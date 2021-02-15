Власти воспользовались советским лайфхаком

Протестная активность подтолкнула власти некоторых российских городов к внезапному празднованию Дня всех влюблённых.

Советский лайфхак

Старые советские методы отвлечения граждан, особенно молодых, от участия в нежелательных для властей мероприятиях, похоже, снова оказались востребованными. Во времена развитого социализма, чтобы молодёжь, к примеру, не шла на Пасху в храмы:

устраивали концерты и спектакли;

проводили дискотеки;

по телевидению демонстрировали крутые фильмы, иногда даже зарубежные.

Собственно, в храмы молодые люди в те времена ходили по большей части просто поглазеть, но бдительные товарищи большое внимание уделяли профилактике нежелательных смысловых трансформаций у молодых строителей коммунизма.

Накануне 14 февраля, дня раздачи "валентинок" и анонсированного протестного флешмоба с фонариками, видимо, кто-то из старых бойцов советского идеологического фронта напомнил о старом опыте и подсказал нехитрый лайфхак.

Неожиданно, власти некоторых российских городов решили вдруг отпраздновать День всех влюблённых, вроде как забыв всю "западную бездуховность" этого праздника. Можно сказать, отошли от утверждённой идеологемы с празднованием исключительно Дня Петра и Февроньи (Дня семьи, любви и верности).

К слову, житие Петра и Февроньи, которое легло в основу праздника, у внимательных граждан вызывает удивление. Странно, что к семье, любви и верности отнесли историю брачного шантажа на почве недуга мужчины и раздельного проживания двух супругов.

Собственно, и сам символ праздника, ромашка, никак не располагает к ощущению уверенности в семейном счастье и завтрашнем дне со своим "любит / не любит". Но на эти нюансы не принято обращать внимание — был бы праздник.

Праздник шагает по стране

Протестные обстоятельства вынудили власти импровизировать, о чём узнали журналисты и поделились планами отечественной номенклатуры. Так, в Челябинске 14 февраля предусмотрели:

работу музыкальных катков с сюрпризами, с бесплатной парой коньков в прокате и фотозонами;

акции "Любить здорОво";

викторину "День всех влюблённых";

фотоконкурс для студентов ЮУрГГПУ с розыгрышем билетов в кино или сертификатов в ресторан;

межрегиональный онлайн-флешмоб для молодёжи "Россия — моя любовь!".

Магазины и кинотеатры Челябинска устроили аттракцион неслыханной щедрости, объявив о скидках на День всех влюблённых.

В Магнитогорске на Центральном катке для членов клуба "Бегайте с нами" и сотни студентов предусмотрели исполнение гимна города и построение в форме сердечка. Согласно плану, заявлена массовая раздача "валентинок" силами волонтёров и промоутеров. За выставки, посвящённые Дню святого Валентина, отвечают комплексные центры социального обслуживания населения.

В Санкт-Петербурге 50 волонтёров поразили граждан, выстроившись в форме сердца аккурат во время заявленного протестного флешмоба. Руководитель Центра городских волонтёров Дарья Никитина считает, что это "очень мило":

"Своими движениями (участники акции. — Ред.) сделают его (сердце. — Ред.) пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу".

Около станций метро "Петроградская" и "Василеостровская" волонтёры раздавали цветы и открытки "тем, кто влюблён". В общем, комитет по молодёжной политике города подготовился как в старые советские времена. И всё из-за "какого-то блогера, который никому неинтересен".

До фонаря

С мест сообщили, что на территории общежития Брянского государственного университета 14 февраля ровно на один день администрация под угрозой наказания запретила пользоваться:

фонариками смартфонов;

ручными фонарями;

другими осветительными приборами.

Этой психоделической новостью эпохи развитого импортозамещения поделились журналисты одного из интернет-изданий, которое логично связывает подобную активность с протестным флешмобом оппозиции:

"14 февраля на территории общежития БГУ будут запрещены любые виды осветительных устройств — фонари ручные, прожектора мобильные и стационарные, секретные фонарики для передачи сигналов фашистам, семафоры и фонарики телефонов. Все, кто нарушит этот приказ, отданный заведующей общежитием, будут привлечены к ответственности".

На основании каких законодательных актов станут наказывать студентов, пока остаётся загадкой, но сам запретительный креатив наверняка войдёт в историю номенклатурного маразма.

Фатальное идефикс

Разумеется, все отвлекающие и запретительные инициативы не взялись из ниоткуда. Государственная идеология диктует свои правила, которые всё чаще изумляют своей содержательной частью. Копилка креативных решений, которые в пору относить к оскорблению чувств здравомыслящих, продолжает пополняться.

Идея психологической обработки в режиме "выноса мозга" в какой-то момент может воздействовать на молодых людей, которые предпочтут проблемам с государством конформистскую позицию. Так было в советские времена, когда на людях славили КПСС, а на кухнях чихвостили режим на чём свет стоит.

С другой стороны, с юных лет граждане уяснят, что такие правила претят не только здравому смыслу, конституционным правам граждан, но и личным представлениям о добре и зле. В этом случае у молодёжи не останется иного выхода, нежели примкнуть к протестному движению, чтобы хотя бы защитить себя. Об этом предупреждал ещё демон Великой русской революции Лев Троцкий:

"Те формы государственности, которые, по природе своей, не в ладах с логикой, вынуждены вести истребительную войну против молодёжи".

Идефикс с купированием любого альтернативного мнения на развитие страны выбрана властями приоритетной, и об этом всё чаще говорят люди в социальных сетях. Своими действиями представители отечественной номенклатуры с каждым психоделическим решением множат протестное сообщество, чтобы потом самим удивляться его размаху. Разумеется, чтобы позднее обвинить во всех бедах России коллективный Запад, российских оппозиционеров, нашествие хана Батыя и включённые в брянском общежитии фонарики.