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Автор Инна Новикова

Взрослые участники январских протестов инфантильны, как и молодёжь

Политика

Протесты, которые начались 23 января, были целиком и полностью срежиссированы с помощью соцсетей. В этом сегодня нет сомнений ни у кого. Но на улице была не только молодёжь — основные "обитатели" того же TikTok. Люди постарше тоже участвовали. Как удалось организаторам воздействовать и на них в том числе?

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова говорила в эфире программы "Точка зрения" с доктором философских наук, генеральным директором Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолием Гагариным.

Читайте начало интервью:

Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично

— Не хочу никого обидеть, но в своем уровне политических оценок взрослые участники протестов не ушли далеко от молодежи.

Инфантилизм, который присутствует у людей, которым сейчас исполнилось 45-50, зашкаливает.

Потому что ответы, которые они дают на те вопросы, что им задают, и та картина мира, которая складывается у них, отличаются крайней противоречивостью и хаотичностью:

Там присутствуют совершенно фантастические версии и выводы, надерганные из самых разных источников.

Поэтому для них та картинка, которую им предлагают, оказывается наиболее убедительной.

Мы можем посмотреть по историческим материалам, как манипулируют людьми. В свое время на эту тему писали и психологи, и социологи, и другие ученые. И это все достаточно известно.

В этом смысле сейчас манипуляция выстроена по тем же самым хрестоматийным лекалам. Но люди не готовы, к сожалению, воспринимать эту информацию, они готовы осознавать мир в духе клипового мышления. Чем и пользуются умелые люди, складывая кусочки в своеобразное идеологическое "Лего", надерганное из разных элементов.

И в итоге мы видим то, что видим:

  • взрослые люди, отличаются по возрасту, но они мало чем отличаются по уровню развития от молодежи, которая вышла на эти митинги.

Другое дело, что у молодежи еще все впереди, а у этих уже все позади, в том смысле, что они уже упустили свою возможность добиться чего-то в этой жизни.

К сожалению, это так. Но это неизбежность, которая присуща всему цивилизованному миру, находящемуся сейчас в ситуации постиндустриального развития.

И то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз реакция на те исторические сдвиги, которые происходят в сфере экономики, в сфере международных отношений.

Особенно показательно, что реакция силовиков была предельно мягкой. Кроме той самой знаменитой питерской женщины, про которую уже написали, по-моему, все, особых инцидентов и не было.

С другой стороны, мы видим, как происходило нападение на полицейских, что в принципе заставляет задуматься о том, что подобные акции не всегда заканчиваются спокойно, без сакральных жертв.

Я думаю, что нам нужно быть готовыми к тому, что степень провокационности будет возрастать. Потому что можно с уверенностью говорить, что организаторы этих акций недавно выставляли молодежь и детей впереди себя, рассчитывая, что полиция будет действовать жестко, и кто-то пострадает.

Тогда эти картинки обошли бы весь мир. Визуализация протестов строится по одному шаблону.

Не мне вас учить, вы прекрасно знаете, как это делается.

Я не исключаю, что будут визуальные подтасовки. И кто-то на них поведётся.

И знаете, что показательно… Когда я разговариваю с некоторыми представителями старшего поколения, пытаюсь им это объяснить, я вижу, что они падки, они покупаются на эти подтасовки.

Поэтому надо понимать, что эта волна провокаций и манипуляций будет нарастать.

Тем более у нас предстоят выборы в Государственную думу, в отдельных регионах — в Законодательное собрание, а все эти манипуляции, конечно, к выборам президента.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы протесты анатолий гагарин
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