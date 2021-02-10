Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина

К пресечению несанкционированных акций власти подходят избирательно, что вызывает возмущение граждан практикой двойных стандартов.

Зюганов негодует

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был настолько возмущён задержанием депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко за участие в несанкционированном митинге, что досталось и внесистемной оппозиции. Фронтмен коммунистов обратился на заседании Госдумы к правящей партии, заявив, что "власть ошалела от давления грязной навальнятины" и вроде как стала прессовать его однопартийца:

"Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну! Мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом!"

Пикантность ситуации заключается в том, что Николай Бондаренко планировал баллотироваться в Государственную Думу по тому же одномандатному округу, по которому в 2021 году собирается выдвинуться нынешний спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, о чём он недавно и заявил.

Вероятно, некорректно было бы назвать реакцию Геннадия Зюганова удивлением. Ратуя вроде как за соблюдение прав и свобод граждан, лидер КПРФ поддерживает репрессивные действия в отношении внесистемной оппозиции, но когда дело коснулось его однопартийца, так сразу появилась анекдотичная реакция "А нас-то за что?".

В Кремле услышали угрозу Геннадия Зюганова вывести своих сторонников на улицу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со спокойствием рафинированного политического метросексуала оценил заявление главного коммуниста страны:

"Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать".

Письмо в защиту граждан

Реакция властей на протестные акции в защиту Алексея Навального заставила группу граждан сформулировать в открытом письме своё отношение к событиям. Авторы осудили применение силы в отношении протестующих и непрекращающееся преследование участников митингов. Подписали документ более 180 человек, среди которых деятели науки, искусства и представители других профессий, в частности:

писатель Борис Акунин;

поэт Юлий Ким;

актёры Вениамин Смехов, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Юлия Снигирь;

режиссёр Андрей Звягинцев.

Текст письма опубликовал на своей странице в Facebook писатель и журналист Михаил Зыгарь. В послании обществу говорится:

"Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие "троек" времён сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства".

В описании событий угадываются действия государственной системы союзной Белоруссии. Разве что пока в спальных районах не лютуют летучие отряды омоновцев. Хотя есть и свой конёк — задержание глухонемого парня, который "скандировал протестные лозунги".

Разрешительная неувязочка

Авторы открытого письма обращают внимание на противоречивость действий властей:

"Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьёй Российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более решениями органов исполнительной власти. Если в стране проводятся голосования и выборы, то в ней не могут быть одновременно запрещены собрания и митинги".

Надо заметить, что не всем россиянам запрещено массово собираться и митинговать в период санитарных ограничений. Так, местные волгоградские СМИ сообщили, что работников бюджетной сферы 4 февраля 2021 года привлекли к съёмкам видеоклипа на Мамаевом кургане в поддержку президента России Владимира Путина.

Организовали участие преподавательского состава в съёмках чиновники районного управления образования. Волгоградская учительница, которая оказалась в массовке, рассказала журналистам, что все собравшиеся были уверены, что снимаются в новом клипе группы "Любэ":

"Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко Дню победы в Сталинградской битве… Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать".

Другой участник массовки по имени Алексей поделился с журналистами своими впечатлениями от получившегося клипа, опубликованного на YouTube депутатами Волгоградской городской думы от партии "Единая Россия":

"Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно — светлые мотивы испохабили политической грязью".

По той же схеме развели и студентов Белгородского института искусств и культуры. Ребят собрали в актовом зале и попросили исполнить танец с российскими флагами якобы для клипа ко Дню защитника Отечества. При монтаже добавили реплики в поддержку действующего президента России, которые танцоры в реальности не произносили.

8 февраля в Санкт-Петербурге бюджетники замерзали при -13 градусах на съёмках клипа "Путин — наш президент!".

Подобными рассказами участников добровольно-принудительных пропагандистских перфомансов пополняются ленты социальных сетей. Об этом рассказывают и массмедиа. Это 8 февраля 2021 года подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с покерной уверенностью заявив:

"Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но к нам это никакого отношения не имеет".

Мышкины слёзки

Примечательно, что волгоградские власти заявили, что не имеют никакого отношения к съёмкам клипа и что акция не была согласована. По сообщениям местных СМИ, некоторые бдительные волгоградцы начали сбор подписей с требованием к Генпрокуратуре и Следственному комитету найти и наказать организаторов массового мероприятия. Авторы обращения указывают, в том числе:

на нарушение санитарных норм;

на привлечение к участию в съёмках (политических акциях) несовершеннолетних.

Где же были ОМОН, автозаки, спецприёмники, обвинительные решения судов и переполненные возмущением лица ведущих федеральных телеканалов, которые, по идее, должны были бы разнести в пух и прах несанкционированные акции граждан?

Вопрос, разумеется, риторический или в просторечье — "и так понятно". Вот когда "и так понятно", то уже всё меньше граждан стремится к какому-либо диалогу, предпочитая ему действия. Тем более, что и сами власти перешли в подобную систему координат. Так, накануне новой заявленной акции протеста оппозиции пресс-секретарь президента России заявил о решительности властей:

"В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем".

История всё пытается научить, опираясь на традиции, переданные нам предками, что рано или поздно, то есть совсем невовремя, кошке могут и отлиться мышкины слёзки. Либо власти настолько уверены в лояльности силовиков и эффективности агитпропа, что готовы игнорировать возможные последствия своих действий для государства, либо, как героиня романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром" Скарлетт О'Хара, подумает об этом завтра.