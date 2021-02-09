Фонарики протеста: окружение Навального в поисках новых идей

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новый формат акций протеста. Ранее Волков говорил, что следующие митинги и шествия планируется провести летом и весной. Однако спустя несколько дней поменял свою точку зрения.

"Первому будет немного страшно"

Итак, как это будет выглядеть: 14 февраля в 20:00 жителям российских городов предлагается выйти на улицу во дворы своих домов, включить фонарики на телефонах, поднять их вверх. Продолжительность акции — 15 минут.

"Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то ещё и ещё — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всём большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее", — подчеркнул Волков.

Идею подсказали Алексей Навальный, когда показал сердечко для своей жены во время суда 2 февраля, а также жители Петербурга, которые подняли телефоны с фонариками на Гороховой улице, отметил он.

Правда стоит заметить, что 4 февраля тот же Волков говорил, что следующие протестные акции сторонников Алексея Навального пройдут весной и летом. По его словам, еженедельные акции могут привести к разочарованию людей к уличной форме протеста. Что же изменилось за эти несколько дней?

"Слив протеста" и его возвращение

Заявление Волкова о временном прекращении акций в поддержку Навального либеральная общественность критиковала весьма резко. Дошло даже до обвинений в "сливе протеста". Не исключено сыграли роль опасения, что прекращение протестов скажется на интересе к этим акциям. Они и сейчас многолюдностью не отличаются, но должный медийный резонанс есть. А через пару месяцев привлечь такое же внимание будет куда более проблематично.

Очевидно, что продолжение прежнего формата проведения акций, которые в большинстве случаев оборачивались жёстким противостоянием с сотрудниками правоохранительных органов, бесперспективно. Один-два-три раза — и желание принимать участие в таких мероприятиях вовсе сойдёт на нет. Что для окружения Алексея Навального неприемлемо. Необходимо постоянно поддерживать внимание к теме.

Никакого новаторства в предложенном Леонидом Волковым формате, конечно, нет. И явно не Алексей Навальный с сердечком на это надоумил. Осенью прошлого года жители белорусских городов устраивали протестные флешмобы во дворах своих домов. Это было скорее дополнение к многотысячным акциям протеста. Но свою функцию поддержания внимания к протестам эти флешмобы некоторое время выполняли. Правда с наступлением холодов интерес к подобным мероприятиям резко сократился.

Надо заметить, что высказывалась ещё одна идея — онлайн-митинга. Это когда в YouTube запускают трансляцию с выступлениями спикеров, а число "участников" оценивают по количеству просмотров. Но подобный формат весьма уязвим — могут обвинить в "накрутках" просмотров. Да и насмешек насчёт "протеста на диване" не избежать.

В Кремле прокомментировали призыв Леонида Волкова выйти с телефонами во дворы домов. "В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.