Юрист рассказал, в чём слабость решения ЕСПЧ по Навальному

России не грозит исключение или решение права голоса в Совете Европы за неисполнение обеспечительной меры по делу Алексея Навального, потому что Москва не подписывала соответствующий протокол ЕСПЧ, а само решение суда непрозрачно, считает эксперт Алексей Исполинов.

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ЕСПЧ посчитал, что жизнь Навального в опасности

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) использовал правило 39 своего регламента и призвал власти России освободить Навального в качестве обеспечительной меры, которая "вступает в силу немедленно”. Такие меры используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В эфире канала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это элемент давления на Россию.

"Это такой залп по международному праву, последствия от которого, мне кажется, ЕСПЧ просто не соизмеряет. Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения", — сказала Захарова.

Протокол по обеспечительным мерам Россия не подписывала

Как сказал "Правде.Ру" доктор юридических наук Алексей Исполинов, обеспечительные меры ЕСПЧ в самом тексте Конвенции о правах человека, которую подписала Россия, не предусмотрены.

"Эти меры есть в правилах, процедурах ЕСПЧ, то есть, во внутренних документах суда, которые государства не утверждали", — отметил юрист.

По его словам, отказ от выполнения внутреннего регламента, это не нарушение Конвенции как таковой, а нарушение правил и процедур.

Совету Европы не за что наказывать Россию

Алексей Ипполитов полагает, что наказать за это Россию Совет Европы не сможет, так как и сам ЕСПЧ ранее считал, что эти меры не являются обязательными, что еще больше ставит под вопрос их легитимность.

"В Конвенции ничего нет ни про обеспечительные меры, ни про их обязательную силу", — уточнил Алексей Ипполитов.

"Сам ЕСПЧ считает, что нарушение этих обеспечительных мер является нарушением статьи 34-й, то есть нарушением права на индивидуальную жалобу, за которой должна следовать некая ответственность, это быть какая-то компенсация, либо что-то еще", — добавил юрист.

Алексей Ипполитов "абсолютно уверен", что до исключения России из Совета Европы дело не дойдет, так как не только Россия является "нарушителем" выполнения обеспечительных мер ЕСПЧ, не говоря уже о решениях по существу.

"Согласно статистике ЕСПЧ, за 2020 год зарегистрировано чуть больше одной тысячи ходатайств по обеспечительным мерам. Удовлетворено порядка 140-150", — отметил Алексей Исполинов. В основном это запреты на высылку мигрантов, уточнил он.

В чём слабость позиции ЕСПЧ по Навальному

Позиция Европейского суда по правам человека сильно ослабляется тем, что само решение, то есть рассуждения суда, почему эти меры надо принимать, не публикуются. Почему они считают, что есть угроза жизни, это не раскрывается, продолжил юрист.

"Мы никогда не узнаем, что они посчитали именно серьезным и невосстановимым ущербом, почему они посчитали этот риск настолько большим, что потребовалось принятие обеспечительных мер, и это ставит под вопрос вообще всю обоснованность. Мы не понимаем резоны, которые стояли за этим. И вот это слабое место Европейского суда по правам человека в отличие от Африканского суда по правам человека, Межамериканского суда по правам человека. Эти решения там публикуются, они критикуются, они публичные. Сразу видно, почему, что судей взволновало, почему они приняли такое решение", — отметил Алексей Исполинов.

Эксперт сожалеет, что решение ЕСПЧ об обеспечительных мерах по Навальному нельзя обжаловать, как, например, решение по существу дела, которое можно обжаловать в Большой палате.

По мнению Алексея Исполинова, ни разу на повестку Совета Европы не вставал вопрос, "а давайте исключим кого-то за неисполнение решений ЕСПЧ", потому что все понимают, что это очень серьезное оружие.

"Тем более, все же понимают, одно дело, когда ситуация прозрачна юридически, а тут ситуация с изрядной степенью политики. Судьи не любят, когда их втаскивают в политические дела, поэтому они стараются быть в стороне. А тут я не знаю, кто из судей принял это решение. Потому что, как правило, это дежурный судья. Явно — не Большая палата", — сделал вывод Алексей Исполинов.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге был основан в результате ратификации в 1950 году Европейской конвенции по правам человека, включающей перечень гражданских и политических прав и свобод. Суд рассматривает жалобы, направленные против государств, подписавших Конвенцию, по причине нарушения вышеуказанных прав. На сегодняшний день Суд состоит из 47 судей, по одному от каждого государства, подписавшего Конвенцию. Они избираются Парламентской Ассамблеей Совета Европы ( частью Совета Европы) и пребывают на должности в течение шести лет. Судьи заседают в Суде независимо, не представляя свои страны.

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