложил властям вернуться к советской практике лишения инакомыслящих гражданства.

Утомлённый Конституцией

Своё предложение по борьбе с оппозиционерами, которые призывают иностранные государства оказывать внешнее давление на страну введением санкций, чаще всего персональных, озвучил в интервью телеканалу "Россия 24" кинорежиссёр Никита Михалков:

"Я совершенно убеждён, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции и так далее. Она есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны… А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой…"

В статье 18 Закона "О гражданстве СССР" была прописана норма, по которой можно было лишить гражданства любого жителя страны:

"Лишение гражданства СССР может иметь место в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР. Лишение лица гражданства СССР не влечёт изменения гражданства его супруга и детей".

Видимо, абсолютно абстрагировавшись от российских реалий и традиций, переданных нам предками, Никита Михалков уточнил, что применение такой статьи не должно привести к злоупотреблениям, и уговорил самого себя поверить в такую возможность:

"А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано".

Конечно, пропишут. Долго ли умеючи? Сядут на пенёк и всенародно примут изменения. Накануне снимут рекламные ролики, в которых объяснят, почему для людей так важна новая поправка в Конституцию, которая скорректирует статью 6 основного закона страны:

"Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изменить его".

Билеты на философский пароход

Никита Михалков, который продолжительное время именует себя "Бесогоном" (на уголовном жаргоне — "лицо, говорящее неправду" или "дурак"), подумал и о гуманитарной составляющей своей инициативы:

"Мы тем самым (принятием новой статьи — ред.) избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны".

Актуальная для постсоветского пространства тема так называемой утечки мозгов, получив законодательную поддержку, может обрести новое дыхание. Никиту Сергеевича даже не смущает собственное сравнение последствий принятия подобных радикальных изменений в отечественное законодательство:

"Помните, был "философский пароход", на котором отправили в 1922 году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить — слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин, и так далее".

Иными словами, Михалков ради сохранения стабильности правящей политической элиты, которую режиссёр, как и другие трубадуры суверенной демократии, отождествляет с государством, готов пожертвовать даже "великими умами".

Масштабы высылки из страны, судя по заявлению режиссёра, его тоже не пугают. Напомню, "философский пароход" — общее название двух рейсов из России в Германию, на которых в 1922 году более 160 представителей русской интеллигенции отправились в изгнание.

Свой среди своих

Озвученное Никитой Михалковым предложение удивительным образом гармонизировалось с заявлением председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Депутат не исключил введения в стране уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан России.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жёсткое наказание за такого рода действия".

Упомянутый Вячеславом Володиным законопроект был принят в первом чтении Государственной думой в мае 2018 года и предусматривает в том числе уголовную ответственность за исполнение зарубежных санкций на территории Российской Федерации.

Поводом же для очередных решительных заявлений и вероятных действий стало обращение одной из оппозиционных организаций к президенту США Джозефу Байдену с просьбой о введении санкций в отношении 35 "высокопоставленных российских представителей". Среди прочих кандидатов оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Вячеслав Володин решительно осудил авторов этого обращения:

"Этот поступок, думаю, осудят все".

Спикер нижней палаты российского парламента, по сути, подчеркнул, что любые призывы к ограничениям для конкретных лиц, российских частных и публичных субъектов, могут рассматриваться как "обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику".

Шагреневая кожа

Практически все акции протеста в России становятся незаконными и пресекаются властями. Отечественная номенклатура не стесняется подгонять под законодательство об оскорблении власти любую критику, основанную на оценочных суждениях, и строго наказывать своих "хулителей".

В какой-то момент может произойти переход той самой красной линии, которая не только разрушит экономику, но и приведёт к фатальным последствиям для государства в целом. Этого трудно не заметить. Можно только игнорировать, рассчитывая на лояльность силового блока.

Нетрудно обратить внимание, что на фоне последовательного курса на развитие законодательной системы запретов у инакомыслящих граждан как шагреневая кожа сокращается и набор демократических способов выказать своё отношение к политике властей.

В этом смысле инициатива Никиты Михалкова плавно легла в общую линейку репрессивных мер. Это заметил и весьма осторожный в своих высказываниях в отношении курса правящей политической элиты Владимир Познер. Несмотря на то, что известный журналист не любит "комментировать Никиту Сергеевича", Познер всё-таки заметил:

"Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным. Этим заявлением Михалков, безусловно, тянет Россию во времена СССР".

Получилось примерно как в романе Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка":

— Наше дело дрянь, — начал он слова утешения.