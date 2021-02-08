Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

"Думал, бить будут": почему задержание депутата Саратовской облдумы вызвало такой ажиотаж

Политика

Первый рабочий день недели начался для депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко довольно неудачно. Как он сам сообщил: "Иду я по улице. Темно. А там темные фигуры. Я думал, сейчас бить будут. Пригляделся, а это сотрудники полиции. Они подошли ко мне и предложили пройти с ними". Хотя, с другой стороны, может не так уж и неудачно…

"Думал, бить будут": почему задержание депутата Саратовской облдумы вызвало такой ажиотаж

"Думал, будут бить"

По словам депутата, "так как это происходило рядом с моим домом, могли соседи заволноваться, я решил добровольно с ними пройти, без применения физической силы". А если бы не рядом с домом, так он бы в драку полез, что ли?

Поначалу информация о задержании Николая Бондаренко была от первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Ольги Алимовой. Она сообщила, что задержали Бондаренко из-за его участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. При этом она сообщила РБК, что в акции он не участвовал, а выполнял свои "функции депутата", "встречал людей, давал пояснения".

Кроме того, по мнению Алимовой, причиной задержания депутата могло стать его намерение баллотироваться в Госдуму. Ранее о желании принять участие в избирательной кампании по одномандатному округу в Саратовской области заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сам Бондаренко не говорил о своём участии в выборах как о решённом деле, подчёркивая, что решение должен принимать Центральный комитет КПРФ. Однако версия о том, что его задержание связано с выборами в Госдуму, самому депутату явно понравилась. По его мнению, очевидно, что произошедшее связано с его желанием баллотироваться по тому же округу, что и Володин.

Довольно быстро на известие о задержании депутата отреагировало руководство КПРФ. Геннадий Зюганов пообещал во всём разобраться и предоставить Бондаренко адвоката. Судя по его комментарию спустя пару часов, разобрались довольно быстро. По словам Зюганова, серьёзных претензий к Бондаренко нет, возможны "административные замечания".

Событие не местного значения?

Отчего же такой ажиотаж? Надо заметить, что Николай Бондаренко известен и за пределами Саратовской области. Прославился он после того, как в 2018 году месяц питался на 3,5 тысячи рублей, то есть примерную стоимость продуктовой корзины в регионе в то время. Кроме того, у депутата более миллиона подписчиков на канале в YouTube.

Но дело, конечно, не в подписчиках. Некоторые эксперты полагают, что ситуация здесь сложнее и касается в первую очередь самой КПРФ. Известно, что Николай Бондаренко относится к числу тех коммунистов, кто не против тактических соглашений с другими политическими организациями, в том числе и сторонниками Алексея Навального. К числу таковых относят и члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Он, к слову, одним из первых сообщил о задержании Бондаренко.

Геннадий Зюганов же Алексея Навального и его сторонников критикует. А это даёт повод для рассуждений о том, что в компартии якобы идёт противостояние между теми, кто готов к сотрудничеству с тем же Навальным, и теми, кто против этого. Правда в компартии стараются сор из избы не выносить.

Многое станет понятно из того, как будет идти избирательная кампания. Если в КПРФ не откажутся от какого-либо взаимодействия со сторонниками Навального (так называемое умное голосование и прочее), то будет понятно, что мнение нынешнего лидера компартии не является решающим и возможны варианты. Ну а если ничего подобного не будет, либо будет, но на минимальном уровне, то, стало быть, Геннадий Андреевич и его сторонники контролируют внутрипартийные процессы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина
Темы валерий рашкин выборы в госдуму геннадий зюганов вячеслав володин алексей навальный николай бондаренко саратовская область
Новости
Турпоток в Петербург сократился на 70%
В Сомали потерпел крушение транспортный самолёт
В День российской науки Путин запустил уникальный реактор
Нилу Ушакову не понравилась блокировка российских телеканалов в Латвии
Хэмилтон наконец продлил контракт с "Мерседесом"
Пригожин назвал Шнурова "девочкой"
Не более миллиона москвичей продолжают работать на "удалёнке"
Аварийный радиомаяк ПАРМ-406 СП протестируют на "Розе Хутор"
Полиция отпустила саратовского депутата Бондаренко
Мясников раскритиковал рекомендуемые препараты для лечения COVID-19
Последние материалы
Жителей Москвы предупреждают о сильных морозах
Астрономы назвали Плутон огромной "свалкой комет"
Глава Киргизии призвал чиновников не вешать его портреты в кабинетах
"Подавитесь": Губерниев ответил на открытое письмо ветеранов
Великобритания посоветовала Белоруссии "определиться со своим будущим"
"Не кролики": Зеленский объяснил отказ от вакцины "Спутник V"
"Думал, бить будут": почему задержание депутата Саратовской облдумы вызвало такой ажиотаж
Ветераны биатлона написали открытое письмо с обвинениями Губерниева
Google Chrome перестанет работать на компьютерах старше 2005 года
Зеленский рассказал, у кого не получится отказаться от вакцинации
Популярное
Мир. Новости мира
Казахстану стал невыгоден Евразийский союз

Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрировать﻿ся с другими партнерами?

Казахстану стал невыгоден Евразийский союз
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Мир. Новости мира
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Новости Европы
Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике
Здоровье
Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане
Игорь Буккер Четыре мутанта коронавируса Игорь Буккер Павел Новиков Торговые сигналы рынка Forex. Что это такое? Павел Новиков Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!" У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова
Общество
В России задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Газманов забанил сторонников Навального, а потом за них помолился
Российский шоу-бизнес
Газманов забанил сторонников Навального, а потом за них помолился
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников