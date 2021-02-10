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Автор Василий Амирджанов

Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина

Политика

К пресечению несанкционированных акций власти подходят избирательно, что вызывает возмущение граждан практикой двойных стандартов.

Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина

Зюганов негодует

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был настолько возмущён задержанием депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко за участие в несанкционированном митинге, что досталось и внесистемной оппозиции. Фронтмен коммунистов обратился на заседании Госдумы к правящей партии, заявив, что "власть ошалела от давления грязной навальнятины" и вроде как стала прессовать его однопартийца:

"Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну! Мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом!"

Пикантность ситуации заключается в том, что Николай Бондаренко планировал баллотироваться в Государственную Думу по тому же одномандатному округу, по которому в 2021 году собирается выдвинуться нынешний спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, о чём он недавно и заявил.

Вероятно, некорректно было бы назвать реакцию Геннадия Зюганова удивлением. Ратуя вроде как за соблюдение прав и свобод граждан, лидер КПРФ поддерживает репрессивные действия в отношении внесистемной оппозиции, но когда дело коснулось его однопартийца, так сразу появилась анекдотичная реакция "А нас-то за что?".

В Кремле услышали угрозу Геннадия Зюганова вывести своих сторонников на улицу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со спокойствием рафинированного политического метросексуала оценил заявление главного коммуниста страны:

"Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать".

Письмо в защиту граждан

Реакция властей на протестные акции в защиту Алексея Навального заставила группу граждан сформулировать в открытом письме своё отношение к событиям. Авторы осудили применение силы в отношении протестующих и непрекращающееся преследование участников митингов. Подписали документ более 180 человек, среди которых деятели науки, искусства и представители других профессий, в частности:

  • писатель Борис Акунин;
  • поэт Юлий Ким;
  • актёры Вениамин Смехов, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Юлия Снигирь;
  • режиссёр Андрей Звягинцев.

Текст письма опубликовал на своей странице в Facebook писатель и журналист Михаил Зыгарь. В послании обществу говорится:

"Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие "троек" времён сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства".

В описании событий угадываются действия государственной системы союзной Белоруссии. Разве что пока в спальных районах не лютуют летучие отряды омоновцев. Хотя есть и свой конёк — задержание глухонемого парня, который "скандировал протестные лозунги".

Разрешительная неувязочка

Авторы открытого письма обращают внимание на противоречивость действий властей:

"Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьёй Российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более решениями органов исполнительной власти. Если в стране проводятся голосования и выборы, то в ней не могут быть одновременно запрещены собрания и митинги".

Надо заметить, что не всем россиянам запрещено массово собираться и митинговать в период санитарных ограничений. Так, местные волгоградские СМИ сообщили, что работников бюджетной сферы 4 февраля 2021 года привлекли к съёмкам видеоклипа на Мамаевом кургане в поддержку президента России Владимира Путина.

Организовали участие преподавательского состава в съёмках чиновники районного управления образования. Волгоградская учительница, которая оказалась в массовке, рассказала журналистам, что все собравшиеся были уверены, что снимаются в новом клипе группы "Любэ":

"Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко Дню победы в Сталинградской битве… Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать".

Другой участник массовки по имени Алексей поделился с журналистами своими впечатлениями от получившегося клипа, опубликованного на YouTube депутатами Волгоградской городской думы от партии "Единая Россия":

"Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно — светлые мотивы испохабили политической грязью".

По той же схеме развели и студентов Белгородского института искусств и культуры. Ребят собрали в актовом зале и попросили исполнить танец с российскими флагами якобы для клипа ко Дню защитника Отечества. При монтаже добавили реплики в поддержку действующего президента России, которые танцоры в реальности не произносили.

8 февраля в Санкт-Петербурге бюджетники замерзали при -13 градусах на съёмках клипа "Путин — наш президент!".

Подобными рассказами участников добровольно-принудительных пропагандистских перфомансов пополняются ленты социальных сетей. Об этом рассказывают и массмедиа. Это 8 февраля 2021 года подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с покерной уверенностью заявив:

"Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но к нам это никакого отношения не имеет".

Мышкины слёзки

Примечательно, что волгоградские власти заявили, что не имеют никакого отношения к съёмкам клипа и что акция не была согласована. По сообщениям местных СМИ, некоторые бдительные волгоградцы начали сбор подписей с требованием к Генпрокуратуре и Следственному комитету найти и наказать организаторов массового мероприятия. Авторы обращения указывают, в том числе:

  • на нарушение санитарных норм;
  • на привлечение к участию в съёмках (политических акциях) несовершеннолетних.

Где же были ОМОН, автозаки, спецприёмники, обвинительные решения судов и переполненные возмущением лица ведущих федеральных телеканалов, которые, по идее, должны были бы разнести в пух и прах несанкционированные акции граждан?

Вопрос, разумеется, риторический или в просторечье — "и так понятно". Вот когда "и так понятно", то уже всё меньше граждан стремится к какому-либо диалогу, предпочитая ему действия. Тем более, что и сами власти перешли в подобную систему координат. Так, накануне новой заявленной акции протеста оппозиции пресс-секретарь президента России заявил о решительности властей:

"В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем".

История всё пытается научить, опираясь на традиции, переданные нам предками, что рано или поздно, то есть совсем невовремя, кошке могут и отлиться мышкины слёзки. Либо власти настолько уверены в лояльности силовиков и эффективности агитпропа, что готовы игнорировать возможные последствия своих действий для государства, либо, как героиня романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром" Скарлетт О'Хара, подумает об этом завтра.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы кпрф омон митинги белгород протесты волгоград михаил зыгарь дмитрий песков вячеслав володин геннадий зюганов выборы в госдуму-2021 николай бондаренко
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