Протесты будут и дальше - обкатанный сценарий далёк от финала

Совсем недавно мы все с волнением следили за событиями в соседней Белоруссии. За тем, как, повинуясь рукам кукловодов, люди месяцами ходили по протестному кругу. Чуть раньше подобный бардак пытались устроить у нас в Хабаровске.

Многие политологи и просто внимательные люди говорили, что всё это — некая проба сил. Что всё это для того, чтобы подойти к Москве и уже, имея опыт…

Так ли это? Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова говорила в эфире программы "Точка зрения" с доктором философских наук, генеральным директором Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолием Гагариным.

Читайте начало интервью:

Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично

Взрослые участники январских протестов инфантильны, как и молодёжь

— Я буквально на днях видела сюжет, как молодые люди с Украины рассказывали нашим школьникам, как правильно участвовать в протесте. Причем говорили все на чисто русском языке…

— Безусловно, всё происходящее на постсоветском пространстве в последнее время — это звенья одной цепи.

Везде видны сразу лекала, по которым это выстроено, поскольку сценарий один и тот же. Инструменты и технологии одни и те же.

Сценарии "цветных революций" уже давно обкатаны на целом ряде стран.

Поэтому можно уже сейчас заранее просчитать, как это будет сделано. Кстати говоря, то, что наши силовики реагировали так мягко, не стараясь предусмотреть эти события, это, конечно, говорит о том, что они получили соответствующие инструкции.

Я думаю, что, безусловно, сейчас необходимо готовиться к более масштабным, к более изощренным провокациям. Потому что есть печальный опыт наших соседей, я имею в виду Белоруссию и Украину.

— В Белоруссии это еще как-то более-менее закончилось без потрясений, которые происходили на Украине, без жертв…

— Я думаю, что попытки создать у нас похожие варианты, безусловно, будут происходить. И сейчас уже видно, кто основные участники этого процесса.

Но я в данном случае сосредоточил бы внимание не на участниках и организаторах, а все-таки на тех, кто вольно или невольно оказывается этим самым пушечным мясом, которое цинично используют организаторы.

Мне кажется, что сейчас нужно начать реализовывать определенную программу работы с молодежью. Налаживать — раз раньше не озаботились — контакт, коммуникации.

Это не должна быть какая-то работа сверху, когда какие-то большие дяди что-то вещают. Это должен быть диалог между молодежью и представителями более старшего возраста.

Я лично всегда очень скептично относился к так называемой молодежной политике. Что значит "молодежная политика"? Мы же не говорим о пенсионерской политике. Они сами как-то самоуправляются.

Дело в том, что сами по себе школы, высшие учебные заведения сознательно или нет держат молодежь именно в состоянии инфантилизма. Это выгодно, наверное. Потому что, не вступая в диалог, можно отодвинуть их взросление.

Степень взросления — как показывают те же соцсети — отодвигается аж до 50 лет. И человек всё никак созреть не может.

Он находится в плену каких-то иллюзий и не понимает или не хочет понимать, что время просиживания на диване когда-то закончится, время играть в компьютерные игрушки тоже закончится.

Человек должен отвечать за свои поступки, за свою семью. А вот этой подготовки не ведется.

Я не призываю к тому, что обязательно нужно политизировать молодежь, рассказывать ей про политическое устройство. Хотя это тоже важно.

Но нужно все-таки создавать многоцветную картину для молодежи и для школьников, которые вступают в этот мир, а не закрывать им глаза, не давать им какие-то суррогаты в виде каких-то инструментов отвлечения внимания. Все-таки рассказывать им о той реальной жизни, которая существует.

Тогда у них не будет такого разочарования, тогда у них не будет крушений надежд.