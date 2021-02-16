Россиянам не грозят выборы через интернет

Выборы в Госдуму стартуют через несколько месяцев, но ключевые подходы к ним ещё не определены, несмотря на то что для них могут потребоваться законодательные изменения.

Таким образом, пока ситуация выглядит борьбой за концепцию думской кампании. Соответственно, стороны ведут сражения и за подряды на её проведение.

На данный момент понятно только одно — будут по минимуму задействованы сетевые сервисы.

Так что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или сбор подписей для регистрации кандидатов через портал "Госуслуги" останутся экспериментами, поскольку для большинства, поддерживающего ЕР, интернет не нужен. А в Сети сидит большое количество протестного электората, и это факт.

Согласно закону, избирательная кампания должна быть объявлена от 110 до 90 дней до 19 сентября. То есть старт всей затее будет дан примерно в первой половине июня, и к ней нужно успеть провести все законодательные корректировки.

Разумеется, Госдума в состоянии работать в авральном режиме, но, с другой стороны, неприлично менять правила выборов накануне самих выборов. Однако других вариантов может и не быть, поскольку в Кремле до сих пор не определились, какой парламент их устроит.

Об этом свидетельствуют и слухи о досрочном переизбрании Госдумы — якобы 22 августа вместо 19 сентября. Логики в этом особо не просматривается, так что речь, видимо, идёт об информационном воздействии одной "башни" на другую.

Скорее всего, Кремль продолжает размышлять над системой выборов в Госдуму — ставить ли на мажоритарные округа либо продавливать ЕР по партспискам. По большому счёту, это вопрос — запускать на орбиту новые политпроекты или консервативно ограничиться большой партийной четверкой.

Пока налицо только отказ от широкого использования интернета. Это стало ясно после встречи президента Владимира Путина с главными редакторами ведущих российских СМИ.

Как пишет "Независимая газета", в ходе этой беседы обсуждались варианты повышения прозрачности и бесспорности электоральных процедур благодаря современным технологиям.

Заданный президенту вопрос касался возможности сбора подписей граждан через портал "Госуслуги". Отметим, что она законодательно предусмотрена лишь для региональных и муниципальных кампаний. Выяснилось, что российский президент вообще не в курсе, что такая норма уже есть в законодательстве. Он пообещал навести справки у специалистов.

Более негативное мнение о такой опции для думской кампании озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, есть большая вероятность, что с электронными подписями не обойдётся без вбросов и мошенничества. Володин не исключает варианта скупки аккаунтов для помощи за деньги тому или иному кандидату.

Он также напомнил о том, что фактически интернет находится под контролем внешних сил, не слишком дружественных России. Так что увлекаться технологиями в такой ситуации просто не стоит во избежание получения совершенно невнятного результата.

При столь масштабном вмешательстве Запада во внутренние дела РФ это элементарное правило безопасности.

Становится понятно, почему председатель Центризбиркома Элла Памфилова тормознула тему распространения ДЭГ уже в ходе избирательной кампании 2021 года. Ранее она заявляла о ней как о хорошей альтернативе традиционному формату выборов.

Позже тема стала подаваться как продолжение эксперимента в 20 регионах. В итоге ДЭГ пройдёт не более чем в шести субъектах РФ, одним из которых является Москва.

Володин также подчеркнул, что сбор подписей через "Госуслуги" — это тема лишь для крупных городов, а в большей части страны данный портал является незнакомым инструментом. Хотя не ясно, как во время пандемии граждане из регионов запрашивали пособия на детей.

Потому циркулирующие слухи о запрете соцсетей — это не пиар, а закладка на будущее. Власть не хочет для себя лишних рисков.