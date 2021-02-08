Выборы в Госдуму потребуют больше агитпропа

Ставка властей на всероссийскую вакцинацию агитпропом в год выборов в Госдуму может принести обратные результаты.

Смена политического ландшафта

История с отравлением и посадкой Алексея Навального, которая вылилась в акции протеста 23 и 31 января 2021 года, далека от завершения. Федеральные телеканалы приложили максимум творческих усилий, чтобы донести до своей лояльной аудитории все требуемые посылы правящей политической элиты.

Стремительно изменившийся статус Алексея Навального, который усилиями властей перешёл из "блогеров" в международно признанного оппозиционера №1 изменил политическую конфигурацию в стране. Мировые лидеры солидарно требуют от России освободить Навального как осуждённого за инакомыслие, а Лех Валенса выдвинул его кандидатуру на соискание Нобелевской премии:

"Я считаю, что присуждение господину Навальному Нобелевской премии мира станет важной вехой в оценке важной деятельности политических активистов за права других людей и за мир".

Скорее всего, именно под брендом Навального и станет консолидироваться так называемая внесистемная оппозиция, что не может не вызывать тревоги у действующей власти. Можно, конечно, рассказывать, что Навальный "никому не интересен" и при этом, на всякий случай, выводить ОМОН на центральные улицы российских городов. Возможно, кто-то из преданных телезрителей и поверит, но рисковать конституционным большинством в Государственной думе правящая политическая элита вряд ли станет и предпримет меры в медийном поле.

Яблоко раздора

Внезапно напомнил о себе один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, опубликовав свою программную статью. Среди критических оценок действующей власти в труде внятно обозначено негативное отношение вечного борца за своё место под политическим солнцем к Алексею Навальному.

Видимо, нарисовавшийся конкурент нарушил аутсайдерскую стабильность ветерана избирательных кампаний. Десятилетиями уговариваешь граждан хотя бы вспомнить о том, что в "Яблоке" зашифрована фамилия Явлинского, а тут вдруг молодой парень за несколько месяцев получает международное признание и за него хлопочут ведущие политики мира.

В своей статье Григорий Явлинский и вроде поругал власть, но куда сильнее пнул политика, цели которого на словах разделяет и сам отец-яблочник. В итоге Григорий Алексеевич сыграл на руку властям, которых, вроде бы, и чихвостит в своём обращении к граду и миру. Подобную конформистскую позицию весьма точно описывает старый анекдот, который мне рассказал мой коллега, один из сыновей израилевых:

"Плывёт по Средиземному морю еврейский пиратский корабль. На мачте гордо развевается чёрный флаг с черепом и костями… И, на всякий случай, белый".

В самой партии "Яблоко" уже предложили исключить Григория Явлинского из своих рядов. Много критики в его адрес прозвучало на страницах соцсетей и в СМИ от региональных отделений, включая и молодёжные объединения.

До раскола в партии дело вряд ли дойдёт, но и в какие-либо союзы с "яблочниками" вряд ли кто вступит. Собственно, и в другие времена в "Яблоке" ни с кем договариваться не умели, страдая от завышенного самомнения их лидера и фимиама собственной исключительности.

2021 год обещает быть богатым на агитацию и пропаганду. Одним из первых, получается, выступил Григорий Явлинский, фактически сыграв на стороне Кремля.

Заказывая "музыку"

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что до 2026 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в России предполагается потратить 558 млрд рублей. Голикова уточнила, что в 2021 году на целевые траты правительство выделит 100 млрд рублей.

Примечательно, что и на субсидии государственным СМИ, по некоторым данным, в 2021 году планируется потратить порядка 100 млрд рублей. В ситуации, когда не всё складывается удачно с решением конкретных задач, бреши проще заткнуть информационной анестезией, тем более что есть специалисты, которые без оглядки готовы применить свои профессиональные навыки на ниве агитпропа.

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства", сделав его полным кавалером ордена.

Пропаганда и вправду — особый вид искусства, некий симбиоз маркетинговых коммуникаций в самой маргинальной их форме и элементов практической психологии. Как не всякое творчество автоматически становится искусством, так и агитпроп далеко не всегда достигает требуемого результата, особенно в российских реалиях.

Тем не менее "Первый канал" успешно соревнуется с ВГТРК в выпуске "орущих" политических ток-шоу. Видимо, именно этот вклад Константина Эрнста и был по достоинству оценён президентом страны. Заказанная "музыка" исполняется точно и в срок.

Немой скандировал лозунги

Гражданам, вероятно, надо будет как-то объяснить через массмедиа задержание 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге инвалида III группы Евгения Агафонова с последующим штрафом в 5 тысяч рублей за перекрытие дорог и скандирование лозунгов.

Всё бы ничего, если Агафонов не был бы инвалидом по слуху и не был бы лишён физической возможности говорить. Тем не менее, по словам его адвоката Сергея Локтева, Красносельский районный суд Петербурга признал Евгения Агафонова виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

Мужчину продержали в полиции 9 часов, не предоставив переводчика. Агафонов потом рассказал (на языке жестов, разумеется), что он вообще не знал об акции протеста. Просто шёл в магазин "Мир искусств". Полиция призывала собравшихся граждан разойтись, и инвалид показал им жестом, что не слышит.

В протоколе полицейские зафиксировали, что Евгений Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги". Суд гуманно принял решение назначить ему наказание ниже низшего предела.

Возможно, если когда-нибудь эта история и станет предметом для дискуссии на отечественном телевидении, то подчинённые телевизионных орденоносцев наверняка сумеют оправдать действия правоохранительной системы, которая привлекла немого за скандирование лозунгов. Хотя, не всё так фатально и об этом с надеждой говорила Ханна Арендт:

"Тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться над здравым смыслом только там, где он потерял свою значимость".