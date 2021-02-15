Коррумпированный ЮФО: на своём ли месте замгенпрокурора Кикоть?

В последнее время не слышно чудесных историй о громких разоблачениях коррумпированных судей, нет демонстративных увольнений. Может, нет и повода? Однако система измениться не может в один миг, и доказательство тому — очередной скандал в Краснодарском крае.

О нем в передаче Андрея Караулова рассказал бывший судья, а ныне адвокат Дмитрий Новиков, который представляет интересы предпринимателя из Краснодара Г. В. Шунина. Бизнесмен пострадал от действий судейской мафии, в частности, от одного из руководителей минприроды Краснодарского края Сергея Кравца.

По словам Дмитрия Новикова, Сергей Кравец использует свои связи в судебной системе отнюдь не безвозмездно. После выхода программы Андрея Караулова в отношении Кравца было возбуждено уголовное дело по клевете. Как указано в постановлении, Кравец все свои истории с судьями придумал для поднятия своего авторитета перед клиентом. Адвокат Новиков заявил в свою очередь, что Шунин будет добиваться тщательного расследования, чтобы привлечь Кравца и его сообщников к уголовной ответственности, ведь из-за мошеннических действий последних понесли убытки Шунин и члены его семьи.

Что касается возможных правонарушений со стороны судей, то ими должны заняться следователи под контролем замгенпрокурора по ЮФО Андрея Кикотя. Так что признание Кравца выглядит как попытка избежать более сурового наказания за мошенничество.

Нападки на героя войны

Избирательный подход к отдельным персонажам — частое явление на юге страны. Чего только стоят нападки на кавалера Ордена Мужества, боевого генерала и ветерана Муслима Даххаева, который остановил в Дагестане банду Шамиля Басаева, а потом его посадили в тюрьму по странным обвинениям, и каждому было ясно, что генерала просто решили "убрать". Позиция вокруг этого дела Андрея Кикотя до сих пор непонятна.

Боевой генерал, герой войны, спасший десятки жизней от страшной смерти от рук террористов, оказался под стражей в одиночной камере Махачкалинского СИЗО. Кто же стоит за происходящим? Сам генерал Даххаев открыто заявляет — заместитель генерального прокурора по ЮФО Андрей Кикоть.

Мебель для судьи Хахалевой

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева — известная персона. Стали уже легендарными истории с роскошной свадьбой дочери, люксовыми автомобилями "Бентли". А если еще добавить к списку дружбу с ворами в законе, аграрный бизнес "бывшего" мужа Роберта Хахалева (урожденного Зилпимиани) и фальшивый диплом юриста — то получится впечатляющее портфолио. В Сети даже появился мем "золотая судья".

Но и это не всё. Как выяснилось, Елена Хахалева оказалась в центре коррупционной схемы, в результате махинаций почти 90 миллионов рублей "утекли" из бюджета РФ.

Чтобы была яснее картина, стоит немного рассказать о родственных связях — Александр Чернов, который возглавлял краевой суд, был не просто начальником судьи Хахалевой, он был одновременно ее сватом (внучка Чернова замужем за сыном Хахалевой). Казалось бы, что в этом криминального. Однако родственные связи в России не стоит недооценивать. В 2009 году заканчивался ремонт здания суда, огромное здание в 33 тысячи квадратных метров нужно было обставить мебелью, для этого из бюджета было выделено почти 90 миллионов рублей, генподрядчиком выступала югославская фирма АО "Путеви Ужице". И вот тогда на сцене появились "бывший" муж судьи Хахалевой миллионер Роберт Хахалев, его партнёр по бизнесу Дмитрий Левченко и подчинённый Левченко Камо Степанян. И благодаря стараниям Чернова и судьи Хахалевой сумма, которую определили на мебель для суда (мебель должны были поставить структуры Роберта Хахалева), увеличилась вдвое и достигла… 178 миллионов рублей. Получился слаженный семейный подряд! О коррупционной схеме следователям рассказал Камо Степанян.

Интересно, что Хахалева и Чернов находятся под непробиваемой защитой, поскольку в 2019 году следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Краснодарскому краю капитан Кунов И. М. отказал в возбуждении уголовного дела по фактам коррупции при поставке мебели. Мол, отсутствует состав преступления.

Кто пересмотрит решения по делам поддельной судьи

Об этом и о том, что происходит в ЮФО, Андрей Караулов подробно побеседовал в передаче (https://youtu.be/GQqxMNyu9jc) с адвокатом Алексеем Салминым. Адвокат рассказал о своих доверителях — фермерах, у которых правдами и неправдами пытались отнять землю. Все заявления пострадавших в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру были, по сути, проигнорированы. Ко всем этим ситуациям имеет отношение судья Хахалева. Алексей Салмин уверен, что судья на протяжении всей своей деятельности сфальсифицировала как минимум 19 судебных решений в пользу своего мужа Роберта Хахалева.

Почему все эти решения поддельной судьи до сих пор не пересматриваются? Почему не возбуждаются уголовные дела по заявлениям пострадавших? Почему вопиющие факты растраченных бюджетных средств не расследуются? Почему до сих пор заслуженный боевой генерал Муслим Даххаев находится в одиночной камере, а известная коррупционными связями экс-судья Елена Хахалева остается на свободе?

Заметим, все эти вопросы касаются происходящего в одном и том же округе. И все их необходимо адресовать, видимо, уже даже не заместителю генерального прокурора России по ЮФО Андрею Кикотю, который к тому же является главным претендентом на кресло генерального прокурора России. Эти вопросы адвокаты, представители СМИ, жители ЮФО готовы задать президенту нашей страны. Тем более что…

Представитель Генпрокуратуры по ЮФО в соболях

В новой программе Андрея Караулова (https://youtu.be/BdKcx97jcl4) на днях прозвучали новые возмутительные подробности, связанные с непосредственными подчиненными Андрея Кикотя. Знакомьтесь — Елена Усачева, представитель управления Генеральной прокуратуры в Российской Федерации по Южному федеральному округу, которая не стесняется демонстрировать свое благосостояние: соболя, яхты, поездка в Италию, шопинг в Москве…

"Что происходит в аппарате Кикотя, если такое происходит?" — задается вопросом журналист.

Почему представители Генпрокуратуры России отмалчиваются, когда речь заходит о незаконно осужденном боевом генерале, зато находят время смело и с удовольствием делиться в соцсетях подробностями личной жизни и, судя по антуражу, материальным успехом, который снова вызывает больше вопросов, чем ответов?