Депутат Мосгордумы о митингах во время пандемии

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ) считает, что публичные мероприятия могут проводиться, если соблюдаются санитарные нормы. При этом она недоумевает, почему массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса запрещены, но в то же время не соблюдаются санитарные нормы при задержании участников несогласованных акций.

Обращение депутатов Мосгордумы

Как-то на второй план ушел тот факт, что в российской столице, как и во многих других регионах, из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. То есть были эпизоды, когда во время недавних протестных акций сотрудники правоохранительных органов раздавали медицинские маски. Но очевидно, что едва ли это можно назвать исчерпывающими мерами.

Накануне очередной протестной акции, 31 января, четверо депутатов Мосгордумы — Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Евгений Ступин (КПРФ), Максим Круглов и Дарья Беседина (оба из "Яблока") — написали обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором потребовали отменить запрет на проведение публичных мероприятий, одновременно установив для их участников санитарно-эпидемиологические требования (маски, социальное дистанцирование и так далее).

"В каждую букву не вникала"

Трудно сказать, чего рассчитывали добиться депутаты таким обращением. К тому же далеко не все их коллеги даже из оппозиционных фракций были в курсе этой затеи. Вот, например, Елена Шувалова заявила "Правде.Ру", что обращение видела, но "в каждую букву не вникала".

"Но, в целом, на мой взгляд, что если мероприятие проводится с соблюдением санитарных норм, то почему его надо запрещать? А как же иначе тогда? Нельзя завинтить крышкой кипящий котел. Если будешь его завинчивать, то взрыв будет разрушительный. А если дать людям реализовать свои права в нормальном санитарном режиме, то почему нет?", — считает депутат.

При этом Елена Шувалова обратила внимание и на другой аспект проблемы: "С одной стороны, нельзя на улицу выйти в масках и просто пройтись. А с другой стороны, можно напихать этих людей в автобусы и в изоляторы… И чего? Это можно, да?!"

По мнению депутата, в случае согласования, соблюдение санитарных требований будут уже проблемами тех, кто на эти акции выходит.