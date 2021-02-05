"Сиделец" Навальный для многих стал лишь именем протеста

Протесты двух минувших выходных — 23 и 31 января — вывели на улицы не только сторонников "сидельца" Навального. Многие — преимущественно, конечно, взрослые участники — говорили о росте недовольства властью и уровнем жизни.

Социологи уже подсчитали, что чуть ли не 70% россиян считают, что власти не интересуются проблемами людей, не думают о людях.

И это вызывает желание протестовать. Как в случае с появлением ковид-диссидентов. Вроде бы логично сейчас носить маски и часто мыть руки. Но люди упирались и вели себя, мягко говоря, странно.

Даже вывод специалисты сделали: проблема в том, что люди настолько сейчас не доверяют власти, что даже не готовы соблюдать санитарные нормы. Как быть с такими людьми, у которых вполне с головой в порядке, они видят, что происходит, их нельзя назвать инфантильными? И пока они молча переживают всё усложняющуюся жизнь…

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова говорила в эфире программы "Точка зрения" с доктором философских наук, генеральным директором Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолием Гагариным.

Читайте начало интервью:

Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично

Взрослые участники январских протестов инфантильны, как и молодёжь

Протесты будут и дальше — обкатанный сценарий далёк от финала

— Могу сказать, что наши люди воспитаны (я имею в виду старшее поколение) в достаточно аскетичной среде. И поэтому у них, конечно, возникает масса негативных эмоций к прессе и всем остальным. Но они не ведут себя как диссиденты за границей.

Вы видели, что там происходит — во Франции, в Амстердаме, в других странах, где люди уже переходят в режим жесткого противостояния государству, устраивают массовые митинги с погромами и всем остальным. У нас этого нет.

Потому что люди прекрасно понимают: да, плохо, но нужно набраться терпения, нужно затянуть пояса и так далее. Мы к этому приучены. К сожалению или к счастью…

Но не одно поколение выживало в обстановке минимализма.

Поэтому, безусловно, люди испытывают дискомфорт от того, что власть не находит той формы диалога, который устраивает и её, и общество.

Понятно, что времени не так много. И COVID на нас набросился неожиданно.

Те социальные меры поддержки, которые сейчас государство дает, конечно, не решают вопросы, они только сглаживают определенную степень противоречий. Но если посмотреть те дискуссии, которые сейчас идут: "а почему дали 10 тысяч тем, почему этим не даете" — понятно, что люди будут всегда недовольны.

Сколько им не дай, они постоянно недовольны. Это вполне понятная реакция, в этом смысле власть достаточно спокойно реагирует, понимая, что всех удовлетворить невозможно.

Но сама эта ситуация, конечно, порождает все те психологические сдвиги, которые сейчас мы наблюдаем. Конечно, я думаю, что сейчас должна быть особая система и экономических, и психологических, и социальных форм поддержки.

Но бюджет все же ограничен. Экономика должна все-таки выйти из того кризиса, в котором она была до COVID. Мы стабильность пытаемся сохранять, и это кое-где удается в отдельных сферах. Малый и средний бизнес пребывает в полном унынии, потому что они потеряли очень много из-за карантина и всего остального.

Кстати, среди тех, кто выходил в воскресенье на митинги, — как раз есть представители среднего и малого бизнеса, которые хотят определенных преференций, хотят работы.

И они совершенно правы.

Когда возникают раздражающие моменты в виде каких-то фантастических рассказов про то, у кого какие сногсшибательные дворцы, безусловно, это вызывает негативную реакцию.

Но мы понимаем, что все эти заготовленные "консервы", как выражаются профессионалы, которые созданы еще 4-5 лет назад, выброшены в определенное время для того, чтобы вызвать нужную реакцию, к которой можно "прикрутить" арест Навального.

И, к сожалению, когда людям пытаешься это объяснить, они начинают

в унисон воспроизводить те же самые фантастические гипотезы, которые им вбрасывают.

Потому что людям хочется жить именно по принципу "нет хижинам и нет дворцам".

Главное, о чем сейчас надо думать: как вывести людей из этого морока. Потому что он будет только нагнетаться.

Мы это видели в 2011–2012 годах. Как только закончились выборы — всё, картинки исчезли из интернета. Ни мемов там нет, ни других каких-то раздражающих картинок.

Но это говорит о том, что мы имеем дело с подготовленным информационным потоком. Сейчас мы будем это наблюдать еще в большем количестве.

Те, кто сидит в соцсетях, наверное, заметили, как начинают просыпаться некоторые спящие группы, которые раньше постили котиков и какие-нибудь кактусы, а теперь вдруг включились в политическую борьбу.

И это будет происходить буквально в ближайшее время нарастающими темпами.