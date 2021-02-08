"Думал, бить будут": почему задержание депутата Саратовской облдумы вызвало такой ажиотаж

Первый рабочий день недели начался для депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко довольно неудачно. Как он сам сообщил: "Иду я по улице. Темно. А там темные фигуры. Я думал, сейчас бить будут. Пригляделся, а это сотрудники полиции. Они подошли ко мне и предложили пройти с ними". Хотя, с другой стороны, может не так уж и неудачно…

"Думал, будут бить"

По словам депутата, "так как это происходило рядом с моим домом, могли соседи заволноваться, я решил добровольно с ними пройти, без применения физической силы". А если бы не рядом с домом, так он бы в драку полез, что ли?

Поначалу информация о задержании Николая Бондаренко была от первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Ольги Алимовой. Она сообщила, что задержали Бондаренко из-за его участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. При этом она сообщила РБК, что в акции он не участвовал, а выполнял свои "функции депутата", "встречал людей, давал пояснения".

Кроме того, по мнению Алимовой, причиной задержания депутата могло стать его намерение баллотироваться в Госдуму. Ранее о желании принять участие в избирательной кампании по одномандатному округу в Саратовской области заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сам Бондаренко не говорил о своём участии в выборах как о решённом деле, подчёркивая, что решение должен принимать Центральный комитет КПРФ. Однако версия о том, что его задержание связано с выборами в Госдуму, самому депутату явно понравилась. По его мнению, очевидно, что произошедшее связано с его желанием баллотироваться по тому же округу, что и Володин.

Довольно быстро на известие о задержании депутата отреагировало руководство КПРФ. Геннадий Зюганов пообещал во всём разобраться и предоставить Бондаренко адвоката. Судя по его комментарию спустя пару часов, разобрались довольно быстро. По словам Зюганова, серьёзных претензий к Бондаренко нет, возможны "административные замечания".

Событие не местного значения?

Отчего же такой ажиотаж? Надо заметить, что Николай Бондаренко известен и за пределами Саратовской области. Прославился он после того, как в 2018 году месяц питался на 3,5 тысячи рублей, то есть примерную стоимость продуктовой корзины в регионе в то время. Кроме того, у депутата более миллиона подписчиков на канале в YouTube.

Но дело, конечно, не в подписчиках. Некоторые эксперты полагают, что ситуация здесь сложнее и касается в первую очередь самой КПРФ. Известно, что Николай Бондаренко относится к числу тех коммунистов, кто не против тактических соглашений с другими политическими организациями, в том числе и сторонниками Алексея Навального. К числу таковых относят и члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Он, к слову, одним из первых сообщил о задержании Бондаренко.

Геннадий Зюганов же Алексея Навального и его сторонников критикует. А это даёт повод для рассуждений о том, что в компартии якобы идёт противостояние между теми, кто готов к сотрудничеству с тем же Навальным, и теми, кто против этого. Правда в компартии стараются сор из избы не выносить.

Многое станет понятно из того, как будет идти избирательная кампания. Если в КПРФ не откажутся от какого-либо взаимодействия со сторонниками Навального (так называемое умное голосование и прочее), то будет понятно, что мнение нынешнего лидера компартии не является решающим и возможны варианты. Ну а если ничего подобного не будет, либо будет, но на минимальном уровне, то, стало быть, Геннадий Андреевич и его сторонники контролируют внутрипартийные процессы.